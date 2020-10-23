https://ria.ru/20201023/kamchatka-1582342460.html
Солодов: Камчатка может стать центром компетенций по изучению океана
Солодов: Камчатка может стать центром компетенций по изучению океана
Камчатка может стать центром компетенций по изучению явлений в океане, это позволит подготовиться к возможному повторению ситуации с гибелью гидробионтов,... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T16:25
2020-10-23T16:25
2020-10-30T18:08
камчатский край
владимир солодов
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Камчатка может стать центром компетенций по изучению явлений в океане, это позволит подготовиться к возможному повторению ситуации с гибелью гидробионтов, сказал губернатор региона Владимир Солодов.Также губернатор отметил, что важно запустить систему изучения уже сейчас."Прямо сейчас, возможно, до конца года, несколько экспедиций провести. Они, на самом деле, сейчас продолжаются, судна Кроноцкого заповедника на севере Камчатки, в Кроноцком заливе работают. И продолжить наблюдение, пока навигация позволяет, с тем чтобы мониторить популяцию каланов, антуров, и продолжить мониторинг восстановления природы, о которой говорили ученые сегодня", - сказал Солодов.История с загрязнением акватории Камчатки стала резонансной в конце сентября после сообщений серферов об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Впоследствии, по данным минприроды региона, на Халактырском пляже и в ближайших бухтах на восточном побережье полуострова нашли множество мертвых морских животных. Возбуждены уголовные дела. Недавно стало известно о массовой гибели морских животных и на западном побережье региона. СК РФ и РАН ранее назвали природную причину приоритетной версией загрязнения на Камчатке.
https://ria.ru/20201023/kamchatka-1581205001.html
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир солодов
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.
Камчатка может стать центром компетенций по изучению явлений в океане, это позволит подготовиться к возможному повторению ситуации с гибелью гидробионтов, сказал губернатор региона Владимир Солодов
.
"Действительно, явление, с которым мы столкнулись, нетривиальное. Гибель морских гидробионтов имела в этой акватории особое по сравнению с прошлыми годами значение. Нам сейчас очень важно продолжить изучение. И думаю, Камчатка может стать центром компетенций по изучению явлений в океане, ведь мы с вами понимаем, что они точно будут продолжаться, к сожалению. И нам точно нужно быть к ним готовыми", - сказал Солодов в пятницу в ходе проводившегося в онлайн-формате круглого стола, посвященного итогам расследования этого происшествия.
Также губернатор отметил, что важно запустить систему изучения уже сейчас.
"Прямо сейчас, возможно, до конца года, несколько экспедиций провести. Они, на самом деле, сейчас продолжаются, судна Кроноцкого заповедника на севере Камчатки, в Кроноцком заливе работают. И продолжить наблюдение, пока навигация позволяет, с тем чтобы мониторить популяцию каланов, антуров, и продолжить мониторинг восстановления природы, о которой говорили ученые сегодня", - сказал Солодов.
История с загрязнением акватории Камчатки стала резонансной в конце сентября после сообщений серферов об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Впоследствии, по данным минприроды региона, на Халактырском пляже и в ближайших бухтах на восточном побережье полуострова нашли множество мертвых морских животных. Возбуждены уголовные дела. Недавно стало известно о массовой гибели морских животных и на западном побережье региона. СК РФ и РАН ранее назвали природную причину приоритетной версией загрязнения на Камчатке.