Песков заявил, что Путин заинтересован в "реанимации" отношений с США

"Президент Путин как никто понимает, что риторика кандидата в президенты и риторика президента, который занял уже свое кресло, это две разные риторики. Президент это понимает, он отдает себе в этом отчет, и он как был, так и останется заинтересованным в выстраивании, или точнее говоря, в реанимации наших двусторонних отношений. С любым президентом, которого выберут американцы", - сказал Песков в эфире Первого канала.