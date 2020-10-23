https://ria.ru/20201023/medvedev-1581212664.html

Медведев призвал заботиться обо всех пострадавших от пандемии

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что власти стран должны заботиться обо всех пострадавших от пандемии, не только о переболевших, но... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T15:52

2020-10-23T15:52

2020-10-23T15:52

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

дмитрий медведев

единая россия

шос

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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Председатель партии "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>" <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Медведев</a> заявил, что власти стран должны заботиться обо всех пострадавших от пандемии, не только о переболевших, но и потерявших работу."Мы должны заботиться о тех, кто пострадал от пандемии: потерял работу, потерял доход", - сказал он в ходе выступления на пленарном заседании международного межпартийного форума <a href="http://ria.ru/organization_SHankhajjskaja_organizacija_sotrudnichestva/" target="_blank" data-auto="true">ШОС+</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, дмитрий медведев, единая россия, шос