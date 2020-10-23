https://ria.ru/20201023/evrosoyuz-1581192145.html

Косачев назвал проблему отношений России и Евросоюза рукотворной

Россия и Запад находятся в самой низшей точке своих отношений, и это рукотворная проблема, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев. РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T14:24

2020-10-23T14:24

2020-10-23T14:24

россия

северный поток — 2

евросоюз

константин косачев

в мире

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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Россия и Запад находятся в самой низшей точке своих отношений, и это рукотворная проблема, заявил глава международного комитета Совфеда <a href="http://ria.ru/person_Konstantin_Kosachev/" target="_blank" data-auto="true">Константин Косачев</a>.Сенатор в режиме видеоконференции принял участие в ХIII Евразийском экономическом форуме. Основная его тема - "Новая реальность глобальной экономики от Атлантики до Тихого океана".По его словам, санкции не привели к достижению заявленной цели – некоему "изменению поведения России", а привязка к реализации Минских соглашений "делает их и вовсе абсурдными, поскольку это объективно зависит не от России". Зато более пяти лет взаимных санкций привели к другому, более печальному итогу: "К ним привыкли, они стали неким объективным негативным фактором, вроде климатических изменений", - сказал Косачев."Отягощение естественных вызовов искусственными проблемами выглядит преступным", - считает парламентарий. Политик, в частности, затронул вопросы, касающиеся введения односторонних санкций в отношении столкнувшихся с пандемией коронавируса стран. Он также обратил внимание на то, что "санкции вводят против тех, кто созидает" - например, против строителей Крымского моста или трубопровода "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток — 2</a>".

https://ria.ru/20201013/dialog-1579671074.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, северный поток — 2, евросоюз, константин косачев, в мире