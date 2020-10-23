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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
https://ria.ru/20201023/natsproekty-1581201299.html
Тюменская область занимает 2-е место в УФО по финансированию нацпроектов
Тюменская область занимает второе место в УФО по темпам финансирования реализации нацпроектов. Сообщает пресс-служба губернатора региона РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T14:52
2020-10-23T14:52
тюменская область
александр моор
тюменская область
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<strong>ТЮМЕНЬ, 23 окт — РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/location_Tjumenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тюменская область</a> занимает второе место в УФО по темпам финансирования реализации нацпроектов. Сообщает пресс-служба губернатора региона"Восемь миллиардов рублей израсходовано в Тюменской области на реализацию национальных проектов по данным на 1 сентября 2020 года. Это 55% от годового плана. По темпам финансирования реализации национальных проектов Тюменская области занимает второе место среди регионов УФО", — говорится в сообщении.Со ссылкой на данные Минфина России, в сообщении отмечается, что доля регионального софинансирования нацпроекта "Демография" в Тюменской области составляет 58,6%, нацпроекта "Здравоохранение" — 71,5%, нацпроекта "Образование" — 78,5%, нацпроекта "Жилье и городская среда" — 93,2%, нацпроекта "Экология" — 58,9%, нацпроекта "Цифровая экономика" — 89,5%, нацпроекта "Культура" — 89,4%, нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" — 73%. Таким образом, по доле регионального софинансирования большинства нацпроектов Тюменская область также входит в число лидеров в федеральном округе."Национальные проекты — это, прежде всего, системный прогресс на всех ключевых направлениях развития государства и общества. Их главная цель – реальное повышение качества жизни людей, рост экономики и социальной сферы. Поэтому успешная реализация нацпроектов – важнейшая задача регионального правительства и муниципальных органов власти", — привели в пресс-службе комментарий губернатора Тюменской области <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Moor/" target="_blank" data-auto="true">Александра Моора</a>.
https://ria.ru/20201022/sotsvyplaty-1580977859.html
тюменская область
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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александр моор, тюменская область

Тюменская область занимает 2-е место в УФО по финансированию нацпроектов

14:52 23.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 5000 рублей
Банкноты номиналом 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 23 окт — РИА Новости. Тюменская область занимает второе место в УФО по темпам финансирования реализации нацпроектов. Сообщает пресс-служба губернатора региона
"Восемь миллиардов рублей израсходовано в Тюменской области на реализацию национальных проектов по данным на 1 сентября 2020 года. Это 55% от годового плана. По темпам финансирования реализации национальных проектов Тюменская области занимает второе место среди регионов УФО", — говорится в сообщении.
Со ссылкой на данные Минфина России, в сообщении отмечается, что доля регионального софинансирования нацпроекта "Демография" в Тюменской области составляет 58,6%, нацпроекта "Здравоохранение" — 71,5%, нацпроекта "Образование" — 78,5%, нацпроекта "Жилье и городская среда" — 93,2%, нацпроекта "Экология" — 58,9%, нацпроекта "Цифровая экономика" — 89,5%, нацпроекта "Культура" — 89,4%, нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" — 73%.
Таким образом, по доле регионального софинансирования большинства нацпроектов Тюменская область также входит в число лидеров в федеральном округе.
Деньги - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
22 октября, 12:51Тюменская область
Соцвыплаты на покупку жилья за 9 месяцев получили 343 тюменских семьи
"Национальные проекты — это, прежде всего, системный прогресс на всех ключевых направлениях развития государства и общества. Их главная цель – реальное повышение качества жизни людей, рост экономики и социальной сферы. Поэтому успешная реализация нацпроектов – важнейшая задача регионального правительства и муниципальных органов власти", — привели в пресс-службе комментарий губернатора Тюменской области Александра Моора.
 
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Тюменская областьАлександр МоорТюменская область
 
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