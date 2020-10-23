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Воздух в Москве в пятницу прогреется до 14 градусов тепла
Облачная погода с кратковременными дождями ближе к вечеру ожидается в Москве в пятницу, воздух в столице прогреется до плюс 14 градусов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T07:56
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погода
центр "фобос"
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Облачная погода с кратковременными дождями ближе к вечеру ожидается в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в пятницу, воздух в столице прогреется до плюс 14 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-sinenkov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Синенков</a>.Он отметил, что выпадет от 3 до 5 миллиметров осадков. Синоптик добавил, что ожидается западный, юго-западный ветер, 4-9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление понизится и составит 739 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.
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РИА Новости
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РИА Новости
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погода, центр "фобос", москва, общество

Воздух в Москве в пятницу прогреется до 14 градусов тепла

07:56 23.10.2020 (обновлено: 08:29 23.10.2020)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСеверный речной вокзал после реконструкции
Северный речной вокзал после реконструкции - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Облачная погода с кратковременными дождями ближе к вечеру ожидается в Москве в пятницу, воздух в столице прогреется до плюс 14 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Нас ожидает облачная с неустойчивыми прояснениями погода, к вечеру местами кратковременный дождь. Москве плюс 12-14, в Подмосковье плюс 10-15", - сказал Синенков.
Он отметил, что выпадет от 3 до 5 миллиметров осадков. Синоптик добавил, что ожидается западный, юго-западный ветер, 4-9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление понизится и составит 739 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.
 
ПогодаЦентр "Фобос"МоскваОбщество
 
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