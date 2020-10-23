https://ria.ru/20201023/privivki-1581211609.html
В ТЦ Подмосковья сделали более 75 тысяч прививок от гриппа
За месяц 76 580 жителей Московской области прошли вакцинацию от гриппа в торговых центрах. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T15:46
2020-10-23T15:46
2020-10-23T15:47
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.</strong> За месяц 76 580 жителей Московской области прошли вакцинацию от гриппа в торговых центрах. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин, сообщил телеканал <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/bolee-75-tysjach-chelovek-sdelali-privivki-ot-grippa-v-tts-podmoskovja/" target="_blank">"360"</a>.Мобильные комплексы по вакцинации от гриппа работали в 45 ТЦ Подмосковья. За это время прививку поставили около 80 тысяч посетителей и работников центров.Вакцинация от гриппа в торговых центрах региона продолжается. Новый мобильный пункт появится 30 октября на территории торгового центра "Курс" в Ступине.Для прививки в торговом центре посетители должны предоставить паспорт или полис ОМС. Медики используют вакцины, зарегистрированные в РФ в установленном порядке. Это "Совигрипп, "Флю-М" и "Гриппол".Всего в Московской области прививку от гриппа сделали уже около двух миллионов жителей, а это около 45% годового плана.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.
За месяц 76 580 жителей Московской области прошли вакцинацию от гриппа в торговых центрах. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин, сообщил телеканал "360"
.
Мобильные комплексы по вакцинации от гриппа работали в 45 ТЦ Подмосковья. За это время прививку поставили около 80 тысяч посетителей и работников центров.
Вакцинация от гриппа в торговых центрах региона продолжается. Новый мобильный пункт появится 30 октября на территории торгового центра "Курс" в Ступине.
Для прививки в торговом центре посетители должны предоставить паспорт или полис ОМС. Медики используют вакцины, зарегистрированные в РФ в установленном порядке. Это "Совигрипп, "Флю-М" и "Гриппол".
Всего в Московской области прививку от гриппа сделали уже около двух миллионов жителей, а это около 45% годового плана.