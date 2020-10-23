Песков переадресовал в правительство вопрос о маркировке лекарств
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в правительство вопрос о проблемах с маркировкой лекарственных средств.
Ранее депутаты от ЛДПР направили вице-премьеру Татьяне Голиковой письмо с предложением установить временный мораторий на введение системы мониторинга движения лекарственных препаратов и штрафы аптекам за нарушения в предоставлении соответствующих сведений до стабилизации эпидемиологической обстановки и функционирования системы маркировки.
"Письмо отправили Голиковой, а вы ждете от Кремля рекомендации. Было бы неправильно Кремлю выступать с какими-то рекомендациями. Это целиком и полностью вопрос правительства. Поэтому нужно переадресовать этот вопрос именно туда. Мы не располагаем информацией о деталях этого сбоя", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, последуют ли от Кремля какие-то рекомендации Минздраву в связи с этой ситуацией.
С 1 июля 2020 года в России началась обязательная маркировка лекарств спецметками. Она должна защитить граждан от фальсификата и дать возможность россиянам проверять легальность товаров через мобильное приложение "Честный знак". Вместе с этим было принято постановление кабмина, предусматривающее разрешительный порядок ввоза и ввода в гражданский оборот лекарств, произведенных в период до 1 октября 2020 года без средств идентификации.
22 октября, 14:58Минздрав заявил, что решает проблему с маркировкой лекарств