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https://ria.ru/20201023/lekarstva-1581171768.html
Песков переадресовал в правительство вопрос о маркировке лекарств
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в правительство вопрос о проблемах с маркировкой лекарственных средств. РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T12:57
2020-10-23T12:57
татьяна голикова
лдпр
дмитрий песков
общество
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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> переадресовал в правительство вопрос о проблемах с маркировкой лекарственных средств.Ранее депутаты от <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> направили вице-премьеру <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяне Голиковой</a> письмо с предложением установить временный мораторий на введение системы мониторинга движения лекарственных препаратов и штрафы аптекам за нарушения в предоставлении соответствующих сведений до стабилизации эпидемиологической обстановки и функционирования системы маркировки."Письмо отправили Голиковой, а вы ждете от Кремля рекомендации. Было бы неправильно Кремлю выступать с какими-то рекомендациями. Это целиком и полностью вопрос правительства. Поэтому нужно переадресовать этот вопрос именно туда. Мы не располагаем информацией о деталях этого сбоя", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, последуют ли от Кремля какие-то рекомендации Минздраву в связи с этой ситуацией.С 1 июля 2020 года в России началась обязательная маркировка лекарств спецметками. Она должна защитить граждан от фальсификата и дать возможность россиянам проверять легальность товаров через мобильное приложение "Честный знак". Вместе с этим было принято постановление кабмина, предусматривающее разрешительный порядок ввоза и ввода в гражданский оборот лекарств, произведенных в период до 1 октября 2020 года без средств идентификации.
https://ria.ru/20201023/lekarstva-1581120474.html
https://ria.ru/20201022/markirovka-1581008480.html
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татьяна голикова, лдпр, дмитрий песков, общество

Песков переадресовал в правительство вопрос о маркировке лекарств

12:57 23.10.2020
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в правительство вопрос о проблемах с маркировкой лекарственных средств.
Ранее депутаты от ЛДПР направили вице-премьеру Татьяне Голиковой письмо с предложением установить временный мораторий на введение системы мониторинга движения лекарственных препаратов и штрафы аптекам за нарушения в предоставлении соответствующих сведений до стабилизации эпидемиологической обстановки и функционирования системы маркировки.
Производство лекарства от коронавируса Арепливир - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
Вчера, 07:12
В Госдуме предложили ввести временный мораторий на маркировку лекарств
"Письмо отправили Голиковой, а вы ждете от Кремля рекомендации. Было бы неправильно Кремлю выступать с какими-то рекомендациями. Это целиком и полностью вопрос правительства. Поэтому нужно переадресовать этот вопрос именно туда. Мы не располагаем информацией о деталях этого сбоя", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, последуют ли от Кремля какие-то рекомендации Минздраву в связи с этой ситуацией.
С 1 июля 2020 года в России началась обязательная маркировка лекарств спецметками. Она должна защитить граждан от фальсификата и дать возможность россиянам проверять легальность товаров через мобильное приложение "Честный знак". Вместе с этим было принято постановление кабмина, предусматривающее разрешительный порядок ввоза и ввода в гражданский оборот лекарств, произведенных в период до 1 октября 2020 года без средств идентификации.
Считывание QR кода с помощью смартфона с упаковки лекарственного средства - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
22 октября, 14:58
Минздрав заявил, что решает проблему с маркировкой лекарств
 
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Татьяна ГоликоваЛДПРДмитрий ПесковОбщество
 
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