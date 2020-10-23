https://ria.ru/20201023/gospitalizatsiya-1581145750.html
В Москве за сутки госпитализировали 1240 пациентов с COVID-19
За последние сутки в Москве госпитализированы 1240 пациентов с COVID-19, на ИВЛ находятся 346 человек, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T10:52
2020-10-23T10:52
2020-10-23T11:02
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> За последние сутки в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> госпитализированы 1240 пациентов с COVID-19, на ИВЛ находятся 346 человек, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в пятницу."В столице подтверждено 5478 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1240 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 346 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что 9,2% среди заболевших - дети, 44,4% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,9% – от 46 до 65 лет, еще 10,8% - от 66 до 79 лет. Также 4,7% среди заболевших люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, происшествия