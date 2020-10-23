https://ria.ru/20201023/gazoprovod-1581166439.html

В МИД рассказали о позиции европейских компаний по "Северному потоку — 2"

Германия по-прежнему заинтересована в завершении строительства "Северного потока — 2", но из-за действий США реализация проекта затягивается, заявил замглавы... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T12:34

2020-10-23T12:34

2020-10-23T14:59

россия

александр панкин

северный поток — 2

балтийское море

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

евросоюз

германия

сша

экономика

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<strong>ВЕРОНА, 23 окт — РИА Новости.</strong> Германия по-прежнему заинтересована в завершении строительства "Северного потока — 2", но из-за действий <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> реализация проекта затягивается, заявил замглавы российского <a href="https://ria.ru/organization_MID_RF" target="_blank">МИД</a> Александр Панкин.По мнению заместителя министра, Соединенные Штаты будут против "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank">Северного потока — 2</a>" вне зависимости от результатов выборов президента.На этой неделе Вашингтон расширил санкции против "Северного потока — 2", распространив действие пакета PEESA "О защите энергетической безопасности Европы" на компании, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на проекте.Ранее эти меры касались только организаций, суда которых непосредственно участвовали в строительстве газопровода."Северный поток — 2"Проект предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через <a href="http://ria.ru/location_Baltijjskoe_more_2/" target="_blank">Балтийское море</a> до <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank">Германии</a>. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны <a href="http://ria.ru/location_Finland/" target="_blank">Финляндии</a>, <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_Denmark/" target="_blank">Дании</a>."Северный поток — 2" реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — финансировали строительство наполовину, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.Против проекта выступают <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank">Украина</a>, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a>, активно продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank">Польша</a>, <a href="http://ria.ru/location_Latvia/" target="_blank">Латвия</a> и <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank">Литва</a>, считающие проект политическим. В конце прошлого года США приняли оборонный бюджет, в который включили санкции против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока — 2". В результате швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой труб, сразу же прекратила работы.Ранее Датское энергетическое агентство выдало Nord Stream 2 AG разрешение на эксплуатацию трубопровода на континентальном шельфе страны. Однако датский участок "Северного потока — 2" пока не достроили.

https://ria.ru/20201022/truboprovod-1580878094.html

https://ria.ru/20201009/polsha-1578879431.html

https://ria.ru/20201022/gazoprovod-1581080982.html

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россия

балтийское море

германия

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр панкин, северный поток — 2, балтийское море, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евросоюз, германия, сша, экономика