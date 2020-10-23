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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201023/privivki-1581211609.html
В ТЦ Подмосковья сделали более 75 тысяч прививок от гриппа
За месяц 76 580 жителей Московской области прошли вакцинацию от гриппа в торговых центрах. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T15:46
2020-10-23T15:47
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.</strong> За месяц 76 580 жителей Московской области прошли вакцинацию от гриппа в торговых центрах. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин, сообщил телеканал <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/bolee-75-tysjach-chelovek-sdelali-privivki-ot-grippa-v-tts-podmoskovja/" target="_blank">"360"</a>.Мобильные комплексы по вакцинации от гриппа работали в 45 ТЦ Подмосковья. За это время прививку поставили около 80 тысяч посетителей и работников центров.Вакцинация от гриппа в торговых центрах региона продолжается. Новый мобильный пункт появится 30 октября на территории торгового центра "Курс" в Ступине.Для прививки в торговом центре посетители должны предоставить паспорт или полис ОМС. Медики используют вакцины, зарегистрированные в РФ в установленном порядке. Это "Совигрипп, "Флю-М" и "Гриппол".Всего в Московской области прививку от гриппа сделали уже около двух миллионов жителей, а это около 45% годового плана.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
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московская область (подмосковье)

В ТЦ Подмосковья сделали более 75 тысяч прививок от гриппа

15:46 23.10.2020 (обновлено: 15:47 23.10.2020)
 
© РИА Новости / Игорь ЗарембоМедик делает прививку с вакциной против гриппа
Медик делает прививку с вакциной против гриппа - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. За месяц 76 580 жителей Московской области прошли вакцинацию от гриппа в торговых центрах. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин, сообщил телеканал "360".
Мобильные комплексы по вакцинации от гриппа работали в 45 ТЦ Подмосковья. За это время прививку поставили около 80 тысяч посетителей и работников центров.
Вакцинация от гриппа в торговых центрах региона продолжается. Новый мобильный пункт появится 30 октября на территории торгового центра "Курс" в Ступине.
Для прививки в торговом центре посетители должны предоставить паспорт или полис ОМС. Медики используют вакцины, зарегистрированные в РФ в установленном порядке. Это "Совигрипп, "Флю-М" и "Гриппол".
Всего в Московской области прививку от гриппа сделали уже около двух миллионов жителей, а это около 45% годового плана.
 
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
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