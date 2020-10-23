https://ria.ru/20201023/shvetsiya-1581242014.html

В МИД прокомментировали шведский проект оборонной стратегии

На Севере Европы не существует противоречий и конфликтов, которые требовали бы военного решения, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова,... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T17:42

2020-10-23T17:42

2020-10-23T20:50

мария захарова

москва

швеция

европа

в мире

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<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.</strong> На Севере <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a> не существует противоречий и конфликтов, которые требовали бы военного решения, заявила официальный представитель МИД России <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>, комментируя проект оборонной стратегии <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a>.Российская сторона обратила внимание на представленный 15 октября на рассмотрение риксдага (парламента) министром обороны Швеции проект Оборонной стратегии страны на 2021-2025 годы, который, в частности, предусматривает наращивание военных статей бюджета на 40%."Убеждены: на Севере Европы не существует противоречий и конфликтов, природа которых требовала бы военного решения. Со своей стороны, готовы к открытому и заинтересованному диалогу по проблематике укрепления безопасности и стабильности со всеми североевропейскими партнерами. Не раз акцентировали это и в контактах со шведской стороной", — говорится в комментарии, опубликованном на официальном портале МИД России.В ведомстве отметили, что определение стратегии в области обеспечения национальной безопасности — суверенное право Швеции. "Вместе с тем столь резкое повышение военных расходов, сравнимое, как отметили шведские обозреватели, со временами холодной войны, не может не настораживать. Тем более что в проекте стратегии не исключается алармистский сценарий вооруженного нападения на Швецию, а Россия упоминается в нем более ста раз, в основном в качестве потенциального источника угроз шведской безопасности", — отметили в ведомстве.Представитель МИД России добавила, что "надуманные антироссийские фобии — не в последнюю очередь результат целенаправленного давления на <a href="http://ria.ru/location_Stockholm/" target="_blank" data-auto="true">Стокгольм</a> извне, прежде всего со стороны Североатлантического альянса", который, по оценкам <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, "ответственен за нагнетание напряженности и эскалацию военной деятельности в регионе Северной Европы — до недавнего времени одном из самых стабильных в мире".

https://ria.ru/20200926/dogovor-1577823677.html

https://ria.ru/20200205/1564280824.html

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москва

швеция

европа

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, москва, швеция, европа, в мире