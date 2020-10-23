https://ria.ru/20201023/banki-1581126274.html

ЦБ отозвал лицензию у Росбизнесбанка

ЦБ РФ с 23 октября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Росбизнесбанка, говорится в сообщении регулятора. РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T08:49

2020-10-23T08:49

2020-10-23T08:49

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF" target="_blank">ЦБ РФ</a> с 23 октября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Росбизнесбанка, говорится в сообщении регулятора.По данным рейтинга РИА Новости, Росбизнесбанк на 1 сентября занимал 333-е место в российской банковской системе по размеру активов.

https://ria.ru/20201009/banki-1578955944.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центральный банк рф (цб рф), экономика