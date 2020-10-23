"Сбой матрицы": Песков высказался о позиции Запада по Белоруссии
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что в ситуации с Белоруссией в западной дипломатии произошел "сбой матрицы", возможно, это были последствия удара "коронавирусного мира" по международным делам.
"Очевидно, что какой-то сбой системы, сбой матрицы. Очевидно, последствия того самого удара коронавирусного мира даже по международным отношениям, по дипломатии. Очевидно, разрушение каких-то устоявшихся норм и принципов", - заявил Песков в эфире Первого канала, отвечая на вопрос о том, почему произошел провал западной дипломатии в ситуации с Белоруссией.
При этом варианты разрешения кризиса в этой стране должны искать президент Александр Лукашенко и его коллеги в Белоруссии, отметил Песков. "И президент (Владимир) Путин очень внимательно подходит к тому, чтобы что-то не воспринималось как попытка повлиять на законного президента Белоруссии", - подчеркнул представитель Кремля.
Он добавил, что отношения двух лидеров - не главное для России и Путина. "Главное - это не отношения лично с Александром Григорьевичем Лукашенко. Главное - это отношения с братским для нас белорусским народом. Ну и есть определенные союзнические обязательства, которые являются хорошим подспорьем для Минска в этой ситуации", - заключил Песков.