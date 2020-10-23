https://ria.ru/20201023/gazprom-1581190378.html

"Газпром" назвал факторы, влияющие на сроки ввода "Северного потока — 2"

Сроки ввода "Северного потока — 2" зависят в том числе от технических характеристик судов, в том числе вспомогательных, сообщила зампред правления "Газпрома",... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T14:20

2020-10-23T14:20

2020-10-23T22:19

allseas

елена бурмистрова

северный поток — 2

газпром

газпром экспорт

сша

экономика

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<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.</strong> Сроки ввода "Северного потока — 2" зависят в том числе от технических характеристик судов, в том числе вспомогательных, сообщила зампред правления "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom/" target="_blank" data-auto="true">Газпрома</a>", глава "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom_EHksport/" target="_blank" data-auto="true">Газпром экспорта</a>" <a href="http://ria.ru/person_Elena_Burmistrova/" target="_blank" data-auto="true">Елена Бурмистрова</a> в интервью корпоративному журналу."Сроки окончания строительства газопровода зависят от множества факторов, включая технические характеристики судов (в том числе вспомогательных) и оборудования, а также погодных условий в период проведения работ на морском участке", — сказала Бурмистрова."Прилагается максимум усилий для скорейшего завершения этого коммерческого проекта, несмотря на высокую политизированность полемики вокруг него. Для строительства газопровода получены все необходимые разрешения", — отметила она."<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток — 2</a>" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через <a href="http://ria.ru/location_Baltijjskoe_more_2/" target="_blank" data-auto="true">Балтийское море</a> до <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>. Против проекта активно выступают <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a> и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская <a href="http://ria.ru/organization_allseas/" target="_blank" data-auto="true">Allseas</a> практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.США во вторник расширили действие декабрьского санкционного пакета: теперь под него подпадают не только компании, непосредственно предоставляющие суда для строительства газопровода, но и предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на проекте.Возможным вариантом достройки "Северного потока — 2" считается использование трубоукладчика "Академик Черский", однако его необходимо переоборудовать для выполнения задач по завершению проекта. Второй кандидат — якорная баржа "Фортуна". Сообщалось также, что в строительстве будут задействованы суда обеспечения "Остап Шеремет" и "Иван Сидоренко". Кроме того, по данным порталов по отслеживанию судов, работы около трубоукладчика "Академик Черский" проводит вспомогательное судно "Финвал", зарегистрированное на "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprombank/" target="_blank" data-auto="true">Газпромбанк</a> лизинг".

https://ria.ru/20201022/truboprovod-1580878094.html

https://ria.ru/20190930/1559075156.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

allseas, елена бурмистрова, северный поток — 2, газпром, газпром экспорт, сша, экономика