https://ria.ru/20201023/nabiullina-1581221860.html

В ЦБ рассказали о конфиденциальности при расчетах с цифровым рублем

Анонимности при расчетах с цифровым рублем в случае его введения, какая есть при обращении с наличными, не будет, но при этом конфиденциальность операций с этой РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T16:50

2020-10-23T16:50

2020-10-23T16:57

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

технологии

экономика

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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Анонимности при расчетах с цифровым рублем в случае его введения, какая есть при обращении с наличными, не будет, но при этом конфиденциальность операций с этой формой нацвалюты будет усилена, заявила председатель Банка России <a href="http://ria.ru/person_EHlvira_Nabiullina/" target="_blank" data-auto="true">Эльвира Набиуллина</a> на пресс-конференции в пятницу.Глава регулятора отметила, что прозрачность операций с цифровым рублем повысит уникальный код такой формы национальной валюты. "Все-таки нам надо не путать анонимность и конфиденциальность этих операций. Действительно, анонимности не будет в том смысле, который есть в наличных. Но конфиденциальность - предполагается, что она будет усилена", - заявила <a href="http://ria.ru/person_EHlmir_Nabiullin/" target="_blank" data-auto="true">Набиуллина</a>.По ее словам, Центральный банк будет держать реестр цифровых валют. "Будет ли кто-то еще иметь возможность видеть операции, будет зависеть и от того, какой выбор будет сделан в рамках модели функционирования цифрового рубля", - отметила глава регулятора.Ранее в октябре Банк России сообщил, что проводит оценку возможности выпуска цифрового рубля.

https://ria.ru/20201023/dengi-1581218875.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), технологии, экономика