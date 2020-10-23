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Нижегородская область
https://ria.ru/20201023/doroga-1581177727.html
Дорогу Неклюдово-Золотово около Нижнего Новгорода сдали раньше срока
Движение по новой дороге Неклюдово-Золотово возле Нижнего Новгорода открыли в пятницу на год раньше запланированного, заявил губернатор Нижегородской области... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T13:29
2020-10-23T13:29
нижегородская область
глеб никитин
михаил мишустин
нижний новгород
владимир путин
нижегородская область
общество
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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 окт — РИА Новости.</strong> Движение по новой дороге Неклюдово-Золотово возле <a href="http://ria.ru/location_Nizhnijj_Novgorod/" target="_blank" data-auto="true">Нижнего Новгорода</a> открыли в пятницу на год раньше запланированного, заявил губернатор Нижегородской области <a href="http://ria.ru/person_Gleb_Nikitin/" target="_blank" data-auto="true">Глеб Никитин</a>.Строительство дороги Нижний Новгород – Шахунья – Киров на участке Неклюдово – Золотово - один из важнейших проектов для региона, реализация которого поможет снизить долю дорог, работающих в режиме перегрузки, повысит транспортную доступность северных районов области, улучшит связь региона с Кировской, Костромской областями и Марий Эл."Это знаковое событие, новый шаг в развитии транспортной доступности севера области и сообщения с соседними регионами. Пропускная способность дороги здесь была исчерпана. В пятницу из Нижнего Новгорода и в воскресенье обратно возникали огромные пробки, в которых стояли и дачники, и фуры. Теперь мы рассчитываем, что интенсивность движения вырастет на треть – до 34 тысяч машин в сутки. Новая развязка разделит транспортные потоки борского и кировского направлений и решит проблему пробок на выезде из Нижнего Новгорода", - цитирует пресс-служба правительства <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a> слова Никитина.Он добавил, что огромное значение пуск этого участка имеет и для развития экономики. "Вырастет инвестиционная привлекательность севера региона, станет более востребованной недвижимость, улучшение дорожной ситуации позитивно отразится и на туристическом потенциале", - сказал Никитин.Как сообщил глава региона, в рамках реализации проекта выполнено строительство автомобильной дороги общей протяженностью 8,31 километра, пяти путепроводов длиной 938 погонных метров, нескольких переходов через железную дорогу. Общий объем финансирования объекта составил 4 миллиарда рублей."Еще в начале 2018 года перспективы строительства были туманными. И только поддержка федерального правительства позволила реализовать этот проект. Завершить строительство удалось практически на год раньше срока, предусмотренного контрактом", - подчеркнул Никитин.Он отметил, что нижегородские власти обратились в правительство России, чтобы в 2020 году на объект были выделены дополнительные средства в размере 1 миллиарда рублей. "Мне хочется выразить благодарность премьер-министру <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаилу Мишустину</a>, который принял соответствующее решение. Дорога Неклюдово-Золотово была включена в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, который является одним из национальных проектов. Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> не раз говорил, что исполнение нацпроектов – это не цифры, а реальные результаты, которые меняют к лучшему жизнь людей. И сегодняшнее событие - яркое тому подтверждение", - добавил Никитин.Строительство автомобильной дороги Нижний Новгород – Шахунья – Киров на участке Неклюдово – Золотово позволит обеспечить пропуск транспортного потока по дороге Нижний Новгород – Шахунья – Киров, минуя населенные пункты и железнодорожный переезд на одном уровне, что улучшит транспортную ситуацию на проблемных участках. Новая развязка разделит транспортные потоки из Борского и Кировского направлений и решит проблему пробок на выезде из Нижнего Новгорода. Данный объект является логическим продолжением введенного в 2017 году мостового перехода через реку Волгу.
https://ria.ru/20201020/internet-1580711767.html
https://ria.ru/20201021/kontrakty-1580855007.html
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глеб никитин, михаил мишустин, нижний новгород, владимир путин, нижегородская область, общество

Дорогу Неклюдово-Золотово около Нижнего Новгорода сдали раньше срока

13:29 23.10.2020
 
© Фото : правительство Нижегородской областиУчасток дороги Работки-Порецкое в Нижегородской области
Участок дороги Работки-Порецкое в Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© Фото : правительство Нижегородской области
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 окт — РИА Новости. Движение по новой дороге Неклюдово-Золотово возле Нижнего Новгорода открыли в пятницу на год раньше запланированного, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Строительство дороги Нижний Новгород – Шахунья – Киров на участке Неклюдово – Золотово - один из важнейших проектов для региона, реализация которого поможет снизить долю дорог, работающих в режиме перегрузки, повысит транспортную доступность северных районов области, улучшит связь региона с Кировской, Костромской областями и Марий Эл.
"Это знаковое событие, новый шаг в развитии транспортной доступности севера области и сообщения с соседними регионами. Пропускная способность дороги здесь была исчерпана. В пятницу из Нижнего Новгорода и в воскресенье обратно возникали огромные пробки, в которых стояли и дачники, и фуры. Теперь мы рассчитываем, что интенсивность движения вырастет на треть – до 34 тысяч машин в сутки. Новая развязка разделит транспортные потоки борского и кировского направлений и решит проблему пробок на выезде из Нижнего Новгорода", - цитирует пресс-служба правительства Нижегородской области слова Никитина.
Он добавил, что огромное значение пуск этого участка имеет и для развития экономики. "Вырастет инвестиционная привлекательность севера региона, станет более востребованной недвижимость, улучшение дорожной ситуации позитивно отразится и на туристическом потенциале", - сказал Никитин.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
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Как сообщил глава региона, в рамках реализации проекта выполнено строительство автомобильной дороги общей протяженностью 8,31 километра, пяти путепроводов длиной 938 погонных метров, нескольких переходов через железную дорогу. Общий объем финансирования объекта составил 4 миллиарда рублей.
"Еще в начале 2018 года перспективы строительства были туманными. И только поддержка федерального правительства позволила реализовать этот проект. Завершить строительство удалось практически на год раньше срока, предусмотренного контрактом", - подчеркнул Никитин.
Он отметил, что нижегородские власти обратились в правительство России, чтобы в 2020 году на объект были выделены дополнительные средства в размере 1 миллиарда рублей. "Мне хочется выразить благодарность премьер-министру Михаилу Мишустину, который принял соответствующее решение. Дорога Неклюдово-Золотово была включена в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, который является одним из национальных проектов. Президент России Владимир Путин не раз говорил, что исполнение нацпроектов – это не цифры, а реальные результаты, которые меняют к лучшему жизнь людей. И сегодняшнее событие - яркое тому подтверждение", - добавил Никитин.
Строительство автомобильной дороги Нижний Новгород – Шахунья – Киров на участке Неклюдово – Золотово позволит обеспечить пропуск транспортного потока по дороге Нижний Новгород – Шахунья – Киров, минуя населенные пункты и железнодорожный переезд на одном уровне, что улучшит транспортную ситуацию на проблемных участках. Новая развязка разделит транспортные потоки из Борского и Кировского направлений и решит проблему пробок на выезде из Нижнего Новгорода. Данный объект является логическим продолжением введенного в 2017 году мостового перехода через реку Волгу.
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Нижегородская областьГлеб НикитинМихаил МишустинНижний НовгородВладимир ПутинНижегородская областьОбщество
 
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