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В Саратовской области завели дело из-за фото на памятнике братской могилы
Полиция возбудила административное дело в отношении матери школьника, который сделал фото, забравшись на монумент на братской могиле борцов революции в городе... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T22:32
2020-10-23T22:33
саратовская область
балаково
происшествия
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<strong>САРАТОВ, 23 окт - РИА Новости.</strong> Полиция возбудила административное дело в отношении матери школьника, который сделал фото, забравшись на монумент на братской могиле борцов революции в городе <a href="http://ria.ru/location_Balakovo/" target="_blank" data-auto="true">Балаково</a> <a href="http://ria.ru/location_Saratovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Саратовской области</a>, сообщила районная администрация.Ранее в паблике "Как там в Балаково?" в соцсети <a href="https://vk.com/balakovograd?w=wall-71969466_29485" target="_blank" rel="nofollow noopener">"ВКонтакте"</a> появилось фото, на котором запечатлен подросток, забравшийся сверху на памятник. В районной администрации ранее сообщили, что полиция по данному факту проводит проверку и устанавливает личность мальчика."Полицией установлен несовершеннолетний, осквернивший памятник борцам революции на углу Харьковской и Кромежинской улиц Балаково… Мама несовершеннолетнего привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", - говорится в сообщении.Полиция установила, что попавшая в соцсети фотография, на которой 12-летний школьник забрался на памятник, была сделана 17 октября."Полученное фото он выставил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". Вышеуказанные действия несовершеннолетний совершил необдуманно, спонтанно. Своим поступком монумент каким-либо образом осквернять не желал", - отмечается в сообщении.Памятник расположен на углу улиц Харьковской и Кромежинской и был установлен на месте гибели первого балаковского военкома Григория Чапаева в ходе контрреволюционного мятежа 4 марта 1918 года. В апреле того же года в ставшую общей могилу были захоронены продотрядовцы, убитые в ходе реквизиций хлеба в немецких колониях.
https://ria.ru/20201004/vandalizm-1578177526.html
саратовская область
балаково
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саратовская область, балаково, происшествия

В Саратовской области завели дело из-за фото на памятнике братской могилы

22:32 23.10.2020 (обновлено: 22:33 23.10.2020)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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САРАТОВ, 23 окт - РИА Новости. Полиция возбудила административное дело в отношении матери школьника, который сделал фото, забравшись на монумент на братской могиле борцов революции в городе Балаково Саратовской области, сообщила районная администрация.
Ранее в паблике "Как там в Балаково?" в соцсети "ВКонтакте" появилось фото, на котором запечатлен подросток, забравшийся сверху на памятник. В районной администрации ранее сообщили, что полиция по данному факту проводит проверку и устанавливает личность мальчика.
"Полицией установлен несовершеннолетний, осквернивший памятник борцам революции на углу Харьковской и Кромежинской улиц Балаково… Мама несовершеннолетнего привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
Полиция установила, что попавшая в соцсети фотография, на которой 12-летний школьник забрался на памятник, была сделана 17 октября.
"Полученное фото он выставил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". Вышеуказанные действия несовершеннолетний совершил необдуманно, спонтанно. Своим поступком монумент каким-либо образом осквернять не желал", - отмечается в сообщении.
Памятник расположен на углу улиц Харьковской и Кромежинской и был установлен на месте гибели первого балаковского военкома Григория Чапаева в ходе контрреволюционного мятежа 4 марта 1918 года. В апреле того же года в ставшую общей могилу были захоронены продотрядовцы, убитые в ходе реквизиций хлеба в немецких колониях.
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