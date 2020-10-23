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Песков ответил на слова Трампа о плохой экологии в России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о плохой экологии в России, заявил, что эта тема является... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T12:58
2020-10-23T12:58
россия
дональд трамп
дмитрий песков
китай
индия
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента РФ <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a>, комментируя заявление президента США <a href="https://ria.ru/person_Tramp_Donald" target="_blank">Дональда Трампа</a> о плохой экологии в России, заявил, что эта тема является частью национальных планов развития России, но ни одно государство в одиночку справиться с экологическими проблемами не сможет, здесь необходимо международное сотрудничество и взаимодействие.Ранее Трамп сообщил об экологических достижениях его страны, заявив, что в США чистейшие воздух и вода и лучшие показатели по выбросу углерода, в отличие от Китая, России и Индии.
https://ria.ru/20201022/venera-1581056384.html
5
россия
китай
индия
сша
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россия, дональд трамп, дмитрий песков, китай, индия, сша, в мире

Песков ответил на слова Трампа о плохой экологии в России

12:58 23.10.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков на пресс-конференции по медиагрантам Русского географического общества
Дмитрий Песков на пресс-конференции по медиагрантам Русского географического общества - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о плохой экологии в России, заявил, что эта тема является частью национальных планов развития России, но ни одно государство в одиночку справиться с экологическими проблемами не сможет, здесь необходимо международное сотрудничество и взаимодействие.
Ранее Трамп сообщил об экологических достижениях его страны, заявив, что в США чистейшие воздух и вода и лучшие показатели по выбросу углерода, в отличие от Китая, России и Индии.

"Безусловно, есть места в России, где воздух грязный. Такие места есть во всех странах мира. Но в России это один из главных приоритетов сейчас: экология является частью национальных планов развития. Но, конечно, ни одна страна в одиночку справиться с экологическими проблемами не сможет. Здесь необходимо международное сотрудничество и взаимодействие", - сказал Песков журналистам.

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РоссияДональд ТрампДмитрий ПесковКитайИндияСШАВ мире
 
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