https://ria.ru/20201023/koronavirus-1581180086.html
В США за сутки зафиксировали более 71 тысячи случаев заболевания COVID-19
Более 71 тысячи новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали за минувшие сутки в США, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T13:42
2020-10-23T13:42
2020-10-23T13:45
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Более 71 тысячи новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали за минувшие сутки в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.Это рекордный с июля показатель, до этого максимальное число случаев выявили в США в июле - более 77 тысяч случаев заражения.По данным университета, за последние 24 часа медики в США выявили 71 671 новый случай заражения и еще 856 летальных исходов.Днем ранее эти показатели составляли 62 735 и 1 124 соответственно.Согласно последним данным университета, в США с начала эпидемии коронавирусом заразились более 8,4 миллиона человек, скончались 223 059 пациентов с COVID-19. Выздоровели более 3,3 миллиона заболевших.Во всем мире, по данным университета, зафиксировали более 41 миллиона случаев заражения и 1,1 миллиона летальных исходов из-за COVID-19, выздоровели более 28,3 миллиона человек.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://radiosputnik.ria.ru/20201023/plato-1581162041.html
1
сша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, сша, в мире
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.
Более 71 тысячи новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали за минувшие сутки в США
, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
Это рекордный с июля показатель, до этого максимальное число случаев выявили в США в июле - более 77 тысяч случаев заражения.
По данным университета, за последние 24 часа медики в США выявили 71 671 новый случай заражения и еще 856 летальных исходов.
Днем ранее эти показатели составляли 62 735 и 1 124 соответственно.
Согласно последним данным университета, в США с начала эпидемии коронавирусом заразились более 8,4 миллиона человек, скончались 223 059 пациентов с COVID-19. Выздоровели более 3,3 миллиона заболевших.
Во всем мире, по данным университета, зафиксировали более 41 миллиона случаев заражения и 1,1 миллиона летальных исходов из-за COVID-19, выздоровели более 28,3 миллиона человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.