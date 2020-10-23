https://ria.ru/20201023/mks-1581211569.html

Онлайн-конференция российских космонавтов, членов экипажа МКС-63

28 октября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию российских членов экипажа МКС-63, вернувшихся из полугодовой "орбитальной командировки".

2020-10-23T15:46

2020-10-23T15:46

2020-10-23T15:46

анонсы

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<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20201028/952951774.html">Задать вопрос</a><br><br>Участники:<br></strong>- Герой Российской Федерации, командир пилотируемого корабля "Союз МС-16", бортинженер МКС-63 Анатолий ИВАНИШИН (Роскосмос);<br>- бортинженер пилотируемого корабля "Союз МС-16", бортинженер МКС-63 Иван ВАГНЕР (Роскосмос).<br><br>Модератор в ЦПК – пресс-секретарь Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина Ирина РОГОВА.<br><br>Утром 22 октября 2020 года в спускаемом аппарате транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-16" на Землю благополучно вернулся экипаж МКС-63. Продолжительность пребывания в космической экспедиции составила 196 суток. Для Анатолия Иванишина этот полет был третьим в его космической карьере. В свою очередь Иван Вагнер, впервые отправившийся на околоземную орбиту, стал самым молодым космонавтом, работавшим на Международной космической станции. Свой 35-й день рождения он встретил на борту МКС 10 июля 2020 года.<br>Анатолий Иванишин и Иван Вагнер всего лишь за несколько месяцев до старта заменили российских членов экипажа Николая Тихонова и Андрея Бабкина. Несмотря на это, они достойно выполнили запланированную программу полета, провели более полусотни научных экспериментов, активно вели социальные сети, отвечали на вопросы своих подписчиков, оказывали поддержку многим общественным и социальным проектам, а также устраняли неполадки в работе систем станции.<br>Мероприятие организовано медиагруппой "Россия сегодня" совместно с Госкорпорацией "Роскосмос" и Центром подготовки космонавтов.<br>Свои вопросы участникам онлайн-конференции смогут задать журналисты, читатели сайтов РИА Новости, Госкорпорации "Роскосмос", ЦПК и подписчики организаторов мероприятия в социальных сетях.<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы