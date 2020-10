https://ria.ru/20201023/debaty-1581121106.html

В США прошли финальные дебаты Трампа и Байдена

В Нэшвилле (штат Теннеси) состоялись финальные дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена перед президентскими выборами в США. Политики встретились в очном формате и... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T07:35

2020-10-23T07:35

2020-10-23T09:15

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581128903_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_5a977b842b27da8fc5a168966e04d622.jpg

<strong>ВАШИНГТОН, 23 окт</strong> <strong>— РИА Новости.</strong> В Нэшвилле (штат Теннеси) состоялись финальные дебаты <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> и <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a> перед президентскими выборами в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>. Политики встретились в очном формате и выступали чуть более полутора часов.Оба кандидата сдали в четверг отрицательный тест на коронавирус, так что организаторы убрали пластиковое прозрачное заграждение, которое должно было стоять между ними. Зато в этот раз у устроителей была возможность выключать микрофоны как у Трампа, так и у Байдена, чтобы они не перебивали друг друга без остановки, как это было в первые дебаты в конце сентября.Основными темами встречи, как и ожидалось, стали коронавирус, национальная безопасность, иммиграция, борьба с расизмом и вмешательство в американские выборы. Не обошлось и без упоминания коррупционного скандала с участием сына <a href="http://ria.ru/person_khanter-bayden/" target="_blank" data-auto="true">Байдена Хантера</a>.Вакцина или "темная зима"Сначала обсуждали пандемию. Трамп заявил, что "вакцина идет, она готова, ее объявят в течение недель".На уточняющий вопрос ведущей он сказал, что "это не гарантировано". Однако, по его словам, есть "хороший шанс" на то, что препарат будет готов раньше конца года.Байден ответил, что о вакцине "говорит человек, который раньше уверял, что все закончится к Пасхе, а потом – что летом".Байден заявил, что если его выберут, то в первую очередь он будет "поощрять ношение масок всеми и всегда", а также указал на необходимость больше инвестировать в быстрое тестирование. Он заверил, что разработает национальный план, как открыть школы и бизнес.Деньги от РоссииТрамп заявил, что Байден якобы получал деньги от России через президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>.Про себя Трамп отметил, что он никогда не получал денег от России.Так он сделал отсылку на обнародованный ранее доклад сенаторов-республиканцев, в котором утверждалось, что сын Джо Байдена Хантер и его партнер получали миллионы долларов от иностранных граждан с сомнительным прошлым. Кроме того, говорилось, что Байден получил миллионные прибыли от сотрудничества с гражданами <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a>, связанными с властями.Байден отверг подобные обвинения."Я ни пенни не взял ни от одного государства", – заключил он.Снова о РоссииВ ответ Байден поднял тему вмешательства в американские выборы. Он предупредил, что все, кто вмешивается в них, "заплатят за это".По оценке Байдена, в нынешние выборы "вовлечена Россия, в какой-то степени вовлечен Китай, и теперь мы узнали, что вовлечен Иран". По его словам, если он станет президентом, "они заплатят за вмешательство в американский суверенитет, а именно это и происходит".В конце июня газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что российская военная разведка якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в <a href="http://ria.ru/location_Afghanistan/" target="_blank" data-auto="true">Афганистане</a>, и что Трампа проинформировали об этом. Доказательств предоставлено не было.МИД назвал сообщения СМИ фейком и глупостью. Пресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>, комментируя публикацию New York Times, заявил, что эти утверждения являются ложью. На вопрос журналистов о том, обсуждал ли Трамп каким-то образом эту тему с Путиным в течение этого года, Песков ответил отрицательно.Байден также заявил, что Россия не хочет его победы на выборах.Ким Чен ЫнНа обвинениях Трампа в бездействии по отношению к российским властям Байден не остановился. Дальше он обвинил оппонента в том, что тот легитимизировал лидера КНДР Ким Чен Ына, который является "бандитом".Байден напомнил, что Трамп говорил о Ким Чен Ыне как о своем хорошем друге, тогда как у Северной Кореи "намного больше ракет, которые могу достичь территории США намного легче, чем когда-либо".Американский лидер заявил, что США не воюет с КНДР, он в хороших отношениях с Ким Чен Ыном, а "хорошие отношения с лидерами других стран – это хорошая вещь". На это Байден ответил, что у США были хорошие отношения и с <a href="http://ria.ru/person_Adolf_Gitler/" target="_blank" data-auto="true">Адольфом Гитлером</a> перед тем, как тот начал Вторую мировую войну.ОбамаТрамп назвал Байдена коррумпированным политиком и призвал его не строить из себя "невинного ребенка". По его словам, он пошел в президенты только из-за своего нынешнего оппонента и <a href="http://ria.ru/person_Barak_Obama/" target="_blank" data-auto="true">Барака Обамы</a>, в администрации которого Байден занимал должность вице-президента.Напоминая избирателям о восьмилетнем вице-президентстве Байдена, Трамп обвинил соперника в том, что тот только строил клетки для нелегальных иммигрантов на границе, чтобы держать в них детей, и ничего больше не делал.Байден же заявил, что США "в долгу" перед детьми и родителями, которых оторвали друг от друга. Говоря об иммиграционной политике Обамы, он заявил, что ушло много времени на то, чтобы сделать все правильно.Выборы в США намечены на 3 ноября, досрочное голосование уже идет. Будут избраны президент, треть состава сената, полный состав палаты представителей, а также ряд губернаторов и тысячи депутатов местных легислатур и исполнительных органов власти.Как свидетельствуют результаты подсчетов проекта US Election Project, который ведет профессор Университета <a href="http://ria.ru/location_StateofFlorida/" target="_blank" data-auto="true">Флориды</a> Майкл Макдональд, уже проголосовали более 47 миллионов американцев, что пока составляет 34,2%процента от общего числа голосов, подсчитанных на выборах США в 2016 году. Макдональд предсказал возможную рекордную явку 150 миллионов избирателей – самый высокий показатель с 1908 года.Согласно данным последнего опроса Gallup, около 56 процентов избирателей полагают, что Трамп не заслуживает переизбрания, в то время как 43 процентов считают, что он должен остаться в президентском кресле на второй срок.Как подчеркнули в Gallup, число избирателей, считающих Трампа достойным переизбрания, по сравнению с январем сократилось на семь процентных пунктов.

россия

китай

вашингтон (город)

сша

