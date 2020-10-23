https://ria.ru/20201023/pamyatnik-1581284757.html

В Саратовской области завели дело из-за фото на памятнике братской могилы

Полиция возбудила административное дело в отношении матери школьника, который сделал фото, забравшись на монумент на братской могиле борцов революции в городе... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T22:32

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2020-10-23T22:33

саратовская область

балаково

происшествия

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<strong>САРАТОВ, 23 окт - РИА Новости.</strong> Полиция возбудила административное дело в отношении матери школьника, который сделал фото, забравшись на монумент на братской могиле борцов революции в городе <a href="http://ria.ru/location_Balakovo/" target="_blank" data-auto="true">Балаково</a> <a href="http://ria.ru/location_Saratovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Саратовской области</a>, сообщила районная администрация.Ранее в паблике "Как там в Балаково?" в соцсети <a href="https://vk.com/balakovograd?w=wall-71969466_29485" target="_blank" rel="nofollow noopener">"ВКонтакте"</a> появилось фото, на котором запечатлен подросток, забравшийся сверху на памятник. В районной администрации ранее сообщили, что полиция по данному факту проводит проверку и устанавливает личность мальчика."Полицией установлен несовершеннолетний, осквернивший памятник борцам революции на углу Харьковской и Кромежинской улиц Балаково… Мама несовершеннолетнего привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", - говорится в сообщении.Полиция установила, что попавшая в соцсети фотография, на которой 12-летний школьник забрался на памятник, была сделана 17 октября."Полученное фото он выставил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". Вышеуказанные действия несовершеннолетний совершил необдуманно, спонтанно. Своим поступком монумент каким-либо образом осквернять не желал", - отмечается в сообщении.Памятник расположен на углу улиц Харьковской и Кромежинской и был установлен на месте гибели первого балаковского военкома Григория Чапаева в ходе контрреволюционного мятежа 4 марта 1918 года. В апреле того же года в ставшую общей могилу были захоронены продотрядовцы, убитые в ходе реквизиций хлеба в немецких колониях.

https://ria.ru/20201004/vandalizm-1578177526.html

саратовская область

балаково

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

саратовская область, балаково, происшествия