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Песков заявил, что Путин заинтересован в "реанимации" отношений с США
Президент РФ Владимир Путин заинтересован в реанимации отношений с США, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T00:03
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москва
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
сша
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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> заинтересован в реанимации отношений с <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, заявил пресс-секретарь главы российского государства <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.При этом он подчеркнул, что нельзя говорить о том, что кто-либо из кандидатов в президенты США для России предпочтительнее.
москва
россия
сша
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москва, политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, сша

Песков заявил, что Путин заинтересован в "реанимации" отношений с США

00:03 23.10.2020 (обновлено: 01:23 23.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей ДружининПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай" в режиме видеосвязи
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании дискуссионного клуба Валдай в режиме видеосвязи - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заинтересован в реанимации отношений с США, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Президент Путин как никто понимает, что риторика кандидата в президенты и риторика президента, который занял уже свое кресло, это две разные риторики. Президент это понимает, он отдает себе в этом отчет, и он как был, так и останется заинтересованным в выстраивании, или точнее говоря, в реанимации наших двусторонних отношений. С любым президентом, которого выберут американцы", - сказал Песков в эфире Первого канала.
При этом он подчеркнул, что нельзя говорить о том, что кто-либо из кандидатов в президенты США для России предпочтительнее.
"Поэтому выбирать кого-то - Путин никогда этого не делал и не будет делать, это пусть выбирают американцы, он сам неоднократно это говорил", - отметил Песков.
 
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