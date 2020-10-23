https://ria.ru/20201023/pogoda-1581123205.html

Воздух в Москве в пятницу прогреется до 14 градусов тепла

Облачная погода с кратковременными дождями ближе к вечеру ожидается в Москве в пятницу, воздух в столице прогреется до плюс 14 градусов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T07:56

2020-10-23T07:56

2020-10-23T08:29

погода

центр "фобос"

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Облачная погода с кратковременными дождями ближе к вечеру ожидается в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в пятницу, воздух в столице прогреется до плюс 14 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-sinenkov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Синенков</a>.Он отметил, что выпадет от 3 до 5 миллиметров осадков. Синоптик добавил, что ожидается западный, юго-западный ветер, 4-9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление понизится и составит 739 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, центр "фобос", москва, общество