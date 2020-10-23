Песков заявил, что Путин заинтересован в "реанимации" отношений с США
00:03 23.10.2020 (обновлено: 01:23 23.10.2020)
© РИА Новости / Алексей ДружининПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай" в режиме видеосвязи
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заинтересован в реанимации отношений с США, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Президент Путин как никто понимает, что риторика кандидата в президенты и риторика президента, который занял уже свое кресло, это две разные риторики. Президент это понимает, он отдает себе в этом отчет, и он как был, так и останется заинтересованным в выстраивании, или точнее говоря, в реанимации наших двусторонних отношений. С любым президентом, которого выберут американцы", - сказал Песков в эфире Первого канала.
При этом он подчеркнул, что нельзя говорить о том, что кто-либо из кандидатов в президенты США для России предпочтительнее.
"Поэтому выбирать кого-то - Путин никогда этого не делал и не будет делать, это пусть выбирают американцы, он сам неоднократно это говорил", - отметил Песков.