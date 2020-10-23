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Во Владимирской области при пожаре в доме погибли два человека
Два человека погибли, еще один пострадал при пожаре в двухэтажном жилом доме в Александровском районе Владимирской области, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T20:52
2020-10-23T20:52
владимирская область
александровский район
происшествия
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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Два человека погибли, еще один пострадал при пожаре в двухэтажном жилом доме в <a href="http://ria.ru/location_Aleksandrovskijj_rajjon_4/" target="_blank" data-auto="true">Александровском районе</a> <a href="http://ria.ru/location_Vladimirskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Владимирской области</a>, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона."В деревне Арсаки произошло загорание в квартире двухэтажного жилого дома", - сказал собеседник агентства.По его словам, в результате пожара пострадали три человека, двое из них погибли. Собеседник агентства уточнил, что детей среди погибших нет. Пожар удалось оперативно ликвидировать на площади девять квадратных метров. Обстоятельства происшествия и личности погибших выясняются.
https://ria.ru/20201022/dom-1580938259.html
владимирская область
александровский район
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владимирская область, александровский район, происшествия

Во Владимирской области при пожаре в доме погибли два человека

20:52 23.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Два человека погибли, еще один пострадал при пожаре в двухэтажном жилом доме в Александровском районе Владимирской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"В деревне Арсаки произошло загорание в квартире двухэтажного жилого дома", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате пожара пострадали три человека, двое из них погибли. Собеседник агентства уточнил, что детей среди погибших нет. Пожар удалось оперативно ликвидировать на площади девять квадратных метров. Обстоятельства происшествия и личности погибших выясняются.
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Владимирская областьАлександровский районПроисшествия
 
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