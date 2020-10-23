https://ria.ru/20201023/podmoskove-1581269668.html
В Подмосковье четырехлетний ребенок утонул в канаве с водой
Подмосковные следователи возбудили уголовное дело после утопления четырехлетнего мальчика в канаве с водой, сообщила пресс-служба ГСУСК РФ по области. РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T19:53
2020-10-23T19:53
2020-10-23T19:53
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
ногинск
происшествия
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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Подмосковные следователи возбудили уголовное дело после утопления четырехлетнего мальчика в канаве с водой, сообщила пресс-служба ГСУСК РФ по области.Согласно данным следствия, в пятницу в правоохранительные органы <a href="http://ria.ru/location_Noginsk/" target="_blank" data-auto="true">Ногинска</a> поступила информация о госпитализации четырехлетнего мальчика с признаками утопления. Мальчик скончался, не приходя в сознание."По данному факту следственным отделом по Ногинску ГСУСК России по <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ. (причинение смерти по неосторожности - ред.)", - говорится в сообщении.По предварительным данным следствия, в пятницу родители взяли мальчика с собой на работу - металлоприемку, которая находится в промзоне, и оставили ребенка без присмотра."В результате мальчик упал в канаву с водой в недостроенном фундаменте. Обнаружив ребенка в воде, родители самостоятельно доставили его в больницу в бессознательном состоянии", - добавляется в сообщении.Сейчас следователи проводят осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются собственники заброшенного фундамента.
https://ria.ru/20201021/most-1580906872.html
московская область (подмосковье)
ногинск
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), ногинск, происшествия
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Подмосковные следователи возбудили уголовное дело после утопления четырехлетнего мальчика в канаве с водой, сообщила пресс-служба ГСУСК РФ по области.
Согласно данным следствия, в пятницу в правоохранительные органы Ногинска
поступила информация о госпитализации четырехлетнего мальчика с признаками утопления. Мальчик скончался, не приходя в сознание.
"По данному факту следственным отделом по Ногинску ГСУСК России по Московской области
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ. (причинение смерти по неосторожности - ред.)", - говорится в сообщении.
По предварительным данным следствия, в пятницу родители взяли мальчика с собой на работу - металлоприемку, которая находится в промзоне, и оставили ребенка без присмотра.
"В результате мальчик упал в канаву с водой в недостроенном фундаменте. Обнаружив ребенка в воде, родители самостоятельно доставили его в больницу в бессознательном состоянии", - добавляется в сообщении.
Сейчас следователи проводят осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются собственники заброшенного фундамента.