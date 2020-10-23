https://ria.ru/20201023/krym-1581286930.html
В Киеве призвали белорусскую оппозицию определиться с позицией по Крыму
Украинский вице-премьер Алексей Резников призвал белорусскую оппозицию определиться с позицией по Донбассу и Крыму. РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T22:49
2020-10-23T22:49
2020-10-23T23:28
алексей резников
савик шустер
владимир путин
москва
белоруссия
севастополь
оон
в мире
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<strong>КИЕВ, 23 окт — РИА Новости.</strong> Украинский вице-премьер <a href="http://ria.ru/person_aleksey-reznikov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Резников</a> призвал белорусскую оппозицию определиться с позицией по <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассу</a> и Крыму.Выступая в эфире телеканала <a href="https://kanalukraina.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Украина"</a>, он обратился к супруге экс-претендента на пост президента Белоруссии Валерия Цепкало Веронике."Будьте готовы, что вы должны четко высказаться, что Крым является украинским и весь Донбасс является украинским", — сказал он.В ответ на это Вероника Цепкало подчеркнула, что сейчас для <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> более актуальна внутриполитическая ситуация. При этом она добавила, что оппозиция высказалась бы по вопросам Крыма и Донбасса, если бы это помогло Киеву решить их."Беларусь готова быть площадкой для переговоров между Россией и Украиной. Мы ценим отношения как с Украиной, так и с Россией", — отметила Цепкало.В свою очередь, Резников из этих слов сделал "смелый вывод" о том, что Москва якобы является стороной гражданского конфликта на юго-востоке Украины."Я вам благодарен за вашу позицию, потому что вы абсолютно четко сказали, что война в Донбассе — это отношения Украины с Россией. И это поддерживает все международное сообщество. Этого уже достаточно", — заявил Резников.Массовые протестные акции в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии</a> начались после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. По данным Центризбиркома, на них в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank">Александр Лукашенко</a>: он набрал 80,1% голосов. Второе место заняла Светлана Тихановская, оппозиция не согласилась с итогами выборов.В конце сентября Александр Лукашенко вступил в должность президента, что спровоцировало новые митинги. После этого глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что инаугурация лишена демократической легитимности и ведет к углублению кризиса в Белоруссии.
https://ria.ru/20200823/zelenskiy-1576202632.html
https://ria.ru/20201001/minsk-1578046927.html
Николай Ефимов
бомжи диктуют условия
55
Ярослав Погодин
Там все уже определились. И если мы объявили в розыск пани Тихановскую, то точно так же Беларусь может объявить в розыск тех кто сомневается в территориальной целостности России
51
25
москва
белоруссия
севастополь
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей резников, савик шустер, владимир путин, москва, белоруссия, севастополь, оон, в мире
КИЕВ, 23 окт — РИА Новости.
Украинский вице-премьер Алексей Резников
призвал белорусскую оппозицию определиться с позицией по Донбассу
и Крыму.
Выступая в эфире телеканала "Украина"
, он обратился к супруге экс-претендента на пост президента Белоруссии Валерия Цепкало Веронике.
"Будьте готовы, что вы должны четко высказаться, что Крым является украинским и весь Донбасс является украинским", — сказал он.
В ответ на это Вероника Цепкало подчеркнула, что сейчас для Белоруссии
более актуальна внутриполитическая ситуация. При этом она добавила, что оппозиция высказалась бы по вопросам Крыма и Донбасса, если бы это помогло Киеву решить их.
"Беларусь готова быть площадкой для переговоров между Россией и Украиной. Мы ценим отношения как с Украиной, так и с Россией", — отметила Цепкало.
В свою очередь, Резников из этих слов сделал "смелый вывод" о том, что Москва якобы является стороной гражданского конфликта на юго-востоке Украины.
"Я вам благодарен за вашу позицию, потому что вы абсолютно четко сказали, что война в Донбассе — это отношения Украины с Россией. И это поддерживает все международное сообщество. Этого уже достаточно", — заявил Резников.
Массовые протестные акции в Белоруссии
начались после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. По данным Центризбиркома, на них в шестой раз победил Александр Лукашенко
: он набрал 80,1% голосов. Второе место заняла Светлана Тихановская, оппозиция не согласилась с итогами выборов.
В конце сентября Александр Лукашенко вступил в должность президента, что спровоцировало новые митинги. После этого глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что инаугурация лишена демократической легитимности и ведет к углублению кризиса в Белоруссии.