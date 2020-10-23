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https://ria.ru/20201023/frantsiya-1581267068.html
Во Франции вынесли приговор девушке, прокомментировавшей убийство учителя
Жительницу французского Безансона, которая написала, что обезглавливание учителя под Парижем было заслуженным, приговорили к четырем месяцам условного... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T19:36
2020-10-23T22:32
убийство учителя во франции
франция
в мире
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<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.</strong> Жительницу французского Безансона, которая написала, что обезглавливание учителя под Парижем было заслуженным, приговорили к четырем месяцам условного заключения, сообщает газета <a href="https://www.lefigaro.fr/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Figaro</a>.По данным газеты, правоохранительные органы в четверг задержали 19-летнюю студентку, которая написала комментарий о том, что смерть учителя была "заслуженной". В пятницу она предстала перед судом Безансона за "оправдание терроризма". В ходе слушаний девушка призналась в содеянном и заявила, что совершила оплошность.Прокуратура просила суд назначить ей наказание в виде шести месяцев условного заключения, а также 180 часов принудительных работ за "оплошность". Суд принял решение назначить ей четыре месяца условного заключения после того, как она призналась, что не понимает, что побудило ее на написание этого комментария.Злоумышленник 16 октября обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати, который на уроках демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. В адрес учителя поступали угрозы. Нападавший был застрелен полицией. Глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар заявил, что совершивший нападение родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции. В посольстве России в Париже заявили РИА Новости, что последние 12 лет совершивший нападение на учителя проживал во <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, это подтвердила французская сторона.
https://ria.ru/20201023/religiya-1581107778.html
https://ria.ru/20201021/mechet-1580821429.html
Свободе слова по европейски. Человек защищающий свою веру от неоднократных надругательство, не может считаться террористом. Вы же не считали террористами боевиков, взрывающих наши дома,поезда, захватывающие школы и убивающий заложников, а том числе и детей? Вы давали им убежище, вы их лечили, кормили, обучали и опять отправляли убивать русских..Бумеранг вернулся
37
Любой фанатизм, в том числе религиозный, это признак недалёкого ума. Сумасшедшие фанатики должны быть изолированы от нормальных людей. В первую очередь нужно наказывать родителей, которые воспитывают в своих детях стремление в мщению на религиозной почве.
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франция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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убийство учителя во франции, франция, в мире

Во Франции вынесли приговор девушке, прокомментировавшей убийство учителя

19:36 23.10.2020 (обновлено: 22:32 23.10.2020)
 
© REUTERS / Pascal RossignolФотография учителя истории Самюэля Пати, убитого в Конфлан-Сент-Онорин (департамент Ивелин)
Фотография учителя истории Самюэля Пати, убитого в Конфлан-Сент-Онорин (департамент Ивелин) - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© REUTERS / Pascal Rossignol
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Жительницу французского Безансона, которая написала, что обезглавливание учителя под Парижем было заслуженным, приговорили к четырем месяцам условного заключения, сообщает газета Figaro.
По данным газеты, правоохранительные органы в четверг задержали 19-летнюю студентку, которая написала комментарий о том, что смерть учителя была "заслуженной". В пятницу она предстала перед судом Безансона за "оправдание терроризма". В ходе слушаний девушка призналась в содеянном и заявила, что совершила оплошность.
Люди собираются на месте убийства учителя в коммуне Конфлан-Сент-Онорин, Франция - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
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Прокуратура просила суд назначить ей наказание в виде шести месяцев условного заключения, а также 180 часов принудительных работ за "оплошность". Суд принял решение назначить ей четыре месяца условного заключения после того, как она призналась, что не понимает, что побудило ее на написание этого комментария.
Злоумышленник 16 октября обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати, который на уроках демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. В адрес учителя поступали угрозы. Нападавший был застрелен полицией. Глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар заявил, что совершивший нападение родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции. В посольстве России в Париже заявили РИА Новости, что последние 12 лет совершивший нападение на учителя проживал во Франции, это подтвердила французская сторона.
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Убийство учителя во ФранцииФранцияВ мире
 
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