https://ria.ru/20201023/rudin-1581213670.html

Произведения Моцарта и Шуберта представит Александр Рудин вместе с МГАСО

В Большом зале Московской консерватории имени Чайковского выступит дирижер и Народный артист России Александр Рудин. Вместе с Московским государственным... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T15:56

2020-10-23T15:56

2020-10-23T15:56

пресс-релизы

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<strong>МОСКВА, 23 окт - Пресс-служба МГАСО</strong>. В Большом зале <a href="https://ria.ru/chaikovsky_konkurs_16062011" target="_blank">Московской консерватории имени Чайковского</a> выступит дирижер и Народный артист России Александр Рудин. Вместе с Московским государственным академическим симфоническим оркестром под управлением Павла Когана он представит программу, в которую вошли произведения Моцарта и Шуберта.28 октября в Большом зале Московской консерватории имени Чайковского пройдет концерт Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением Павла Когана, который исполнит шедевры Моцарта и Шуберта. За пультом МГАСО выступит Александр Рудин, виолончелист с мировым именем, дирижер и Народный артист России. Программу вечера откроет увертюра композитора к опере "Дон Жуан", в которой неразрывно сплетаются два противоположных жизненных начала ­– зловещая поступь рока и бурлящий поток жизни. В один год с "Дон Жуаном" Моцарт создает Фортепианный концерт Ля мажор (№ 23). Удивительно мягкий, пастельный тембр нововведенного композитором кларнета вкупе с утонченной фортепианной партией создает ощущение интимного, камерного действа. А звуки знаменитого Adagio концерта передают мучительное ощущение тоски, за которой можно разглядеть лицо совершенно "другого", непривычно серьезного Моцарта-философа. Сольную партию в концерте исполнит Дмитрий Шишкин, лауреат XVI Международного конкурса имени П. И. Чайковского (II премия). Во втором отделении прозвучит Четвертая "Трагическая" симфония европейского композитора-романтика – Франца Шуберта. Образному содержанию этого сочинения как нельзя лучше подходит бетховенская концепция "от мрака к свету". Автор воплотил в музыкальных звуках симфонии собственное отчаяние и холод одиночества, поэтическую любовь и чистую радость жизни.Билеты на концерт доступны <a href="http://www.msso-kogan.ru/performances/tickets/concert/68" target="_blank">по ссылке</a>.О МГАСОМосковский государственный академический симфонический оркестр под управлением Павла Когана (МГАСО) был основан в 1943 году и является одним из старейших симфонических оркестров России. Первым главным дирижером коллектива стал дирижер Большого театра Народный артист СССР Лев Штейнберг. Затем творческое руководство МГАСО осуществлялось такими прославленными советскими музыкантами, как Леонид Худолей (1945 - 1948), Николай Аносов (1948 – 1951), Виктор Смирнов (1951 - 1953), Лео Гинзбург (1953 – 1955), Михаил Тэриан (1955 – 1960), Вероника Дударова (1960 – 1989). Благодаря сотрудничеству с ними оркестр стал одним из лучших симфонических ансамблей страны, но был известен в первую очередь исполнениями русской и советской классики, в том числе премьерами сочинений С.С. Прокофьева, Н.Я Мясковского, Д.Д. Шостаковича, Р.М. Глиэра. В 1989 году художественным руководителем и главным дирижером МГАСО стал <a href="http://www.msso-kogan.ru" target="_blank">Павел Коган</a>, обогативший репертуар коллектива произведениями европейской и американской музыкальной литературы. Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.<a href="http://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/pressrelease/" target="_blank">Заявка на размещение пресс-релиза</a>.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы