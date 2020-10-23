https://ria.ru/20201023/shutka-1581114739.html

Мадуро пошутил о тайных переговорах экс-министра с представителем Трампа

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе совместного выступления с экс-министром связи и коммуникаций Хорхе Родригесом с улыбкой прокомментировал новость о... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T02:49

2020-10-23T02:49

2020-10-23T02:49

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мехико

бруно родригес

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венесуэла

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в мире

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<strong>МЕХИКО, 23 окт - РИА Новости.</strong> Президент Венесуэлы <a href="http://ria.ru/person_Nikolas_Maduro/" target="_blank" data-auto="true">Николас Мадуро</a> в ходе совместного выступления с экс-министром связи и коммуникаций <a href="http://ria.ru/person_KHorkhe_Rodriges/" target="_blank" data-auto="true">Хорхе Родригесом</a> с улыбкой прокомментировал новость о тайных переговорах своего соратника <a href="http://ria.ru/person_Bruno_Rodriges/" target="_blank" data-auto="true">Родригеса</a> со спецпредставителем президента США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> об организации его ухода из власти.Накануне агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Хорхе Родригес и <a href="http://ria.ru/person_richard-grenell/" target="_blank" data-auto="true">Ричард Гренелл</a> провели тайную встречу в <a href="http://ria.ru/location_Mexico_City/" target="_blank" data-auto="true">Мехико</a> в сентябре. Целью Гренелла была попытка организации ухода Мадуро с поста президента, переговоры не увенчались успехом.В <a href="http://ria.ru/location_Venezuela/" target="_blank">Венесуэле</a> 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, <a href="http://ria.ru/person_khuan-guaido/" target="_blank" data-auto="true">Хуан Гуаидо</a> незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a>. Россия, Китай, <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.

https://ria.ru/20200902/maduro-1576606901.html

мехико

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венесуэла

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хуан гуаидо, мехико, бруно родригес, дональд трамп, николас мадуро, москва, венесуэла, сша, в мире