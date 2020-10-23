https://ria.ru/20201023/pokhorony-1581130611.html

Протоиерея Дмитрия Смирнова похоронят в Благовещенском храме в Москве

Протоиерея Дмитрия Смирнова похоронят за алтарем храма Благовещения пресвятой Богородицы в Петровском парке, настоятелем которого он являлся, сообщили РИА... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T09:23

2020-10-23T09:23

2020-10-23T09:26

религия и мировоззрение

протоиерей димитрий смирнов

русская православная церковь

москва

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<strong>МОСКВА, 23 окт – РИА Новости.</strong> Протоиерея <a href="https://ria.ru/person_Protoierejj_Dmitrijj_Smirnov" target="_blank">Дмитрия Смирнова</a> похоронят за алтарем храма Благовещения пресвятой Богородицы в Петровском парке, настоятелем которого он являлся, сообщили РИА Новости в Московской патриархии."По благословению патриарха Кирилла отца Дмитрия похоронят за алтарем храма Благовещения пресвятой Богородицы в Петровском парке", - сказали в патриархии.Отпевание Смирнова состоится в пятницу в храме Христа Спасителя.Ранее патриарх Московский и вся Руси Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью протоиерея Димитрия Смирнова и заявил, что не сможет принять участие в его отпевании, так как находится на карантине.Бывший председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов умер на 70-м году жизни от хронической болезни. Смирнов — правнук священномученика Василия Смирнова — родился в Москве 7 марта 1951 года. По данным сайта РПЦ, он экстерном окончил Московскую духовную семинарию и после — академию. Служил священником в столице. В 2003-2013 годах возглавлял синодальный отдел по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями. С 2013 по 2020 годы — председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства.Отец Димитрий основал несколько детских домов, стоял у истоков движения в защиту жизни еще не рожденных детей, одним из первых в Москве начал вести кампании против абортов, участвовал в законотворческой деятельности, направленной против абортов и в защиту семьи.Широкой публике он известен своими яркими, провокационными высказываниями на духовные темы. Так, например, в начале 2020 года он сравнил гражданских жен с "бесплатными проститутками" (церковь считает половую связь без вступления в законный брак блудом, то есть грехом). Сам он подчеркнул, что специально использовал слово "проститутки" в отношении женщин во время обсуждения гражданского брака. Таким образом он хотел обратить внимание общественности на проблему сожительства и защитить женщин от неподобающего отношения со стороны мужчин. Смирнов пояснил, что осуждал не женщин, а "исключительно грех, причем мужчин", которые превратили женщин "в содержанок, в проституток" и не хотят жениться.

https://ria.ru/20201022/smirnov-1581017425.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

протоиерей димитрий смирнов, русская православная церковь, москва