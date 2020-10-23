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https://ria.ru/20201023/koronavirus-1581121706.html
Японские ученые назвали неожиданное последствие COVID-19
Одним из последствий перенесенного заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией, является выпадение волос, а также одышка, слабость в течение... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T07:40
2020-10-23T09:17
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
япония
токио
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<strong>ТОКИО, 23 окт — РИА Новости.</strong> Одним из последствий перенесенного заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией, является выпадение волос, а также одышка, слабость в течение продолжительного времени, к таким выводам пришли ученые Национального центра глобального здравоохранения и медицины, сообщил телеканал <a href="https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ja/" target="_blank" rel="nofollow noopener">NHK</a>.Ученые выяснили, что среди тех, кто лежал в больнице с COVID-19, через 4 месяца после выздоровления остаются симптомы одышки – 11%, слабости – 10%, нарушений обоняния – 10%, кашля – 4%, нарушений вкусовых ощущений – 2%.Более того, через два месяца после появления симптомов COVID-19 четверть выписавшихся пациентов стали жаловаться на выпадение волос.Ученые отмечают, что аналогичные симптомы замечены и у тех, кто переболел лихорадкой Эбола или лихорадкой денге, но допускают, что это может быть связано и с психологическими переживаниями пациентов, переболевших COVID-19.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><u><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></u></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></u>.</em>
https://ria.ru/20201006/koronavirus-1578519442.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, япония, токио

Японские ученые назвали неожиданное последствие COVID-19

07:40 23.10.2020 (обновлено: 09:17 23.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДевушка около входа в торговый центр на улице Гоголя в Новосибирске
Девушка около входа в торговый центр на улице Гоголя в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ТОКИО, 23 окт — РИА Новости. Одним из последствий перенесенного заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией, является выпадение волос, а также одышка, слабость в течение продолжительного времени, к таким выводам пришли ученые Национального центра глобального здравоохранения и медицины, сообщил телеканал NHK.
Ученые выяснили, что среди тех, кто лежал в больнице с COVID-19, через 4 месяца после выздоровления остаются симптомы одышки – 11%, слабости – 10%, нарушений обоняния – 10%, кашля – 4%, нарушений вкусовых ощущений – 2%.
Более того, через два месяца после появления симптомов COVID-19 четверть выписавшихся пациентов стали жаловаться на выпадение волос.
Ученые отмечают, что аналогичные симптомы замечены и у тех, кто переболел лихорадкой Эбола или лихорадкой денге, но допускают, что это может быть связано и с психологическими переживаниями пациентов, переболевших COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоЯпонияТокио
 
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