https://ria.ru/20201023/podmoskove-1581269668.html

В Подмосковье четырехлетний ребенок утонул в канаве с водой

Подмосковные следователи возбудили уголовное дело после утопления четырехлетнего мальчика в канаве с водой, сообщила пресс-служба ГСУСК РФ по области. РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T19:53

2020-10-23T19:53

2020-10-23T19:53

следственный комитет россии (ск рф)

московская область (подмосковье)

ногинск

происшествия

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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Подмосковные следователи возбудили уголовное дело после утопления четырехлетнего мальчика в канаве с водой, сообщила пресс-служба ГСУСК РФ по области.Согласно данным следствия, в пятницу в правоохранительные органы <a href="http://ria.ru/location_Noginsk/" target="_blank" data-auto="true">Ногинска</a> поступила информация о госпитализации четырехлетнего мальчика с признаками утопления. Мальчик скончался, не приходя в сознание."По данному факту следственным отделом по Ногинску ГСУСК России по <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ. (причинение смерти по неосторожности - ред.)", - говорится в сообщении.По предварительным данным следствия, в пятницу родители взяли мальчика с собой на работу - металлоприемку, которая находится в промзоне, и оставили ребенка без присмотра."В результате мальчик упал в канаву с водой в недостроенном фундаменте. Обнаружив ребенка в воде, родители самостоятельно доставили его в больницу в бессознательном состоянии", - добавляется в сообщении.Сейчас следователи проводят осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются собственники заброшенного фундамента.

https://ria.ru/20201021/most-1580906872.html

московская область (подмосковье)

ногинск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), ногинск, происшествия