Польша назвала причину приостановки транзита российской нефти
19:00 23.10.2020 (обновлено: 19:58 23.10.2020)
ВАРШАВА, 23 окт — РИА Новости. Причиной временной приостановки транзита российской нефти из Белоруссии в Польшу стало повреждение электрической линии, рассказала РИА Новости официальный представитель польского оператора нефтепровода "Дружба" PERN Каражина Красиньская.
По ее словам, сегодня утром прервалось электроснабжение на линии, питающей базу сырья в Мишевке Стшалковском.
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"Результатом возникшей ситуации была кратковременная приостановка прокачки нефти на северной части между Гданьском и Плоцком, а также ограничение прокачки в восточной части. Временно также была приостановлена поставка нефти из Белоруссии", — сказала Красиньская.
Она добавила, что сейчас поставки электроэнергии уже осуществляются в штатном режиме.
"Была сохранена непрерывность работы системы", — уточнила Красиньская.
Ранее концерн "Белнефтехим" заявил, что из-за технических проблем на территории Польши временно приостановили транзит российской нефти через Белоруссию по магистральному нефтепроводу Мозырь — Брест. Позднее пресс-секретарь госконцерна Александр Тищенко сообщил, что польская сторона устранила неполадки и транзит смеси восстанавливается.