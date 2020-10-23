Онлайн-конференция российских космонавтов, членов экипажа МКС-63
28 октября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию российских членов экипажа МКС-63, вернувшихся из полугодовой "орбитальной командировки".
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Участники:
- Герой Российской Федерации, командир пилотируемого корабля "Союз МС-16", бортинженер МКС-63 Анатолий ИВАНИШИН (Роскосмос);
- бортинженер пилотируемого корабля "Союз МС-16", бортинженер МКС-63 Иван ВАГНЕР (Роскосмос).
Модератор в ЦПК – пресс-секретарь Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина Ирина РОГОВА.
Утром 22 октября 2020 года в спускаемом аппарате транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-16" на Землю благополучно вернулся экипаж МКС-63. Продолжительность пребывания в космической экспедиции составила 196 суток. Для Анатолия Иванишина этот полет был третьим в его космической карьере. В свою очередь Иван Вагнер, впервые отправившийся на околоземную орбиту, стал самым молодым космонавтом, работавшим на Международной космической станции. Свой 35-й день рождения он встретил на борту МКС 10 июля 2020 года.
Анатолий Иванишин и Иван Вагнер всего лишь за несколько месяцев до старта заменили российских членов экипажа Николая Тихонова и Андрея Бабкина. Несмотря на это, они достойно выполнили запланированную программу полета, провели более полусотни научных экспериментов, активно вели социальные сети, отвечали на вопросы своих подписчиков, оказывали поддержку многим общественным и социальным проектам, а также устраняли неполадки в работе систем станции.
Мероприятие организовано медиагруппой "Россия сегодня" совместно с Госкорпорацией "Роскосмос" и Центром подготовки космонавтов.
Свои вопросы участникам онлайн-конференции смогут задать журналисты, читатели сайтов РИА Новости, Госкорпорации "Роскосмос", ЦПК и подписчики организаторов мероприятия в социальных сетях.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- Герой Российской Федерации, командир пилотируемого корабля "Союз МС-16", бортинженер МКС-63 Анатолий ИВАНИШИН (Роскосмос);
- бортинженер пилотируемого корабля "Союз МС-16", бортинженер МКС-63 Иван ВАГНЕР (Роскосмос).
Модератор в ЦПК – пресс-секретарь Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина Ирина РОГОВА.
Утром 22 октября 2020 года в спускаемом аппарате транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-16" на Землю благополучно вернулся экипаж МКС-63. Продолжительность пребывания в космической экспедиции составила 196 суток. Для Анатолия Иванишина этот полет был третьим в его космической карьере. В свою очередь Иван Вагнер, впервые отправившийся на околоземную орбиту, стал самым молодым космонавтом, работавшим на Международной космической станции. Свой 35-й день рождения он встретил на борту МКС 10 июля 2020 года.
Анатолий Иванишин и Иван Вагнер всего лишь за несколько месяцев до старта заменили российских членов экипажа Николая Тихонова и Андрея Бабкина. Несмотря на это, они достойно выполнили запланированную программу полета, провели более полусотни научных экспериментов, активно вели социальные сети, отвечали на вопросы своих подписчиков, оказывали поддержку многим общественным и социальным проектам, а также устраняли неполадки в работе систем станции.
Мероприятие организовано медиагруппой "Россия сегодня" совместно с Госкорпорацией "Роскосмос" и Центром подготовки космонавтов.
Свои вопросы участникам онлайн-конференции смогут задать журналисты, читатели сайтов РИА Новости, Госкорпорации "Роскосмос", ЦПК и подписчики организаторов мероприятия в социальных сетях.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru