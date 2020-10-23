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"Сбой матрицы": Песков высказался о позиции Запада по Белоруссии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что в ситуации с Белоруссией в западной дипломатии произошел "сбой матрицы", возможно, это были... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T01:26
2020-10-23T01:26
россия
александр лукашенко
дмитрий песков
владимир путин
москва
минск
белоруссия
политика
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> считает, что в ситуации с <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссией</a> в западной дипломатии произошел "сбой матрицы", возможно, это были последствия удара "коронавирусного мира" по международным делам.При этом варианты разрешения кризиса в этой стране должны искать президент <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> и его коллеги в Белоруссии, отметил Песков. "И президент (Владимир) <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Путин</a> очень внимательно подходит к тому, чтобы что-то не воспринималось как попытка повлиять на законного президента Белоруссии", - подчеркнул представитель Кремля.Он добавил, что отношения двух лидеров - не главное для России и Путина. "Главное - это не отношения лично с Александром Григорьевичем Лукашенко. Главное - это отношения с братским для нас белорусским народом. Ну и есть определенные союзнические обязательства, которые являются хорошим подспорьем для <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> в этой ситуации", - заключил Песков.
https://ria.ru/20201022/belorussiya-1581092884.html
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россия, александр лукашенко, дмитрий песков, владимир путин, москва, минск, белоруссия, политика

"Сбой матрицы": Песков высказался о позиции Запада по Белоруссии

01:26 23.10.2020
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что в ситуации с Белоруссией в западной дипломатии произошел "сбой матрицы", возможно, это были последствия удара "коронавирусного мира" по международным делам.
"Очевидно, что какой-то сбой системы, сбой матрицы. Очевидно, последствия того самого удара коронавирусного мира даже по международным отношениям, по дипломатии. Очевидно, разрушение каких-то устоявшихся норм и принципов", - заявил Песков в эфире Первого канала, отвечая на вопрос о том, почему произошел провал западной дипломатии в ситуации с Белоруссией.
При этом варианты разрешения кризиса в этой стране должны искать президент Александр Лукашенко и его коллеги в Белоруссии, отметил Песков. "И президент (Владимир) Путин очень внимательно подходит к тому, чтобы что-то не воспринималось как попытка повлиять на законного президента Белоруссии", - подчеркнул представитель Кремля.
Он добавил, что отношения двух лидеров - не главное для России и Путина. "Главное - это не отношения лично с Александром Григорьевичем Лукашенко. Главное - это отношения с братским для нас белорусским народом. Ну и есть определенные союзнические обязательства, которые являются хорошим подспорьем для Минска в этой ситуации", - заключил Песков.
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