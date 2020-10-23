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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201023/pokhorony-1581130611.html
Протоиерея Дмитрия Смирнова похоронят в Благовещенском храме в Москве
Протоиерея Дмитрия Смирнова похоронят за алтарем храма Благовещения пресвятой Богородицы в Петровском парке, настоятелем которого он являлся, сообщили РИА... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T09:23
2020-10-23T09:26
религия и мировоззрение
протоиерей димитрий смирнов
русская православная церковь
москва
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<strong>МОСКВА, 23 окт – РИА Новости.</strong> Протоиерея <a href="https://ria.ru/person_Protoierejj_Dmitrijj_Smirnov" target="_blank">Дмитрия Смирнова</a> похоронят за алтарем храма Благовещения пресвятой Богородицы в Петровском парке, настоятелем которого он являлся, сообщили РИА Новости в Московской патриархии."По благословению патриарха Кирилла отца Дмитрия похоронят за алтарем храма Благовещения пресвятой Богородицы в Петровском парке", - сказали в патриархии.Отпевание Смирнова состоится в пятницу в храме Христа Спасителя.Ранее патриарх Московский и вся Руси Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью протоиерея Димитрия Смирнова и заявил, что не сможет принять участие в его отпевании, так как находится на карантине.Бывший председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов умер на 70-м году жизни от хронической болезни. Смирнов — правнук священномученика Василия Смирнова — родился в Москве 7 марта 1951 года. По данным сайта РПЦ, он экстерном окончил Московскую духовную семинарию и после — академию. Служил священником в столице. В 2003-2013 годах возглавлял синодальный отдел по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями. С 2013 по 2020 годы — председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства.Отец Димитрий основал несколько детских домов, стоял у истоков движения в защиту жизни еще не рожденных детей, одним из первых в Москве начал вести кампании против абортов, участвовал в законотворческой деятельности, направленной против абортов и в защиту семьи.Широкой публике он известен своими яркими, провокационными высказываниями на духовные темы. Так, например, в начале 2020 года он сравнил гражданских жен с "бесплатными проститутками" (церковь считает половую связь без вступления в законный брак блудом, то есть грехом). Сам он подчеркнул, что специально использовал слово "проститутки" в отношении женщин во время обсуждения гражданского брака. Таким образом он хотел обратить внимание общественности на проблему сожительства и защитить женщин от неподобающего отношения со стороны мужчин. Смирнов пояснил, что осуждал не женщин, а "исключительно грех, причем мужчин", которые превратили женщин "в содержанок, в проституток" и не хотят жениться.
https://ria.ru/20201022/smirnov-1581017425.html
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протоиерей димитрий смирнов, русская православная церковь, москва

Протоиерея Дмитрия Смирнова похоронят в Благовещенском храме в Москве

09:23 23.10.2020 (обновлено: 09:26 23.10.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПротоиерей Дмитрий Смирнов
Протоиерей Дмитрий Смирнов - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Протоиерея Дмитрия Смирнова похоронят за алтарем храма Благовещения пресвятой Богородицы в Петровском парке, настоятелем которого он являлся, сообщили РИА Новости в Московской патриархии.
"По благословению патриарха Кирилла отца Дмитрия похоронят за алтарем храма Благовещения пресвятой Богородицы в Петровском парке", - сказали в патриархии.
Отпевание Смирнова состоится в пятницу в храме Христа Спасителя.
Ранее патриарх Московский и вся Руси Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью протоиерея Димитрия Смирнова и заявил, что не сможет принять участие в его отпевании, так как находится на карантине.
Бывший председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов умер на 70-м году жизни от хронической болезни. Смирнов — правнук священномученика Василия Смирнова — родился в Москве 7 марта 1951 года. По данным сайта РПЦ, он экстерном окончил Московскую духовную семинарию и после — академию. Служил священником в столице. В 2003-2013 годах возглавлял синодальный отдел по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями. С 2013 по 2020 годы — председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства.
Протоиерей Дмитрий Смирнов. Архив - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
Вчера, 16:00Религия и мировоззрение
Протоиерей Смирнов был самым "многодетным отцом" Москвы, сказал священник
Отец Димитрий основал несколько детских домов, стоял у истоков движения в защиту жизни еще не рожденных детей, одним из первых в Москве начал вести кампании против абортов, участвовал в законотворческой деятельности, направленной против абортов и в защиту семьи.
Широкой публике он известен своими яркими, провокационными высказываниями на духовные темы. Так, например, в начале 2020 года он сравнил гражданских жен с "бесплатными проститутками" (церковь считает половую связь без вступления в законный брак блудом, то есть грехом). Сам он подчеркнул, что специально использовал слово "проститутки" в отношении женщин во время обсуждения гражданского брака. Таким образом он хотел обратить внимание общественности на проблему сожительства и защитить женщин от неподобающего отношения со стороны мужчин. Смирнов пояснил, что осуждал не женщин, а "исключительно грех, причем мужчин", которые превратили женщин "в содержанок, в проституток" и не хотят жениться.
 
Религия и мировоззрениеПротоиерей Димитрий СмирновРусская православная церковьМосква
 
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