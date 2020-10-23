https://ria.ru/20201023/pyatno-v-akvatorii-nakhodki-kadry-razliva-nefti-v-primore-1581130789.html

Пятно в акватории Находки: кадры разлива нефти в Приморье

В заливе города Находка на поверхности воды образовалась маслянистая пленка. Пятно расположено в непосредственной близости от Приморского судоремонтного завода. В настоящий момент на месте предполагаемого разлива нефтепродуктов установлены боновые заграждения для предотвращения дальнейшего распространения очага загрязнения.

2020-10-23T09:25

2020-10-23T09:25

2020-10-23T09:25

видео

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Росприроднадзор взял пробы воды.

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Пятно в акватории Находки: кадры разлива нефти в Приморье В заливе города Находка на поверхности воды образовалась маслянистая пленка. Пятно расположено в непосредственной близости от Приморского судоремонтного завода. В настоящий момент на месте предполагаемого разлива нефтепродуктов установлены боновые заграждения для предотвращения дальнейшего распространения очага загрязнения. Росприроднадзор взял пробы воды. 2020-10-23T09:25 true PT0M48S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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