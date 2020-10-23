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https://ria.ru/20201023/shvetsiya-1581242014.html
В МИД прокомментировали шведский проект оборонной стратегии
На Севере Европы не существует противоречий и конфликтов, которые требовали бы военного решения, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова,... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T17:42
2020-10-23T20:50
мария захарова
москва
швеция
европа
в мире
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<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.</strong> На Севере <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a> не существует противоречий и конфликтов, которые требовали бы военного решения, заявила официальный представитель МИД России <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>, комментируя проект оборонной стратегии <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a>.Российская сторона обратила внимание на представленный 15 октября на рассмотрение риксдага (парламента) министром обороны Швеции проект Оборонной стратегии страны на 2021-2025 годы, который, в частности, предусматривает наращивание военных статей бюджета на 40%."Убеждены: на Севере Европы не существует противоречий и конфликтов, природа которых требовала бы военного решения. Со своей стороны, готовы к открытому и заинтересованному диалогу по проблематике укрепления безопасности и стабильности со всеми североевропейскими партнерами. Не раз акцентировали это и в контактах со шведской стороной", — говорится в комментарии, опубликованном на официальном портале МИД России.В ведомстве отметили, что определение стратегии в области обеспечения национальной безопасности — суверенное право Швеции. "Вместе с тем столь резкое повышение военных расходов, сравнимое, как отметили шведские обозреватели, со временами холодной войны, не может не настораживать. Тем более что в проекте стратегии не исключается алармистский сценарий вооруженного нападения на Швецию, а Россия упоминается в нем более ста раз, в основном в качестве потенциального источника угроз шведской безопасности", — отметили в ведомстве.Представитель МИД России добавила, что "надуманные антироссийские фобии — не в последнюю очередь результат целенаправленного давления на <a href="http://ria.ru/location_Stockholm/" target="_blank" data-auto="true">Стокгольм</a> извне, прежде всего со стороны Североатлантического альянса", который, по оценкам <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, "ответственен за нагнетание напряженности и эскалацию военной деятельности в регионе Северной Европы — до недавнего времени одном из самых стабильных в мире".
https://ria.ru/20200926/dogovor-1577823677.html
https://ria.ru/20200205/1564280824.html
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швеция
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мария захарова, москва, швеция, европа, в мире

В МИД прокомментировали шведский проект оборонной стратегии

17:42 23.10.2020 (обновлено: 20:50 23.10.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. На Севере Европы не существует противоречий и конфликтов, которые требовали бы военного решения, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя проект оборонной стратегии Швеции.
Российская сторона обратила внимание на представленный 15 октября на рассмотрение риксдага (парламента) министром обороны Швеции проект Оборонной стратегии страны на 2021-2025 годы, который, в частности, предусматривает наращивание военных статей бюджета на 40%.
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"Убеждены: на Севере Европы не существует противоречий и конфликтов, природа которых требовала бы военного решения. Со своей стороны, готовы к открытому и заинтересованному диалогу по проблематике укрепления безопасности и стабильности со всеми североевропейскими партнерами. Не раз акцентировали это и в контактах со шведской стороной", — говорится в комментарии, опубликованном на официальном портале МИД России.
В ведомстве отметили, что определение стратегии в области обеспечения национальной безопасности — суверенное право Швеции. "Вместе с тем столь резкое повышение военных расходов, сравнимое, как отметили шведские обозреватели, со временами холодной войны, не может не настораживать. Тем более что в проекте стратегии не исключается алармистский сценарий вооруженного нападения на Швецию, а Россия упоминается в нем более ста раз, в основном в качестве потенциального источника угроз шведской безопасности", — отметили в ведомстве.
Представитель МИД России добавила, что "надуманные антироссийские фобии — не в последнюю очередь результат целенаправленного давления на Стокгольм извне, прежде всего со стороны Североатлантического альянса", который, по оценкам Москвы, "ответственен за нагнетание напряженности и эскалацию военной деятельности в регионе Северной Европы — до недавнего времени одном из самых стабильных в мире".
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