https://ria.ru/20201023/nefteprovod-1581261448.html

Польша назвала причину приостановки транзита российской нефти

Причиной временной приостановки транзита российской нефти из Белоруссии в Польшу стало повреждение электрической линии, рассказала РИА Новости официальный... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T19:00

2020-10-23T19:00

2020-10-23T19:58

россия

белнефтехим

транснефть

польша

белоруссия

экономика

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<strong>ВАРШАВА, 23 окт — РИА Новости.</strong> Причиной временной приостановки транзита российской нефти из <a href="https://ria.ru/location_Belarus">Белоруссии</a> в <a href="https://ria.ru/location_Poland">Польшу</a> стало повреждение электрической линии, рассказала РИА Новости официальный представитель польского оператора нефтепровода "<a href="https://ria.ru/organization_nefteprovod-druzhba" target="_blank">Дружба</a>" PERN Каражина Красиньская.По ее словам, сегодня утром прервалось электроснабжение на линии, питающей базу сырья в Мишевке Стшалковском."Результатом возникшей ситуации была кратковременная приостановка прокачки нефти на северной части между Гданьском и Плоцком, а также ограничение прокачки в восточной части. Временно также была приостановлена поставка нефти из Белоруссии", — сказала Красиньская.Она добавила, что сейчас поставки электроэнергии уже осуществляются в штатном режиме."Была сохранена непрерывность работы системы", — уточнила Красиньская.Ранее концерн "Белнефтехим" заявил, что из-за технических проблем на территории Польши временно приостановили транзит российской нефти через Белоруссию по магистральному нефтепроводу Мозырь — Брест. Позднее пресс-секретарь госконцерна Александр Тищенко сообщил, что польская сторона устранила неполадки и транзит смеси восстанавливается.

https://radiosputnik.ria.ru/20200810/1575605680.html

https://ria.ru/20201019/neft-1580528009.html

11

россия

польша

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, белнефтехим, транснефть, польша, белоруссия, экономика