https://ria.ru/20201023/medvedev-1581212664.html
Медведев призвал заботиться обо всех пострадавших от пандемии
Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что власти стран должны заботиться обо всех пострадавших от пандемии, не только о переболевших, но... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T15:52
2020-10-23T15:52
2020-10-23T15:52
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
дмитрий медведев
единая россия
шос
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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Председатель партии "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>" <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Медведев</a> заявил, что власти стран должны заботиться обо всех пострадавших от пандемии, не только о переболевших, но и потерявших работу."Мы должны заботиться о тех, кто пострадал от пандемии: потерял работу, потерял доход", - сказал он в ходе выступления на пленарном заседании международного межпартийного форума <a href="http://ria.ru/organization_SHankhajjskaja_organizacija_sotrudnichestva/" target="_blank" data-auto="true">ШОС+</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, дмитрий медведев, единая россия, шос