https://ria.ru/20201023/koronavirus-1581169438.html

В Кремле заявили, что ситуация с COVID-19 находится под контролем

Ситуация с коронавирусом в России напряженная, но она находится под контролем, все меры для подготовки к возможному продолжению эпидемии были приняты в регионах РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T12:49

2020-10-23T12:49

2020-10-23T12:49

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

дмитрий песков

общество

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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Ситуация с коронавирусом в России напряженная, но она находится под контролем, все меры для подготовки к возможному продолжению эпидемии были приняты в регионах заблаговременно, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a>.На просьбу уточнить, знают ли в Кремле о дефиците коек для пациентов с коронавирусом и о недостатке врачей в регионах, он подчеркнул: "В регионах заблаговременно были приняты меры по подготовке к возможному продолжению эпидемии, свидетелями чего мы сейчас и являемся".Он указал, что оперативный штаб правительства отладил эту работу со всеми регионами. "И там, где какие-то точки натяжения возникают, там принимаются особенные меры", - заявил представитель Кремля. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, дмитрий песков, общество