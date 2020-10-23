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https://ria.ru/20201023/nabiullina-1581231080.html
Набиуллина назвала главные плюсы цифрового рубля
Удобство расчетов, возможность проводить операции офлайн, удобная форма будут являться основными преимуществами работы с цифровым рублем, возможность запуска... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T17:12
2020-10-23T17:29
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
технологии
экономика
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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Удобство расчетов, возможность проводить операции офлайн, удобная форма будут являться основными преимуществами работы с цифровым рублем, возможность запуска которого в настоящее время оценивает Банк России, заявила председатель регулятора <a href="http://ria.ru/person_EHlvira_Nabiullina/" target="_blank" data-auto="true">Эльвира Набиуллина</a>.Ранее в октябре <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank" data-auto="true">ЦБ</a> сообщил, что проводит оценку возможности выпуска цифрового рубля. Он может стать дополнительной формой денег наряду с наличными и безналичными и потребует создания дополнительной платежной инфраструктуры, отмечали в регуляторе."Преимущества, конечно, удобства расчета, удобная форма, большим преимуществом может быть и то, что расчеты можно будет осуществлять офлайн... Цифровая валюта сможет легко встраиваться в функционирование экономики, например со смарт-контрактами и так далее, то есть облегчать функционирование собственно цифровой экономики работы с цифровыми финансовыми активами", - рассказала глава регулятора на пресс-конференции в пятницу."У нас недавно был принят закон о цифровых финансовых активах, и, на мой взгляд, это такие важные преимущества, есть спрос, есть востребованность. Мы видим, как развиваются... и разные системы платежей и расчетов, моментальных расчетов, мы видим и востребованность системы быстрых платежей. Люди и бизнес хотят быстрых, удобных, практически моментальных расчетов. Кроме того, цифровой рубль – это рубль, имитированный ЦБ, и поэтому Центральный банк отвечает за устойчивость этих денег, это тоже, конечно, преимущество", - добавила она.Глава ЦБ также рассказала о вызове, с которым пришлось столкнуться при обсуждении темы цифрового рубля. "Минусы связаны с информационной безопасностью. Скорей не минус, а вызов для нас пока - как выстроить технологию осуществления офлайн-расчетов с цифровым рублем. Если то, что касается онлайн-расчетов в зависимости от модели, там более или менее все понятно. Здесь, конечно, нужно будет обсуждение технологий, развитие технологий. Пока нет таких выработанных решений до конца", - сказала она."Конечно, не риском, а скорее предметом для анализа и понимания является то, как его (цифрового рубля - ред.) распространение может повлиять на финансовую сферу в целом, хотя я считаю, что здесь риски совсем небольшие, потому что весь инструментарий, в том числе нашего взаимодействия с банками по управлению ликвидности в этих условиях, мы понимаем, как это будет работать. Тем не менее, мы хотим обсудить с теми, кто будет пользоваться этим рублем, и может быть, есть вещи, которые и участники рынка нам подскажут, и подскажут, на что обратить внимание, будем эту тему обсуждать", - заключила Набиуллина.
https://ria.ru/20201023/ekonomika-1581123584.html
https://ria.ru/20201013/kriptovalyuty-1579621011.html
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россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), технологии, экономика

Набиуллина назвала главные плюсы цифрового рубля

17:12 23.10.2020 (обновлено: 17:29 23.10.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Банка России / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Банка России
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Удобство расчетов, возможность проводить операции офлайн, удобная форма будут являться основными преимуществами работы с цифровым рублем, возможность запуска которого в настоящее время оценивает Банк России, заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина.
Ранее в октябре ЦБ сообщил, что проводит оценку возможности выпуска цифрового рубля. Он может стать дополнительной формой денег наряду с наличными и безналичными и потребует создания дополнительной платежной инфраструктуры, отмечали в регуляторе.
"Преимущества, конечно, удобства расчета, удобная форма, большим преимуществом может быть и то, что расчеты можно будет осуществлять офлайн... Цифровая валюта сможет легко встраиваться в функционирование экономики, например со смарт-контрактами и так далее, то есть облегчать функционирование собственно цифровой экономики работы с цифровыми финансовыми активами", - рассказала глава регулятора на пресс-конференции в пятницу.
"У нас недавно был принят закон о цифровых финансовых активах, и, на мой взгляд, это такие важные преимущества, есть спрос, есть востребованность. Мы видим, как развиваются... и разные системы платежей и расчетов, моментальных расчетов, мы видим и востребованность системы быстрых платежей. Люди и бизнес хотят быстрых, удобных, практически моментальных расчетов. Кроме того, цифровой рубль – это рубль, имитированный ЦБ, и поэтому Центральный банк отвечает за устойчивость этих денег, это тоже, конечно, преимущество", - добавила она.
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Глава ЦБ также рассказала о вызове, с которым пришлось столкнуться при обсуждении темы цифрового рубля. "Минусы связаны с информационной безопасностью. Скорей не минус, а вызов для нас пока - как выстроить технологию осуществления офлайн-расчетов с цифровым рублем. Если то, что касается онлайн-расчетов в зависимости от модели, там более или менее все понятно. Здесь, конечно, нужно будет обсуждение технологий, развитие технологий. Пока нет таких выработанных решений до конца", - сказала она.
"Конечно, не риском, а скорее предметом для анализа и понимания является то, как его (цифрового рубля - ред.) распространение может повлиять на финансовую сферу в целом, хотя я считаю, что здесь риски совсем небольшие, потому что весь инструментарий, в том числе нашего взаимодействия с банками по управлению ликвидности в этих условиях, мы понимаем, как это будет работать. Тем не менее, мы хотим обсудить с теми, кто будет пользоваться этим рублем, и может быть, есть вещи, которые и участники рынка нам подскажут, и подскажут, на что обратить внимание, будем эту тему обсуждать", - заключила Набиуллина.
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РоссияЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ТехнологииЭкономика
 
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