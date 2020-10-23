https://ria.ru/20201023/investitsii-1581205921.html

"Сибур" вложил в инновационный центр "Сибуринтех" 1,8 млрд рублей

"Сибур" открыл инновационный центр развития инженерно-технической экспертизы "Сибуринтех" в Тобольске, инвестиции в строительство и оборудование центра... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T15:15

2020-10-23T15:15

2020-10-23T15:15

тюменская область

александр моор

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<strong>ТОБОЛЬСК, 23 окт - РИА Новости/Прайм</strong>. "Сибур" открыл инновационный центр развития инженерно-технической экспертизы "Сибуринтех" в Тобольске, инвестиции в строительство и оборудование центра составили 1,8 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости с церемонии открытия.В церемонии приняли участие министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, помощник президента РФ Андрей Фурсенко, губернатор Тюменской области <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Moor" target="_blank">Александр Моор</a>, председатель правления ПАО "Сибур холдинг" Дмитрий Конов, гендиректор ООО "Сибур" Михаил Карисалов, а также другие представители бизнеса, науки и госорганов."В строительство и оборудование центра развития инженерно-технической экспертизы "Сибур" инвестировал порядка 1,8 миллиарда рублей. Это полностью денежные средства нефтехимической компании, софинансирование из государственного бюджета не предполагалось", - пояснил журналистам представитель "Сибура"."Сибуринтех" станет ключевой образовательной площадкой для развития профессиональных навыков и компетенций инженерного и рабочего состава предприятий компании. В дополнение к этому масштаб и возможности центра позволяют организовать программы повышения квалификации для специалистов других компаний отечественного нефтегазового сектора. Также на базе "Сибуринтеха" планируется проводить профилирующие курсы для студентов вузов, техникумов и колледжей - партнеров компании.Площадь комплекса составляет 5 тысяч квадратных метров. В число технологических партнеров проекта входят такие мировые бренды как Festo, Siemens, Yokogawa, Schneider Electriс. Тренажерные комплексы, представленные в центре, соответствуют образцам оборудования, которое используется в том числе на промышленных объектах "Сибура". Доля практических занятий составляет 80%. Обучение проводят как преподаватели из числа сотрудников компании, так и приглашенные эксперты из ведущих технических университетов РФ и зарубежья, представители лицензиаров-разработчиков химических технологий.Как отметил глава Тюменской области, концепция, которая реализована в "Сибуринтехе" – это больше, чем корпоративный учебный центр . "Сюда придут за первыми знаниями о профессии школьники, и те, кто получает профессиональное образование, а также профессионалы для повышения компетенций. И совершено точно, в центре можно будет делать программы совместно с другими компаниями. И это будет мощная синергия для развития инженерного образования", привели слова Моора в его пресс-службе.Он добавил, что развитие образовательной инфраструктуры региона проходит при активном участии "Сибура", с использованием самых лучших технологий. "Наши университеты активно участвуют во флагманских проектах региона и Западно-Сибирского НОЦ, партнером которого также является компания "Сибур". И мы готовы сегодня пригласить всех к сотрудничеству для реализации инновационных проектов в сфере образования", - подчеркнул Моор.

https://ria.ru/20201023/natsproekty-1581201299.html

https://ria.ru/20201017/zhile-1580256166.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр моор