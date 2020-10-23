https://ria.ru/20201023/pozhar-1581277043.html

Во Владимирской области при пожаре в доме погибли два человека

Два человека погибли, еще один пострадал при пожаре в двухэтажном жилом доме в Александровском районе Владимирской области, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T20:52

2020-10-23T20:52

2020-10-23T20:52

владимирская область

александровский район

происшествия

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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Два человека погибли, еще один пострадал при пожаре в двухэтажном жилом доме в <a href="http://ria.ru/location_Aleksandrovskijj_rajjon_4/" target="_blank" data-auto="true">Александровском районе</a> <a href="http://ria.ru/location_Vladimirskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Владимирской области</a>, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона."В деревне Арсаки произошло загорание в квартире двухэтажного жилого дома", - сказал собеседник агентства.По его словам, в результате пожара пострадали три человека, двое из них погибли. Собеседник агентства уточнил, что детей среди погибших нет. Пожар удалось оперативно ликвидировать на площади девять квадратных метров. Обстоятельства происшествия и личности погибших выясняются.

https://ria.ru/20201022/dom-1580938259.html

владимирская область

александровский район

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимирская область, александровский район, происшествия