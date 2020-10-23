https://ria.ru/20201023/koronavirus-1581174852.html
В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России остаётся напряженной, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T13:10
2020-10-23T13:10
2020-10-23T13:18
россия
анна попова
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Ситуация с коронавирусом в России остаётся напряженной, заявила глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>."Ситуация в <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> по новой коронавирусной инфекции пока остается напряженной",- сказала Попова журналистам.Она уточнила, что работа по противодействию коронавирусу ведется сегодня во всех регионах, решения о конкретных ограничительных мероприятиях по-прежнему, как и в весенний период, принимают руководители субъектов по предложениям санитарных врачей субъектов.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
5
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, анна попова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество