https://ria.ru/20201023/nekropol-1580993005.html

"Арктический некрополь" сохранит память о погибших судах Второй мировой

Во время Великой Отечественной войны в Российской Арктике гибли корабли и воздушные суда – участники арктических и союзных конвоев. Где и как это происходило,... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T08:00

2020-10-23T08:00

2020-10-23T08:04

хорошие новости

хорошие новости

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

арктика

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<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.</strong> Во время Великой Отечественной войны в Российской Арктике гибли корабли и воздушные суда – участники арктических и союзных конвоев. Где и как это происходило, можно будет узнать в особой виртуальной справочной. На Ямале создадут базу данных, в которой объединят все исторические сведения, сообщает пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).Инициатором проекта выступили Научный центр изучения Арктики и окружной департамент внешних связей автономного округа."Уже к концу года планируется запуск электронного портала базы данных, доступного для внесения сведений всем участникам проекта. Таким образом, мы объединим усилия регионов России и зарубежных стран в деле сохранения исторической памяти. Итогом нашей совместной работы станет первая в России и мире сводная база данных о боевых и гражданских потерях в Арктике в период Второй мировой войны", – рассказал Сергей Урамаев, первый заместитель директора департамента внешних связей ЯНАО.В проекте "Арктический некрополь" примут участие представители образовательных, культурных, научных, музейных, архивных, общественных организаций и учреждений из регионов российской Арктики. Для сбора информации будут использоваться письменные, устные, электронные источники информации, фото-, кино- и видеодокументы.По мере поступления информации об иностранных участниках арктических конвоев планируется взаимодействие с представителями других стран, таких как Великобритания, Дания, Исландия, Норвегия, Канада, Соединенные Штаты Америки, Финляндия и Швеция.По словам Дмитрия Фролова, в справочную базу войдут сведения о погибших в период Великой Отечественной войны в ходе боестолкновений в морской акватории арктической зоны РФ военно-морских и гражданских судах (надводных, воздушных судах и подводных лодках) СССР и его союзников по антигитлеровской коалиции. Также можно будет найти информацию о членах экипажей и других людях, находившихся на борту.Своеобразной точкой отсчета начала проекта стал фестиваль "Неделя арктического кино". С 20 по 29 октября в Салехарде в Национальной библиотеке ЯНАО и окружном музейно-выставочном комплексе им. И.С.Шемановского показывают уникальные хроники середины 30-х годов XX века об арктических экспедициях. Четыре из семи этих документальных фильмов войдут в "Арктический некрополь" в раздел "Видеоисточники".

https://ria.ru/20200831/ekspeditsiya-1576525284.html

арктика

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хорошие новости, ямало-ненецкий автономный округ (янао), арктика