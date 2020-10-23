https://ria.ru/20201023/lekarstva-1581171768.html

Песков переадресовал в правительство вопрос о маркировке лекарств

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в правительство вопрос о проблемах с маркировкой лекарственных средств. РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T12:57

2020-10-23T12:57

2020-10-23T12:57

татьяна голикова

лдпр

дмитрий песков

общество

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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> переадресовал в правительство вопрос о проблемах с маркировкой лекарственных средств.Ранее депутаты от <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> направили вице-премьеру <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяне Голиковой</a> письмо с предложением установить временный мораторий на введение системы мониторинга движения лекарственных препаратов и штрафы аптекам за нарушения в предоставлении соответствующих сведений до стабилизации эпидемиологической обстановки и функционирования системы маркировки."Письмо отправили Голиковой, а вы ждете от Кремля рекомендации. Было бы неправильно Кремлю выступать с какими-то рекомендациями. Это целиком и полностью вопрос правительства. Поэтому нужно переадресовать этот вопрос именно туда. Мы не располагаем информацией о деталях этого сбоя", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, последуют ли от Кремля какие-то рекомендации Минздраву в связи с этой ситуацией.С 1 июля 2020 года в России началась обязательная маркировка лекарств спецметками. Она должна защитить граждан от фальсификата и дать возможность россиянам проверять легальность товаров через мобильное приложение "Честный знак". Вместе с этим было принято постановление кабмина, предусматривающее разрешительный порядок ввоза и ввода в гражданский оборот лекарств, произведенных в период до 1 октября 2020 года без средств идентификации.

https://ria.ru/20201023/lekarstva-1581120474.html

https://ria.ru/20201022/markirovka-1581008480.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна голикова, лдпр, дмитрий песков, общество