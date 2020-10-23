https://ria.ru/20201023/koronavirus-1581169438.html
В Кремле заявили, что ситуация с COVID-19 находится под контролем
Ситуация с коронавирусом в России напряженная, но она находится под контролем, все меры для подготовки к возможному продолжению эпидемии были приняты в регионах РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T12:49
2020-10-23T12:49
2020-10-23T12:49
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
дмитрий песков
общество
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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Ситуация с коронавирусом в России напряженная, но она находится под контролем, все меры для подготовки к возможному продолжению эпидемии были приняты в регионах заблаговременно, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a>.На просьбу уточнить, знают ли в Кремле о дефиците коек для пациентов с коронавирусом и о недостатке врачей в регионах, он подчеркнул: "В регионах заблаговременно были приняты меры по подготовке к возможному продолжению эпидемии, свидетелями чего мы сейчас и являемся".Он указал, что оперативный штаб правительства отладил эту работу со всеми регионами. "И там, где какие-то точки натяжения возникают, там принимаются особенные меры", - заявил представитель Кремля. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, дмитрий песков, общество