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https://ria.ru/20201023/nekropol-1580993005.html
"Арктический некрополь" сохранит память о погибших судах Второй мировой
Во время Великой Отечественной войны в Российской Арктике гибли корабли и воздушные суда – участники арктических и союзных конвоев. Где и как это происходило,... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T08:00
2020-10-23T08:04
хорошие новости
хорошие новости
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
арктика
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<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.</strong> Во время Великой Отечественной войны в Российской Арктике гибли корабли и воздушные суда – участники арктических и союзных конвоев. Где и как это происходило, можно будет узнать в особой виртуальной справочной. На Ямале создадут базу данных, в которой объединят все исторические сведения, сообщает пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).Инициатором проекта выступили Научный центр изучения Арктики и окружной департамент внешних связей автономного округа."Уже к концу года планируется запуск электронного портала базы данных, доступного для внесения сведений всем участникам проекта. Таким образом, мы объединим усилия регионов России и зарубежных стран в деле сохранения исторической памяти. Итогом нашей совместной работы станет первая в России и мире сводная база данных о боевых и гражданских потерях в Арктике в период Второй мировой войны", – рассказал Сергей Урамаев, первый заместитель директора департамента внешних связей ЯНАО.В проекте "Арктический некрополь" примут участие представители образовательных, культурных, научных, музейных, архивных, общественных организаций и учреждений из регионов российской Арктики. Для сбора информации будут использоваться письменные, устные, электронные источники информации, фото-, кино- и видеодокументы.По мере поступления информации об иностранных участниках арктических конвоев планируется взаимодействие с представителями других стран, таких как Великобритания, Дания, Исландия, Норвегия, Канада, Соединенные Штаты Америки, Финляндия и Швеция.По словам Дмитрия Фролова, в справочную базу войдут сведения о погибших в период Великой Отечественной войны в ходе боестолкновений в морской акватории арктической зоны РФ военно-морских и гражданских судах (надводных, воздушных судах и подводных лодках) СССР и его союзников по антигитлеровской коалиции. Также можно будет найти информацию о членах экипажей и других людях, находившихся на борту.Своеобразной точкой отсчета начала проекта стал фестиваль "Неделя арктического кино". С 20 по 29 октября в Салехарде в Национальной библиотеке ЯНАО и окружном музейно-выставочном комплексе им. И.С.Шемановского показывают уникальные хроники середины 30-х годов XX века об арктических экспедициях. Четыре из семи этих документальных фильмов войдут в "Арктический некрополь" в раздел "Видеоисточники".
https://ria.ru/20200831/ekspeditsiya-1576525284.html
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Новости
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хорошие новости, ямало-ненецкий автономный округ (янао), арктика

"Арктический некрополь" сохранит память о погибших судах Второй мировой

08:00 23.10.2020 (обновлено: 08:04 23.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгений ХалдейМорской бой в Заполярье. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.
Морской бой в Заполярье. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Евгений Халдей
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Во время Великой Отечественной войны в Российской Арктике гибли корабли и воздушные суда – участники арктических и союзных конвоев. Где и как это происходило, можно будет узнать в особой виртуальной справочной. На Ямале создадут базу данных, в которой объединят все исторические сведения, сообщает пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).
Инициатором проекта выступили Научный центр изучения Арктики и окружной департамент внешних связей автономного округа.
"Уже к концу года планируется запуск электронного портала базы данных, доступного для внесения сведений всем участникам проекта. Таким образом, мы объединим усилия регионов России и зарубежных стран в деле сохранения исторической памяти. Итогом нашей совместной работы станет первая в России и мире сводная база данных о боевых и гражданских потерях в Арктике в период Второй мировой войны", – рассказал Сергей Урамаев, первый заместитель директора департамента внешних связей ЯНАО.
Новая Земля - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
31 августа, 13:20
Экспедиция Северного флота обнаружила новый пролив в Арктике
В проекте "Арктический некрополь" примут участие представители образовательных, культурных, научных, музейных, архивных, общественных организаций и учреждений из регионов российской Арктики. Для сбора информации будут использоваться письменные, устные, электронные источники информации, фото-, кино- и видеодокументы.

"На сегодняшний день составлены 2622 первичные записи о членах экипажей и пассажирах судов, кораблей, затонувших в период Великой Отечественной войны в Карском море. Собрана информация о данных судах и кораблях", – отметил Дмитрий Фролов, директор Научного центра изучения Арктики.

По мере поступления информации об иностранных участниках арктических конвоев планируется взаимодействие с представителями других стран, таких как Великобритания, Дания, Исландия, Норвегия, Канада, Соединенные Штаты Америки, Финляндия и Швеция.
По словам Дмитрия Фролова, в справочную базу войдут сведения о погибших в период Великой Отечественной войны в ходе боестолкновений в морской акватории арктической зоны РФ военно-морских и гражданских судах (надводных, воздушных судах и подводных лодках) СССР и его союзников по антигитлеровской коалиции. Также можно будет найти информацию о членах экипажей и других людях, находившихся на борту.

"Реализация данного проекта позволит систематизировать информацию о всех погибших, внесет большой вклад в мировую науку и поможет в популяризации изучения истории арктических конвоев", – подчеркнул Дмитрий Фролов.

Своеобразной точкой отсчета начала проекта стал фестиваль "Неделя арктического кино". С 20 по 29 октября в Салехарде в Национальной библиотеке ЯНАО и окружном музейно-выставочном комплексе им. И.С.Шемановского показывают уникальные хроники середины 30-х годов XX века об арктических экспедициях. Четыре из семи этих документальных фильмов войдут в "Арктический некрополь" в раздел "Видеоисточники".
 
Хорошие новостиХорошие новостиЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Арктика
 
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