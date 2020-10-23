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Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Президентские выборы в США — 2020
https://ria.ru/20201023/debaty-1581121106.html
В США прошли финальные дебаты Трампа и Байдена
В Нэшвилле (штат Теннеси) состоялись финальные дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена перед президентскими выборами в США. Политики встретились в очном формате и... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T07:35
2020-10-23T09:15
коронавирус covid-19
россия
хантер байден
дональд трамп
ким чен ын
барак обама
джо байден
дмитрий песков
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<strong>ВАШИНГТОН, 23 окт</strong> <strong>— РИА Новости.</strong> В Нэшвилле (штат Теннеси) состоялись финальные дебаты <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> и <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a> перед президентскими выборами в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>. Политики встретились в очном формате и выступали чуть более полутора часов.Оба кандидата сдали в четверг отрицательный тест на коронавирус, так что организаторы убрали пластиковое прозрачное заграждение, которое должно было стоять между ними. Зато в этот раз у устроителей была возможность выключать микрофоны как у Трампа, так и у Байдена, чтобы они не перебивали друг друга без остановки, как это было в первые дебаты в конце сентября.Основными темами встречи, как и ожидалось, стали коронавирус, национальная безопасность, иммиграция, борьба с расизмом и вмешательство в американские выборы. Не обошлось и без упоминания коррупционного скандала с участием сына <a href="http://ria.ru/person_khanter-bayden/" target="_blank" data-auto="true">Байдена Хантера</a>.Вакцина или "темная зима"Сначала обсуждали пандемию. Трамп заявил, что "вакцина идет, она готова, ее объявят в течение недель".На уточняющий вопрос ведущей он сказал, что "это не гарантировано". Однако, по его словам, есть "хороший шанс" на то, что препарат будет готов раньше конца года.Байден ответил, что о вакцине "говорит человек, который раньше уверял, что все закончится к Пасхе, а потом – что летом".Байден заявил, что если его выберут, то в первую очередь он будет "поощрять ношение масок всеми и всегда", а также указал на необходимость больше инвестировать в быстрое тестирование. Он заверил, что разработает национальный план, как открыть школы и бизнес.Деньги от РоссииТрамп заявил, что Байден якобы получал деньги от России через президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>.Про себя Трамп отметил, что он никогда не получал денег от России.Так он сделал отсылку на обнародованный ранее доклад сенаторов-республиканцев, в котором утверждалось, что сын Джо Байдена Хантер и его партнер получали миллионы долларов от иностранных граждан с сомнительным прошлым. Кроме того, говорилось, что Байден получил миллионные прибыли от сотрудничества с гражданами <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a>, связанными с властями.Байден отверг подобные обвинения."Я ни пенни не взял ни от одного государства", – заключил он.Снова о РоссииВ ответ Байден поднял тему вмешательства в американские выборы. Он предупредил, что все, кто вмешивается в них, "заплатят за это".По оценке Байдена, в нынешние выборы "вовлечена Россия, в какой-то степени вовлечен Китай, и теперь мы узнали, что вовлечен Иран". По его словам, если он станет президентом, "они заплатят за вмешательство в американский суверенитет, а именно это и происходит".В конце июня газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что российская военная разведка якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в <a href="http://ria.ru/location_Afghanistan/" target="_blank" data-auto="true">Афганистане</a>, и что Трампа проинформировали об этом. Доказательств предоставлено не было.МИД назвал сообщения СМИ фейком и глупостью. Пресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>, комментируя публикацию New York Times, заявил, что эти утверждения являются ложью. На вопрос журналистов о том, обсуждал ли Трамп каким-то образом эту тему с Путиным в течение этого года, Песков ответил отрицательно.Байден также заявил, что Россия не хочет его победы на выборах.Ким Чен ЫнНа обвинениях Трампа в бездействии по отношению к российским властям Байден не остановился. Дальше он обвинил оппонента в том, что тот легитимизировал лидера КНДР Ким Чен Ына, который является "бандитом".Байден напомнил, что Трамп говорил о Ким Чен Ыне как о своем хорошем друге, тогда как у Северной Кореи "намного больше ракет, которые могу достичь территории США намного легче, чем когда-либо".Американский лидер заявил, что США не воюет с КНДР, он в хороших отношениях с Ким Чен Ыном, а "хорошие отношения с лидерами других стран – это хорошая вещь". На это Байден ответил, что у США были хорошие отношения и с <a href="http://ria.ru/person_Adolf_Gitler/" target="_blank" data-auto="true">Адольфом Гитлером</a> перед тем, как тот начал Вторую мировую войну.ОбамаТрамп назвал Байдена коррумпированным политиком и призвал его не строить из себя "невинного ребенка". По его словам, он пошел в президенты только из-за своего нынешнего оппонента и <a href="http://ria.ru/person_Barak_Obama/" target="_blank" data-auto="true">Барака Обамы</a>, в администрации которого Байден занимал должность вице-президента.Напоминая избирателям о восьмилетнем вице-президентстве Байдена, Трамп обвинил соперника в том, что тот только строил клетки для нелегальных иммигрантов на границе, чтобы держать в них детей, и ничего больше не делал.Байден же заявил, что США "в долгу" перед детьми и родителями, которых оторвали друг от друга. Говоря об иммиграционной политике Обамы, он заявил, что ушло много времени на то, чтобы сделать все правильно.Выборы в США намечены на 3 ноября, досрочное голосование уже идет. Будут избраны президент, треть состава сената, полный состав палаты представителей, а также ряд губернаторов и тысячи депутатов местных легислатур и исполнительных органов власти.Как свидетельствуют результаты подсчетов проекта US Election Project, который ведет профессор Университета <a href="http://ria.ru/location_StateofFlorida/" target="_blank" data-auto="true">Флориды</a> Майкл Макдональд, уже проголосовали более 47 миллионов американцев, что пока составляет 34,2%процента от общего числа голосов, подсчитанных на выборах США в 2016 году. Макдональд предсказал возможную рекордную явку 150 миллионов избирателей – самый высокий показатель с 1908 года.Согласно данным последнего опроса Gallup, около 56 процентов избирателей полагают, что Трамп не заслуживает переизбрания, в то время как 43 процентов считают, что он должен остаться в президентском кресле на второй срок.Как подчеркнули в Gallup, число избирателей, считающих Трампа достойным переизбрания, по сравнению с январем сократилось на семь процентных пунктов.
https://ria.ru/20201022/tramp-1580987436.html
https://ria.ru/20201022/vybory-1580883707.html
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коронавирус covid-19, россия, хантер байден, дональд трамп, ким чен ын, барак обама, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, китай, вашингтон (город), сша, в мире

В США прошли финальные дебаты Трампа и Байдена

07:35 23.10.2020 (обновлено: 09:15 23.10.2020)
 
© AP Photo / Jeff ChiuЛюди смотрят трансляцию дебатов между президентом США Дональдом Трампом и кандидатом в президенты Джо Байденом
Люди смотрят трансляцию дебатов между президентом США Дональдом Трампом и кандидатом в президенты Джо Байденом - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© AP Photo / Jeff Chiu
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ВАШИНГТОН, 23 окт — РИА Новости. В Нэшвилле (штат Теннеси) состоялись финальные дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена перед президентскими выборами в США. Политики встретились в очном формате и выступали чуть более полутора часов.
Оба кандидата сдали в четверг отрицательный тест на коронавирус, так что организаторы убрали пластиковое прозрачное заграждение, которое должно было стоять между ними. Зато в этот раз у устроителей была возможность выключать микрофоны как у Трампа, так и у Байдена, чтобы они не перебивали друг друга без остановки, как это было в первые дебаты в конце сентября.
Основными темами встречи, как и ожидалось, стали коронавирус, национальная безопасность, иммиграция, борьба с расизмом и вмешательство в американские выборы. Не обошлось и без упоминания коррупционного скандала с участием сына Байдена Хантера.

Вакцина или "темная зима"

Сначала обсуждали пандемию. Трамп заявил, что "вакцина идет, она готова, ее объявят в течение недель".
На уточняющий вопрос ведущей он сказал, что "это не гарантировано". Однако, по его словам, есть "хороший шанс" на то, что препарат будет готов раньше конца года.
Байден ответил, что о вакцине "говорит человек, который раньше уверял, что все закончится к Пасхе, а потом – что летом".

"А нам уже грозит темная зима, и у нас нет плана и нет перспектив, что вакцина будет доступна для большинства американцев до середины следующего года", – сказал политик.

Байден заявил, что если его выберут, то в первую очередь он будет "поощрять ношение масок всеми и всегда", а также указал на необходимость больше инвестировать в быстрое тестирование. Он заверил, что разработает национальный план, как открыть школы и бизнес.
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Деньги от России

Трамп заявил, что Байден якобы получал деньги от России через президента Владимира Путина.

"Джо получил 3,5 миллиона долларов от России, они пришли через Путина, потому что он был в очень хороших отношениях с бывшим мэром Москвы", – сказал Трамп, добавив, что когда-нибудь его сопернику придется это объяснить.

Про себя Трамп отметил, что он никогда не получал денег от России.
Так он сделал отсылку на обнародованный ранее доклад сенаторов-республиканцев, в котором утверждалось, что сын Джо Байдена Хантер и его партнер получали миллионы долларов от иностранных граждан с сомнительным прошлым. Кроме того, говорилось, что Байден получил миллионные прибыли от сотрудничества с гражданами Китая, связанными с властями.
Байден отверг подобные обвинения.
"Я ни пенни не взял ни от одного государства", – заключил он.

Снова о России

В ответ Байден поднял тему вмешательства в американские выборы. Он предупредил, что все, кто вмешивается в них, "заплатят за это".
По оценке Байдена, в нынешние выборы "вовлечена Россия, в какой-то степени вовлечен Китай, и теперь мы узнали, что вовлечен Иран". По его словам, если он станет президентом, "они заплатят за вмешательство в американский суверенитет, а именно это и происходит".

"Я не знаю, почему этот президент не хочет предъявить Путину, когда тот предлагает вознаграждения за американских солдат в Афганистане, когда он вовлечен в действия по дестабилизации НАТО", – сказал демократ.

В конце июня газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что российская военная разведка якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане, и что Трампа проинформировали об этом. Доказательств предоставлено не было.
МИД назвал сообщения СМИ фейком и глупостью. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию New York Times, заявил, что эти утверждения являются ложью. На вопрос журналистов о том, обсуждал ли Трамп каким-то образом эту тему с Путиным в течение этого года, Песков ответил отрицательно.
Байден также заявил, что Россия не хочет его победы на выборах.
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Ким Чен Ын

На обвинениях Трампа в бездействии по отношению к российским властям Байден не остановился. Дальше он обвинил оппонента в том, что тот легитимизировал лидера КНДР Ким Чен Ына, который является "бандитом".
Байден напомнил, что Трамп говорил о Ким Чен Ыне как о своем хорошем друге, тогда как у Северной Кореи "намного больше ракет, которые могу достичь территории США намного легче, чем когда-либо".
Американский лидер заявил, что США не воюет с КНДР, он в хороших отношениях с Ким Чен Ыном, а "хорошие отношения с лидерами других стран – это хорошая вещь". На это Байден ответил, что у США были хорошие отношения и с Адольфом Гитлером перед тем, как тот начал Вторую мировую войну.

Обама

Трамп назвал Байдена коррумпированным политиком и призвал его не строить из себя "невинного ребенка". По его словам, он пошел в президенты только из-за своего нынешнего оппонента и Барака Обамы, в администрации которого Байден занимал должность вице-президента.

"Я баллотируюсь из-за вас – из-за Барака Обамы, из-за того, что вы плохо делали свою работу. Если бы вы хорошо работали, я бы никогда не баллотировался", – заявил действующий президент страны.

Напоминая избирателям о восьмилетнем вице-президентстве Байдена, Трамп обвинил соперника в том, что тот только строил клетки для нелегальных иммигрантов на границе, чтобы держать в них детей, и ничего больше не делал.
Байден же заявил, что США "в долгу" перед детьми и родителями, которых оторвали друг от друга. Говоря об иммиграционной политике Обамы, он заявил, что ушло много времени на то, чтобы сделать все правильно.
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Выборы в США намечены на 3 ноября, досрочное голосование уже идет. Будут избраны президент, треть состава сената, полный состав палаты представителей, а также ряд губернаторов и тысячи депутатов местных легислатур и исполнительных органов власти.
Как свидетельствуют результаты подсчетов проекта US Election Project, который ведет профессор Университета Флориды Майкл Макдональд, уже проголосовали более 47 миллионов американцев, что пока составляет 34,2%процента от общего числа голосов, подсчитанных на выборах США в 2016 году. Макдональд предсказал возможную рекордную явку 150 миллионов избирателей – самый высокий показатель с 1908 года.
Согласно данным последнего опроса Gallup, около 56 процентов избирателей полагают, что Трамп не заслуживает переизбрания, в то время как 43 процентов считают, что он должен остаться в президентском кресле на второй срок.
Как подчеркнули в Gallup, число избирателей, считающих Трампа достойным переизбрания, по сравнению с январем сократилось на семь процентных пунктов.
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