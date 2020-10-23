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Косачев назвал проблему отношений России и Евросоюза рукотворной
Россия и Запад находятся в самой низшей точке своих отношений, и это рукотворная проблема, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев. РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T14:24
2020-10-23T14:24
россия
северный поток — 2
евросоюз
константин косачев
в мире
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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Россия и Запад находятся в самой низшей точке своих отношений, и это рукотворная проблема, заявил глава международного комитета Совфеда <a href="http://ria.ru/person_Konstantin_Kosachev/" target="_blank" data-auto="true">Константин Косачев</a>.Сенатор в режиме видеоконференции принял участие в ХIII Евразийском экономическом форуме. Основная его тема - "Новая реальность глобальной экономики от Атлантики до Тихого океана".По его словам, санкции не привели к достижению заявленной цели – некоему "изменению поведения России", а привязка к реализации Минских соглашений "делает их и вовсе абсурдными, поскольку это объективно зависит не от России". Зато более пяти лет взаимных санкций привели к другому, более печальному итогу: "К ним привыкли, они стали неким объективным негативным фактором, вроде климатических изменений", - сказал Косачев."Отягощение естественных вызовов искусственными проблемами выглядит преступным", - считает парламентарий. Политик, в частности, затронул вопросы, касающиеся введения односторонних санкций в отношении столкнувшихся с пандемией коронавируса стран. Он также обратил внимание на то, что "санкции вводят против тех, кто созидает" - например, против строителей Крымского моста или трубопровода "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток — 2</a>".
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россия, северный поток — 2, евросоюз, константин косачев, в мире

Косачев назвал проблему отношений России и Евросоюза рукотворной

14:24 23.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир ПесняПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Россия и Запад находятся в самой низшей точке своих отношений, и это рукотворная проблема, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Сенатор в режиме видеоконференции принял участие в ХIII Евразийском экономическом форуме. Основная его тема - "Новая реальность глобальной экономики от Атлантики до Тихого океана".
"В настоящее время Россия и Запад, в том числе – страны ЕС, оказались в самой низшей точке своих отношений. И это... рукотворная проблема, однако она возникла не сегодня, а на исторической развилке в начале 90-х, когда был сделан выбор не в пользу расширения пространства безопасности и сотрудничества, а в пользу расширения НАТО", - сказал политик.
По его словам, санкции не привели к достижению заявленной цели – некоему "изменению поведения России", а привязка к реализации Минских соглашений "делает их и вовсе абсурдными, поскольку это объективно зависит не от России". Зато более пяти лет взаимных санкций привели к другому, более печальному итогу: "К ним привыкли, они стали неким объективным негативным фактором, вроде климатических изменений", - сказал Косачев.
"Отягощение естественных вызовов искусственными проблемами выглядит преступным", - считает парламентарий. Политик, в частности, затронул вопросы, касающиеся введения односторонних санкций в отношении столкнувшихся с пандемией коронавируса стран. Он также обратил внимание на то, что "санкции вводят против тех, кто созидает" - например, против строителей Крымского моста или трубопровода "Северный поток — 2".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
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РоссияСеверный поток — 2ЕвросоюзКонстантин КосачевВ мире
 
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