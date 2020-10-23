https://ria.ru/20201023/kamchatka-1582342460.html

Солодов: Камчатка может стать центром компетенций по изучению океана

Солодов: Камчатка может стать центром компетенций по изучению океана

Камчатка может стать центром компетенций по изучению явлений в океане, это позволит подготовиться к возможному повторению ситуации с гибелью гидробионтов,... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T16:25

2020-10-23T16:25

2020-10-30T18:08

камчатский край

владимир солодов

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Камчатка может стать центром компетенций по изучению явлений в океане, это позволит подготовиться к возможному повторению ситуации с гибелью гидробионтов, сказал губернатор региона Владимир Солодов.Также губернатор отметил, что важно запустить систему изучения уже сейчас."Прямо сейчас, возможно, до конца года, несколько экспедиций провести. Они, на самом деле, сейчас продолжаются, судна Кроноцкого заповедника на севере Камчатки, в Кроноцком заливе работают. И продолжить наблюдение, пока навигация позволяет, с тем чтобы мониторить популяцию каланов, антуров, и продолжить мониторинг восстановления природы, о которой говорили ученые сегодня", - сказал Солодов.История с загрязнением акватории Камчатки стала резонансной в конце сентября после сообщений серферов об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Впоследствии, по данным минприроды региона, на Халактырском пляже и в ближайших бухтах на восточном побережье полуострова нашли множество мертвых морских животных. Возбуждены уголовные дела. Недавно стало известно о массовой гибели морских животных и на западном побережье региона. СК РФ и РАН ранее назвали природную причину приоритетной версией загрязнения на Камчатке.

https://ria.ru/20201023/kamchatka-1581205001.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир солодов