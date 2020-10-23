https://ria.ru/20201023/otstavka-1581111844.html

Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова уходит в отставку

Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова уходит в отставку - эта пятница станет последним днем, когда она занимает свой пост. РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T00:54

2020-10-23T00:54

2020-10-23T00:55

михаил птицын (мосгорсуд)

россия

ольга егорова

генеральная прокуратура рф

московский городской суд

владимир путин

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Председатель Мосгорсуда <a href="http://ria.ru/person_Olga_Egorova/" target="_blank" data-auto="true">Ольга Егорова</a> уходит в отставку - эта пятница станет последним днем, когда она занимает свой пост.Решение удовлетворить ее заявление об отставке после более чем 20 лет в должности Высшая квалификационная коллегия судей РФ приняла единогласно, потратив на всю процедуру не более минуты. На смену Егоровой придет бывший председатель Южного окружного военного суда <a href="http://ria.ru/person_mikhail-ptitsyn-mosgorsud/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Птицын</a>, судья с 27-летним стажем.Накануне отставки президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> наградил Егорову орденом "За заслуги перед Отечеством" третьей степени за большой вклад в совершенствование правосудия в стране, обеспечение защиты прав и законных интересов граждан.Судья в отставкеСогласно закону о статусе судей, за судьей в отставке сохраняется звание судьи и гарантии личной неприкосновенности. При выходе в отставку полагается выходное пособие, пенсия в размере 80-85% зарплаты, компенсация стоимости проездных. Как ранее сообщил РИА Новости источник в судебном сообществе, она будет получать пенсию примерно в 160-170 тысяч рублей.Судья в отставке не может занимать должности прокурора, следователя, адвоката и нотариуса, но может работать в органах государственной власти и общественных объединениях, заниматься преподаванием, творчеством и наукой.ИтогиВ Мосгорсуде похвалили Егорову за уничтожение волокиты, эффективное решение кадровых и материальных вопросов, развитие электронного правосудия.На период работы Егоровой выпало внесение существенных изменений в законодательство: были введены институты суда присяжных, мировых судей. Как сообщили ранее в пресс-службе суда, за короткие сроки созданы условия для работы института присяжных как на уровне городского суда, так и на уровне районных: обустроены необходимые помещения для работы с присяжными, организовано обучение судей и сотрудников аппарата.Также за это время были построены комплекс зданий Мосгорсуда, который стал крупнейшим судом <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a>, и новые здания районных судов. В зданиях судов установили системы аудио- и видеофиксации заседаний, дела переведены в электронный вид, налажено электронное взаимодействие между ведомствами.ГосзащитаЕгорова уделяла много внимания заботе о безопасности судей, особенно после убийства в 2010 году судьи Мосгорсуда <a href="http://ria.ru/person_EHduard_CHuvashov/" target="_blank" data-auto="true">Эдуарда Чувашова</a>. Судью, который вел громкий процесс по делу о группировке скинхедов "Белые волки", застрелили в подъезде собственного дома. Убийцы позднее получили пожизненные сроки, но их дело рассматривал уже <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_oblastnojj_sud/" target="_blank" data-auto="true">Мособлсуд</a> - бывшие коллеги Чувашова не могли этого сделать в соответствии с законодательством.После этого Егорова обращалась в правоохранительные органы, чтобы судьям, которым поступают угрозы, предоставляли госзащиту.В свое время охрана была выделена судье Хамовнического суда <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> Марине Сыровой, рассматривающей дело скандально известной панк-группы <a href="http://ria.ru/organization_Pussy_Riot/" target="_blank" data-auto="true">Pussy Riot</a>, а также судьям Дорогомиловского суда, которым угрожали в соцсетях в связи с рассмотрением материалов о продлении мер пресечения фигурантам дела "<a href="http://ria.ru/organization_Novoe_velichie/" target="_blank" data-auto="true">Нового величия</a>".В новом корпусе городского суда предусмотрены квартиры для судей, которые вынуждены скрываться из-за угроз.ДелаЕгорова уже давно не рассматривала дела лично, хотя председательствовала в президиуме. Тем не менее столичные суды, которыми она руководила, рассмотрели множество резонансных дел.Одним из самых резонансных дел последнего двадцатилетия стало "дело <a href="http://ria.ru/organization_JUKOS/" target="_blank" data-auto="true">ЮКОСа</a>", оно же подарило нам термин "басманное правосудие". Московские суды приговорили к реальным срокам в колонии бывшего главу нефтяной компании <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_KHodorkovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ходорковского</a>, экс-руководителя МФО "МЕНАТЕП" <a href="http://ria.ru/person_Platon_Lebedev/" target="_blank" data-auto="true">Платона Лебедева</a> и еще более десятка сотрудников. В настоящее время все они уже на свободе, в колонии остается только бывший глава службы безопасности ЮКОСа <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Pichugin_2/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Пичугин</a>, получивший пожизненный срок.Мосгорсуд в рамках "антипиратского" закона получил полномочиями блокировать в интернете пиратский контент. Судьи заблокировали нелегальные копии фильмов, сериалов, книг, роликов и учебных пособий. При повторных нарушениях могли заблокировать и распространявший такой контент ресурс. Так, в конце 2015 года Мосгорсуд принял решение о "вечной блокировке" одного из популярнейших в РФ торрент-трекера, Rutracker, по иску за нарушение авторских прав книжного издательства.Продолжая тему блокировок, Таганский суд Москвы принял решение о блокировке мессенджера <a href="http://ria.ru/product_Telegram_prilozhenie/" target="_blank" data-auto="true">Telegram</a>, оно вступило в силу после апелляции в Мосгорсуде. <a href="http://ria.ru/organization_Roskomnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роскомнадзор</a> с апреля 2018 года блокировал Telegram в РФ за отказ предоставить <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> ключи для расшифровки сообщений. Этим летом по согласованию с <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратурой</a> ведомство сняло требования по ограничению доступа к мессенджеру. Жалоба Telegram на решения столичных судов все еще ждет рассмотрения в <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sud_po_pravam_cheloveka/" target="_blank" data-auto="true">Европейском суде по правам человека</a>.После "дела Магнитского" западные страны наложили санкции на нескольких московских судей. Сотрудник крупного инвестиционного фонда Hermitage Capital Management <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Magnitskijj/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Магнитский</a>, обвиняемый в налоговых махинациях, скончался в СИЗО "<a href="http://ria.ru/organization_Matrosskaja_tishina/" target="_blank" data-auto="true">Матросская тишина</a>" в ноябре 2009 года. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом. Именем Магнитского назван санкционный список, в который сначала внесли судей, не освободивших его из-под стражи, следователей и сотрудников налоговой. Впоследствии список дополнялся уже по другим поводам.Еще один резонансный приговор - экс-милиционеру <a href="http://ria.ru/person_Denis_Evsjukov/" target="_blank" data-auto="true">Денису Евсюкову</a>, его вынес судья Николай Фомин, который прямо во время рассмотрения дела получил повышение до заместителя Егоровой. Бывшего полковника он приговорил к пожизненному лишению свободы за стрельбу в супермаркете "Остров" в 2009 году, тогда два человека погибли, более 20 были признаны потерпевшими. Также он вынес частное определение в адрес главы МВД, призвав его быть внимательнее в кадровой политике. Дело вызвало большой общественный резонанс — своих постов лишились высокопоставленные милиционеры, началась реформа МВД, милицию переименовали в полицию, усилили общественный контроль, провели переаттестацию, после которой уволили многих сотрудников.ОпределенияНа проблемы качества судебных решений столичных судей стали обращать внимание год назад, когда в России заработали кассационные суды (до этого решения московских судов проверяла кассационная инстанция в самом Мосгорсуде). С момента начала работы Второй кассационный суд общей юрисдикции вынес в адрес главы Мосгорсуда семь частных определений: один от коллегии по административным делам, два - по уголовным и четыре - по гражданским.В них обращали внимание на немотивированные решения, произвольные выводы, ошибки в фамилии подсудимого, отсутствие подписей судьи и секретаря на протоколе. Однажды суд заметил, что апелляционная инстанция Мосгорсуда огласила одно решение, а в письменном виде сторонам дала прямо противоположное. В другой раз обратил внимание, что суд коллективно продлил обвиняемым сроки ареста, не исследовав конкретные обстоятельства каждого из обвиняемых, не мотивировал невозможность смягчить им меру пресечения.По мнению кассационной инстанции, все это лишало участников процесса права на справедливое судебное разбирательство на основе принципа состязательности и равноправия сторон беспристрастным судом.Суд призвал в будущем не допускать подобных нарушений, но теперь эту проблему предстоит решать уже Птицыну.

https://ria.ru/20200912/sudya-1577127422.html

https://ria.ru/20200706/1573973566.html

https://ria.ru/20200616/1572968201.html

https://ria.ru/20180402/1517768026.html

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михаил птицын (мосгорсуд), россия, ольга егорова, генеральная прокуратура рф, московский городской суд, владимир путин, москва, общество