https://ria.ru/20201023/krym-1581286930.html

В Киеве призвали белорусскую оппозицию определиться с позицией по Крыму

Украинский вице-премьер Алексей Резников призвал белорусскую оппозицию определиться с позицией по Донбассу и Крыму. РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T22:49

2020-10-23T22:49

2020-10-23T23:28

алексей резников

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белоруссия

севастополь

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в мире

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<strong>КИЕВ, 23 окт — РИА Новости.</strong> Украинский вице-премьер <a href="http://ria.ru/person_aleksey-reznikov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Резников</a> призвал белорусскую оппозицию определиться с позицией по <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассу</a> и Крыму.Выступая в эфире телеканала <a href="https://kanalukraina.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Украина"</a>, он обратился к супруге экс-претендента на пост президента Белоруссии Валерия Цепкало Веронике."Будьте готовы, что вы должны четко высказаться, что Крым является украинским и весь Донбасс является украинским", — сказал он.В ответ на это Вероника Цепкало подчеркнула, что сейчас для <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> более актуальна внутриполитическая ситуация. При этом она добавила, что оппозиция высказалась бы по вопросам Крыма и Донбасса, если бы это помогло Киеву решить их."Беларусь готова быть площадкой для переговоров между Россией и Украиной. Мы ценим отношения как с Украиной, так и с Россией", — отметила Цепкало.В свою очередь, Резников из этих слов сделал "смелый вывод" о том, что Москва якобы является стороной гражданского конфликта на юго-востоке Украины."Я вам благодарен за вашу позицию, потому что вы абсолютно четко сказали, что война в Донбассе — это отношения Украины с Россией. И это поддерживает все международное сообщество. Этого уже достаточно", — заявил Резников.Массовые протестные акции в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии</a> начались после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. По данным Центризбиркома, на них в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank">Александр Лукашенко</a>: он набрал 80,1% голосов. Второе место заняла Светлана Тихановская, оппозиция не согласилась с итогами выборов.В конце сентября Александр Лукашенко вступил в должность президента, что спровоцировало новые митинги. После этого глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что инаугурация лишена демократической легитимности и ведет к углублению кризиса в Белоруссии.

https://ria.ru/20200823/zelenskiy-1576202632.html

https://ria.ru/20201001/minsk-1578046927.html

Николай Ефимов бомжи диктуют условия 55

Ярослав Погодин Там все уже определились. И если мы объявили в розыск пани Тихановскую, то точно так же Беларусь может объявить в розыск тех кто сомневается в территориальной целостности России 51

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москва

белоруссия

севастополь

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей резников, савик шустер, владимир путин, москва, белоруссия, севастополь, оон, в мире