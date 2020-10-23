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Путин призвал рассмотреть задачи, требующие особого внимания
Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам предложил рассмотреть задачи, требующие особого внимания со стороны власти и бизнеса на... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T14:43
2020-10-23T15:00
владимир путин
экономика
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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> на совещании по экономическим вопросам предложил рассмотреть задачи, требующие особого внимания со стороны власти и бизнеса на фоне пандемии."Сегодня предлагаю в комплексе посмотреть, какие направления, какие задачи экономического развития требуют сейчас повышенного внимания с нашей стороны, причем не только со стороны государства, федеральных и региональных органов власти, но и со стороны делового сообщества, российских компаний, предприятий. И конечно, обсудим, какие решения, механизмы нужно запустить дополнительно, чтобы поддержать и закрепить позитивные тенденции в российской экономике", - сказал Путин на совещании.Как напомнил президент, на совещании в сентябре было решено в оперативном режиме отслеживать ситуацию с экономикой, анализировать, как ведут себя ключевые макроэкономические показатели и индикаторы деловой активности с учетом эпидемиологической ситуации в стране и в мире.Как ранее рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>, в совещании планировалось участие представителей правительства, Центробанка и администрации президента.
https://ria.ru/20201023/zanyatost-1581197199.html
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владимир путин, экономика

Путин призвал рассмотреть задачи, требующие особого внимания

14:43 23.10.2020 (обновлено: 15:00 23.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам предложил рассмотреть задачи, требующие особого внимания со стороны власти и бизнеса на фоне пандемии.
"Сегодня предлагаю в комплексе посмотреть, какие направления, какие задачи экономического развития требуют сейчас повышенного внимания с нашей стороны, причем не только со стороны государства, федеральных и региональных органов власти, но и со стороны делового сообщества, российских компаний, предприятий. И конечно, обсудим, какие решения, механизмы нужно запустить дополнительно, чтобы поддержать и закрепить позитивные тенденции в российской экономике", - сказал Путин на совещании.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании дискуссионного клуба Валдай в режиме видеосвязи - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
Вчера, 14:37
Путин назвал ситуацию на рынке труда сложной
Как напомнил президент, на совещании в сентябре было решено в оперативном режиме отслеживать ситуацию с экономикой, анализировать, как ведут себя ключевые макроэкономические показатели и индикаторы деловой активности с учетом эпидемиологической ситуации в стране и в мире.
Как ранее рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в совещании планировалось участие представителей правительства, Центробанка и администрации президента.
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Владимир ПутинЭкономика
 
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