https://ria.ru/20201023/rospotrebnadzor-1581202366.html

В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с коронавирусом в России

Более 75% зараженных коронавирусом в России уже выздоровели, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T14:57

2020-10-23T14:57

2020-10-23T14:57

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

общество

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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Более 75% зараженных коронавирусом в России уже выздоровели, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_natalya-pshenichnaya/" target="_blank" data-auto="true">Наталья Пшеничная</a>.Ранее РИА Новости на основе данных <a href="http://ria.ru/organization_Rosstat/" target="_blank" data-auto="true">Росстата</a> и оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса подсчитало, что число инфицированных COVID-19 в России превысило 1% населения."По состоянию на 23 октября в России зарегистрировано 1 480 646 случаев коронавирусной инфекции, а выписано по выздоровлению 1 119 251 человек. То есть получается, что более 75% уже выздоровели",- сказала Пшеничная.На сегодняшний день Россия по заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения занимает 53 место в мире, уточнила Пшеничная. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201023/koronavirus-1581135554.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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