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Польша назвала причину приостановки транзита российской нефти
Причиной временной приостановки транзита российской нефти из Белоруссии в Польшу стало повреждение электрической линии, рассказала РИА Новости официальный... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T19:00
2020-10-23T19:58
россия
белнефтехим
транснефть
польша
белоруссия
экономика
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<strong>ВАРШАВА, 23 окт — РИА Новости.</strong> Причиной временной приостановки транзита российской нефти из <a href="https://ria.ru/location_Belarus">Белоруссии</a> в <a href="https://ria.ru/location_Poland">Польшу</a> стало повреждение электрической линии, рассказала РИА Новости официальный представитель польского оператора нефтепровода "<a href="https://ria.ru/organization_nefteprovod-druzhba" target="_blank">Дружба</a>" PERN Каражина Красиньская.По ее словам, сегодня утром прервалось электроснабжение на линии, питающей базу сырья в Мишевке Стшалковском."Результатом возникшей ситуации была кратковременная приостановка прокачки нефти на северной части между Гданьском и Плоцком, а также ограничение прокачки в восточной части. Временно также была приостановлена поставка нефти из Белоруссии", — сказала Красиньская.Она добавила, что сейчас поставки электроэнергии уже осуществляются в штатном режиме."Была сохранена непрерывность работы системы", — уточнила Красиньская.Ранее концерн "Белнефтехим" заявил, что из-за технических проблем на территории Польши временно приостановили транзит российской нефти через Белоруссию по магистральному нефтепроводу Мозырь — Брест. Позднее пресс-секретарь госконцерна Александр Тищенко сообщил, что польская сторона устранила неполадки и транзит смеси восстанавливается.
https://radiosputnik.ria.ru/20200810/1575605680.html
https://ria.ru/20201019/neft-1580528009.html
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россия
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россия, белнефтехим, транснефть, польша, белоруссия, экономика

Польша назвала причину приостановки транзита российской нефти

19:00 23.10.2020 (обновлено: 19:58 23.10.2020)
 
© РИА Новости / Егор Еремов / Перейти в фотобанкНефтеперерабатывающий завод и нефтепровод "Дружба"
Нефтеперерабатывающий завод и нефтепровод Дружба - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Егор Еремов
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ВАРШАВА, 23 окт — РИА Новости. Причиной временной приостановки транзита российской нефти из Белоруссии в Польшу стало повреждение электрической линии, рассказала РИА Новости официальный представитель польского оператора нефтепровода "Дружба" PERN Каражина Красиньская.
По ее словам, сегодня утром прервалось электроснабжение на линии, питающей базу сырья в Мишевке Стшалковском.
Газокомпрессорная станция Минская - РИА Новости, 1920, 10.08.2020
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Белорусский нефтегаз: крепко связан с РФ выгодой и историейСобытия последних недель в Белоруссии заставляют задуматься – Минск всерьез затеял обострение отношение с Москвой или же это политический блеф? Могут пострадать торгово-экономические отношения. Энергетическое направление – самое финансово емкое и критично важное для белорусов.
"Результатом возникшей ситуации была кратковременная приостановка прокачки нефти на северной части между Гданьском и Плоцком, а также ограничение прокачки в восточной части. Временно также была приостановлена поставка нефти из Белоруссии", — сказала Красиньская.
Она добавила, что сейчас поставки электроэнергии уже осуществляются в штатном режиме.
"Была сохранена непрерывность работы системы", — уточнила Красиньская.
Ранее концерн "Белнефтехим" заявил, что из-за технических проблем на территории Польши временно приостановили транзит российской нефти через Белоруссию по магистральному нефтепроводу Мозырь — Брест. Позднее пресс-секретарь госконцерна Александр Тищенко сообщил, что польская сторона устранила неполадки и транзит смеси восстанавливается.
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РоссияБелнефтехимТранснефтьПольшаБелоруссияЭкономика
 
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