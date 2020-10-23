https://ria.ru/20201023/koronavirus-1581145030.html
В России за сутки выписали 11 263 человека после COVID-19
За сутки в России выписаны 11 263 человека после выздоровления от коронавируса, за все время выздоровел 1 119 251 человек, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T10:49
2020-10-23T10:49
2020-10-23T10:49
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
общество
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<strong>МОСКВА, 23 окт – РИА Новости.</strong> За сутки в России выписаны 11 263 человека после выздоровления от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a>, за все время выздоровел 1 119 251 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 11 263 человека… За весь период выписано по выздоровлению по России – 1 119 251", - говорится в сообщении.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество