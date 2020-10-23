https://ria.ru/20201023/promstroitelstvo-1581214973.html

На форуме обсудили перспективы расширения промстроительства в России

В рамках VII Международного строительного форума 100+ Forum Russia прошла панельная дискуссия Минстроя России "Промышленное строительство как драйвер... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T16:05

2020-10-23T16:05

2020-10-23T16:05

пресс-релизы

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<strong>МОСКВА, 23 окт — Пресс-служба Международного строительного чемпионата.</strong> В рамках VII Международного строительного форума 100+ Forum Russia прошла панельная дискуссия Минстроя России "Промышленное строительство как драйвер экономического роста", в ходе которой участники обсудили расширение производственного потенциала промышленного строительства в России и инструменты его достижения. Открыл дискуссию Министр строительства и ЖКХ Российской Федерации Владимир Якушев. В своём выступлении он подчеркнул, что промышленное строительство остаётся фактором стабильности внутри страны и продолжает способствовать формированию позитивного имиджа России за рубежом. Глава Минстроя России отметил, что на фоне обновления и трансформации одной из главных проблем отрасли остаётся снижение уровня профнавыков специалистов."Строительный комплекс традиционно – одна из основных опор экономики. На фоне глобальных вызовов, обновления и трансформации отрасли в последние годы нельзя игнорировать ключевые проблемы роста, связанные со снижением уровня профессиональных навыков отраслевых специалистов", – заявил Владимир Якушев. По словам Министра, важно непрерывно повышать квалификацию, расширять компетенции сотрудников."Консолидация экспертного сообщества на различных площадках и их совместная работа с Минстроем России ориентирована на увеличение глобальной конкурентоспособности страны, повышения производительности труда и роста объёмов экспорта строительных услуг", - акцентировал глава Минстроя России. Для достижения этих целей по инициативе Министерства и Государственной корпорации "Росатом" было принято решение о проведении <a href="https://pro-wcc.ru/">Международного строительного чемпионата</a>, финал которого состоится в апреле 2021 года в Сочи. Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.<a href="http://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/pressrelease/">Заявка на размещение пресс-релиза</a>.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы