https://ria.ru/20201023/ekologiya-1581172043.html

Песков ответил на слова Трампа о плохой экологии в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о плохой экологии в России, заявил, что эта тема является... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T12:58

2020-10-23T12:58

2020-10-23T12:58

россия

дональд трамп

дмитрий песков

китай

индия

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента РФ <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a>, комментируя заявление президента США <a href="https://ria.ru/person_Tramp_Donald" target="_blank">Дональда Трампа</a> о плохой экологии в России, заявил, что эта тема является частью национальных планов развития России, но ни одно государство в одиночку справиться с экологическими проблемами не сможет, здесь необходимо международное сотрудничество и взаимодействие.Ранее Трамп сообщил об экологических достижениях его страны, заявив, что в США чистейшие воздух и вода и лучшие показатели по выбросу углерода, в отличие от Китая, России и Индии.

https://ria.ru/20201022/venera-1581056384.html

5

россия

китай

индия

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дональд трамп, дмитрий песков, китай, индия, сша, в мире