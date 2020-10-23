https://ria.ru/20201023/pyatno-v-akvatorii-nakhodki-kadry-razliva-nefti-v-primore-1581130789.html
Пятно в акватории Находки: кадры разлива нефти в Приморье
В заливе города Находка на поверхности воды образовалась маслянистая пленка. Пятно расположено в непосредственной близости от Приморского судоремонтного завода. В настоящий момент на месте предполагаемого разлива нефтепродуктов установлены боновые заграждения для предотвращения дальнейшего распространения очага загрязнения.
2020-10-23T09:25
2020-10-23T09:25
2020-10-23T09:25
видео
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Росприроднадзор взял пробы воды.
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Пятно в акватории Находки: кадры разлива нефти в Приморье
В заливе города Находка на поверхности воды образовалась маслянистая пленка. Пятно расположено в непосредственной близости от Приморского судоремонтного завода. В настоящий момент на месте предполагаемого разлива нефтепродуктов установлены боновые заграждения для предотвращения дальнейшего распространения очага загрязнения. Росприроднадзор взял пробы воды.
2020-10-23T09:25
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PT0M48S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, видео
Пятно в акватории Находки: кадры разлива нефти в Приморье
В заливе города Находка на поверхности воды образовалась маслянистая пленка. Пятно расположено в непосредственной близости от Приморского судоремонтного завода. В настоящий момент на месте предполагаемого разлива нефтепродуктов установлены боновые заграждения для предотвращения дальнейшего распространения очага загрязнения.
2020-10-23T09:25
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PT0M48S
Пятно в акватории Находки: кадры разлива нефти в Приморье
В заливе города Находка на поверхности воды образовалась маслянистая пленка. Пятно расположено в непосредственной близости от Приморского судоремонтного завода. В настоящий момент на месте предполагаемого разлива нефтепродуктов установлены боновые заграждения для предотвращения дальнейшего распространения очага загрязнения.