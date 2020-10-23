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https://ria.ru/20201023/moshennichestvo-1581184803.html
Раскрыты новые виды мошенничества в интернете
Эксперты рассказали о новых видах мошенничества в интернете во время пандемии, пишет РБК. РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T14:02
2020-10-23T14:02
валерий баулин
мошенничество
group-ib
общество
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<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.</strong> Эксперты рассказали о новых видах мошенничества в интернете во время пандемии, пишет <a href="https://www.rbc.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК.</a>Отмечается, что злоумышленники начали активно использовать для атак электронную почту, пользуясь тем, что многие сотрудники были переведены на удаленку и работали с менее защищенных домашних компьютеров."Злоумышленники адресно атаковали переведенных на дом сотрудников, заражая их компьютеры вредоносными программами, через которые затем получали доступ в корпоративную сеть", — рассказал руководитель Лаборатории компьютерной криминалистики <a href="http://ria.ru/organization_Group_IB/" target="_blank" data-auto="true">Group-IB</a> Валерий Баулин.При этом в рассылках мошенники используют тему инфекции.Так, в перехваченных вредоносных письмах были зафиксированы предложения купить цифровые пропуска, предупреждения о штрафах за нарушение карантина, а также приглашения на видеоконференцию якобы от известных серверов.
https://ria.ru/20201016/moshennichestvo-1580049111.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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Новости
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валерий баулин, мошенничество, group-ib, общество

Раскрыты новые виды мошенничества в интернете

14:02 23.10.2020
 
© Фото : Pixabay / Free-PhotosМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© Фото : Pixabay / Free-Photos
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Эксперты рассказали о новых видах мошенничества в интернете во время пандемии, пишет РБК.
Отмечается, что злоумышленники начали активно использовать для атак электронную почту, пользуясь тем, что многие сотрудники были переведены на удаленку и работали с менее защищенных домашних компьютеров.
"Злоумышленники адресно атаковали переведенных на дом сотрудников, заражая их компьютеры вредоносными программами, через которые затем получали доступ в корпоративную сеть", — рассказал руководитель Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Валерий Баулин.
При этом в рассылках мошенники используют тему инфекции.
Так, в перехваченных вредоносных письмах были зафиксированы предложения купить цифровые пропуска, предупреждения о штрафах за нарушение карантина, а также приглашения на видеоконференцию якобы от известных серверов.
Монеты номиналом 1, 5 и 10 рублей, банковские карты международных платежных систем MasterCard - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
16 октября, 05:01
Сбербанк предупредил о новой схеме мошенничества
 
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Валерий БаулинМошенничествоGroup-IBОбщество
 
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