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Мадуро пошутил о тайных переговорах экс-министра с представителем Трампа
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе совместного выступления с экс-министром связи и коммуникаций Хорхе Родригесом с улыбкой прокомментировал новость о... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T02:49
2020-10-23T02:49
хуан гуаидо
мехико
бруно родригес
дональд трамп
николас мадуро
москва
венесуэла
сша
в мире
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<strong>МЕХИКО, 23 окт - РИА Новости.</strong> Президент Венесуэлы <a href="http://ria.ru/person_Nikolas_Maduro/" target="_blank" data-auto="true">Николас Мадуро</a> в ходе совместного выступления с экс-министром связи и коммуникаций <a href="http://ria.ru/person_KHorkhe_Rodriges/" target="_blank" data-auto="true">Хорхе Родригесом</a> с улыбкой прокомментировал новость о тайных переговорах своего соратника <a href="http://ria.ru/person_Bruno_Rodriges/" target="_blank" data-auto="true">Родригеса</a> со спецпредставителем президента США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> об организации его ухода из власти.Накануне агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Хорхе Родригес и <a href="http://ria.ru/person_richard-grenell/" target="_blank" data-auto="true">Ричард Гренелл</a> провели тайную встречу в <a href="http://ria.ru/location_Mexico_City/" target="_blank" data-auto="true">Мехико</a> в сентябре. Целью Гренелла была попытка организации ухода Мадуро с поста президента, переговоры не увенчались успехом.В <a href="http://ria.ru/location_Venezuela/" target="_blank">Венесуэле</a> 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, <a href="http://ria.ru/person_khuan-guaido/" target="_blank" data-auto="true">Хуан Гуаидо</a> незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a>. Россия, Китай, <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
https://ria.ru/20200902/maduro-1576606901.html
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хуан гуаидо, мехико, бруно родригес, дональд трамп, николас мадуро, москва, венесуэла, сша, в мире

Мадуро пошутил о тайных переговорах экс-министра с представителем Трампа

02:49 23.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей ДружининПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 23 окт - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе совместного выступления с экс-министром связи и коммуникаций Хорхе Родригесом с улыбкой прокомментировал новость о тайных переговорах своего соратника Родригеса со спецпредставителем президента США Дональда Трампа об организации его ухода из власти.

"Сегодня в США дебаты, на которые меня приглашали. Я хотел отправить Хорхе Родригеса, но говорят, что он обсуждал мой уход. Ты читал новости, Хорхе? Про мой уход на пляж, я на пляж собирался с Силитой (Силия Флорес, супруга президента Мадуро - ред.)", - сказал политик в ходе встречи с делегатами патриотической коалиции на выборах в Национальную ассамблею, которая транслировалась в его микроблоге в Twitter.

Накануне агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Хорхе Родригес и Ричард Гренелл провели тайную встречу в Мехико в сентябре. Целью Гренелла была попытка организации ухода Мадуро с поста президента, переговоры не увенчались успехом.
В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
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Хуан ГуаидоМехикоБруно РодригесДональд ТрампНиколас МадуроМоскваВенесуэлаСШАВ мире
 
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