https://ria.ru/20201023/moshennichestvo-1581184803.html

Раскрыты новые виды мошенничества в интернете

Эксперты рассказали о новых видах мошенничества в интернете во время пандемии, пишет РБК. РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T14:02

2020-10-23T14:02

2020-10-23T14:02

валерий баулин

мошенничество

group-ib

общество

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<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.</strong> Эксперты рассказали о новых видах мошенничества в интернете во время пандемии, пишет <a href="https://www.rbc.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК.</a>Отмечается, что злоумышленники начали активно использовать для атак электронную почту, пользуясь тем, что многие сотрудники были переведены на удаленку и работали с менее защищенных домашних компьютеров."Злоумышленники адресно атаковали переведенных на дом сотрудников, заражая их компьютеры вредоносными программами, через которые затем получали доступ в корпоративную сеть", — рассказал руководитель Лаборатории компьютерной криминалистики <a href="http://ria.ru/organization_Group_IB/" target="_blank" data-auto="true">Group-IB</a> Валерий Баулин.При этом в рассылках мошенники используют тему инфекции.Так, в перехваченных вредоносных письмах были зафиксированы предложения купить цифровые пропуска, предупреждения о штрафах за нарушение карантина, а также приглашения на видеоконференцию якобы от известных серверов.

https://ria.ru/20201016/moshennichestvo-1580049111.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий баулин, мошенничество, group-ib, общество