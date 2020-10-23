https://ria.ru/20201023/pozhar-1581277043.html
Во Владимирской области при пожаре в доме погибли два человека
Два человека погибли, еще один пострадал при пожаре в двухэтажном жилом доме в Александровском районе Владимирской области, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T20:52
2020-10-23T20:52
2020-10-23T20:52
владимирская область
александровский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/1d/1565361139_0:159:3078:1890_1400x0_80_0_0_22d0202bdd4666aa3a01a4610952f751.jpg
<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Два человека погибли, еще один пострадал при пожаре в двухэтажном жилом доме в <a href="http://ria.ru/location_Aleksandrovskijj_rajjon_4/" target="_blank" data-auto="true">Александровском районе</a> <a href="http://ria.ru/location_Vladimirskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Владимирской области</a>, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона."В деревне Арсаки произошло загорание в квартире двухэтажного жилого дома", - сказал собеседник агентства.По его словам, в результате пожара пострадали три человека, двое из них погибли. Собеседник агентства уточнил, что детей среди погибших нет. Пожар удалось оперативно ликвидировать на площади девять квадратных метров. Обстоятельства происшествия и личности погибших выясняются.
https://ria.ru/20201022/dom-1580938259.html
владимирская область
александровский район
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/1d/1565361139_174:0:2905:2048_1400x0_80_0_0_f5157ceb6de91abbac1758aba23d9fcc.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимирская область, александровский район, происшествия