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https://ria.ru/20201023/nabiullina-1581221860.html
В ЦБ рассказали о конфиденциальности при расчетах с цифровым рублем
Анонимности при расчетах с цифровым рублем в случае его введения, какая есть при обращении с наличными, не будет, но при этом конфиденциальность операций с этой РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T16:50
2020-10-23T16:57
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
технологии
экономика
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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Анонимности при расчетах с цифровым рублем в случае его введения, какая есть при обращении с наличными, не будет, но при этом конфиденциальность операций с этой формой нацвалюты будет усилена, заявила председатель Банка России <a href="http://ria.ru/person_EHlvira_Nabiullina/" target="_blank" data-auto="true">Эльвира Набиуллина</a> на пресс-конференции в пятницу.Глава регулятора отметила, что прозрачность операций с цифровым рублем повысит уникальный код такой формы национальной валюты. "Все-таки нам надо не путать анонимность и конфиденциальность этих операций. Действительно, анонимности не будет в том смысле, который есть в наличных. Но конфиденциальность - предполагается, что она будет усилена", - заявила <a href="http://ria.ru/person_EHlmir_Nabiullin/" target="_blank" data-auto="true">Набиуллина</a>.По ее словам, Центральный банк будет держать реестр цифровых валют. "Будет ли кто-то еще иметь возможность видеть операции, будет зависеть и от того, какой выбор будет сделан в рамках модели функционирования цифрового рубля", - отметила глава регулятора.Ранее в октябре Банк России сообщил, что проводит оценку возможности выпуска цифрового рубля.
https://ria.ru/20201023/dengi-1581218875.html
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россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), технологии, экономика

В ЦБ рассказали о конфиденциальности при расчетах с цифровым рублем

16:50 23.10.2020 (обновлено: 16:57 23.10.2020)
 
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Анонимности при расчетах с цифровым рублем в случае его введения, какая есть при обращении с наличными, не будет, но при этом конфиденциальность операций с этой формой нацвалюты будет усилена, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
Глава регулятора отметила, что прозрачность операций с цифровым рублем повысит уникальный код такой формы национальной валюты. "Все-таки нам надо не путать анонимность и конфиденциальность этих операций. Действительно, анонимности не будет в том смысле, который есть в наличных. Но конфиденциальность - предполагается, что она будет усилена", - заявила Набиуллина.
По ее словам, Центральный банк будет держать реестр цифровых валют. "Будет ли кто-то еще иметь возможность видеть операции, будет зависеть и от того, какой выбор будет сделан в рамках модели функционирования цифрового рубля", - отметила глава регулятора.
Ранее в октябре Банк России сообщил, что проводит оценку возможности выпуска цифрового рубля.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров по денежно-кредитной политике - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
Вчера, 16:12
Набиуллина считает, что цифровой рубль станет третьей формой денег
 
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РоссияЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ТехнологииЭкономика
 
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