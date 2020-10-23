https://ria.ru/20201023/koronavirus-1581128225.html

Вирусологи проанализировали популярные мифы о COVID-19

Перчатки неэффективны, курильщики болеют реже, а заразиться COVID-19 можно даже через одежду - ведущие эксперты по вопросам новой инфекции специально для РИА... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T09:06

2020-10-23T09:06

2020-10-23T09:06

распространение нового коронавируса

александр лукашев

анатолий альтштейн

коронавирус covid-19

александр гинцбург

общество

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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Перчатки неэффективны, курильщики болеют реже, а заразиться COVID-19 можно даже через одежду - ведущие эксперты по вопросам новой инфекции специально для РИА Новости проанализировали популярную информацию о коронавирусе и рассказали, чему верить, а что ставить под сомнение."Коронавирус передается воздушно-капельным путем", - однозначно заявил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-lukashev/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашев</a>.Бесспорным является и тот факт, что мужчины болеют чаще. "Почему так происходит, мы не знаем, но на больших выборках это показано", - отметил Лукашев.Не вызывает сомнений истинность большей зоны риска для старшего поколения. "Коронавирусу все возрасты покорны. Но умирают чаще пожилые", - сообщил доктор медицинских наук, вирусолог <a href="http://ria.ru/person_anatoliy-altshteyn/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Альтштейн</a>."Абсолютное большинство переносят коронавирус и даже не подозревают о том, что болеют. Однако данных о том, насколько "бессимптомники" могут передавать вирус, нет. В какой-то мере разносят, хотя они и не главные распространители. Также неясно, насколько они защищены от повторных заражений", - добавил Альтштейн.А вот то, что COVID-19 передается через продукты и одежду, – почти что миф. "Для того, чтобы вирус кого-то заразил, нужна заражающая доза. Любой вирус, попавший на одежду, на продукты в магазине, на волосы, будет в любом случае сильно разбавлен, его концентрация снизится в десятки и сотни раз. Так что вероятность такого заражения крайне низкая, и учитывать ее в повседневной жизни не стоит", - считает Лукашев.Потеря обоняния указывает на коронавирус – правда, пусть и не всегда. "Симптомом коронавируса является сочетание температуры, кашля и потери обоняния. Однако очень часто последний фактор может иметь психологический характер", - утверждает Альтштейн.Вакцина бесполезна – один из главных фейков последних недель. "Надо вакцинироваться, это точно!" - однозначно заявляет глава центра Гамалеи <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg/" target="_blank" data-auto="true">Александр Гинцбург</a>. Под сомнением ученого и "защищенность" курильщиков от коронавируса: "Следует вести правильный образ жизни: не пить, не курить и не злоупотреблять. Больше бывать на свежем воздухе".При этом "перчаточная" тема до сих пор остается спорной. "Перчатки могут снижать риск заражения. Но, во-первых, нет причины носить именно резиновые перчатки, простые зимние тоже подойдут. Во-вторых, перчатки не работают, если в них, скажем, почесать нос", - утверждает Лукашев.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201022/koronavirus-1581028171.html

https://ria.ru/20201019/koronavirus-1580463483.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201023/perchatki-1581057653.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашев, анатолий альтштейн, коронавирус covid-19, александр гинцбург, общество