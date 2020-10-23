https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581113149.html

"Сбой матрицы": Песков высказался о позиции Запада по Белоруссии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что в ситуации с Белоруссией в западной дипломатии произошел "сбой матрицы", возможно, это были... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T01:26

2020-10-23T01:26

2020-10-23T01:26

россия

александр лукашенко

дмитрий песков

владимир путин

москва

минск

белоруссия

политика

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> считает, что в ситуации с <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссией</a> в западной дипломатии произошел "сбой матрицы", возможно, это были последствия удара "коронавирусного мира" по международным делам.При этом варианты разрешения кризиса в этой стране должны искать президент <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> и его коллеги в Белоруссии, отметил Песков. "И президент (Владимир) <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Путин</a> очень внимательно подходит к тому, чтобы что-то не воспринималось как попытка повлиять на законного президента Белоруссии", - подчеркнул представитель Кремля.Он добавил, что отношения двух лидеров - не главное для России и Путина. "Главное - это не отношения лично с Александром Григорьевичем Лукашенко. Главное - это отношения с братским для нас белорусским народом. Ну и есть определенные союзнические обязательства, которые являются хорошим подспорьем для <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> в этой ситуации", - заключил Песков.

https://ria.ru/20201022/belorussiya-1581092884.html

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москва

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр лукашенко, дмитрий песков, владимир путин, москва, минск, белоруссия, политика