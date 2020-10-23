"Газпром" назвал факторы, влияющие на сроки ввода "Северного потока — 2"
14:20 23.10.2020 (обновлено: 22:19 23.10.2020)
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкРоссийское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) "Академик Черский" в немецком порту Мукран на острове Рюген
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Сроки ввода "Северного потока — 2" зависят в том числе от технических характеристик судов, в том числе вспомогательных, сообщила зампред правления "Газпрома", глава "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова в интервью корпоративному журналу.
"Сроки окончания строительства газопровода зависят от множества факторов, включая технические характеристики судов (в том числе вспомогательных) и оборудования, а также погодных условий в период проведения работ на морском участке", — сказала Бурмистрова.
"Прилагается максимум усилий для скорейшего завершения этого коммерческого проекта, несмотря на высокую политизированность полемики вокруг него. Для строительства газопровода получены все необходимые разрешения", — отметила она.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.
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США во вторник расширили действие декабрьского санкционного пакета: теперь под него подпадают не только компании, непосредственно предоставляющие суда для строительства газопровода, но и предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на проекте.
Возможным вариантом достройки "Северного потока — 2" считается использование трубоукладчика "Академик Черский", однако его необходимо переоборудовать для выполнения задач по завершению проекта. Второй кандидат — якорная баржа "Фортуна". Сообщалось также, что в строительстве будут задействованы суда обеспечения "Остап Шеремет" и "Иван Сидоренко". Кроме того, по данным порталов по отслеживанию судов, работы около трубоукладчика "Академик Черский" проводит вспомогательное судно "Финвал", зарегистрированное на "Газпромбанк лизинг".
30 сентября 2019, 11:18Инфографика"Северный поток — 2"