https://ria.ru/20201023/banki-1581126274.html
ЦБ отозвал лицензию у Росбизнесбанка
ЦБ РФ с 23 октября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Росбизнесбанка, говорится в сообщении регулятора. РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T08:49
2020-10-23T08:49
2020-10-23T08:49
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF" target="_blank">ЦБ РФ</a> с 23 октября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Росбизнесбанка, говорится в сообщении регулятора.По данным рейтинга РИА Новости, Росбизнесбанк на 1 сентября занимал 333-е место в российской банковской системе по размеру активов.
https://ria.ru/20201009/banki-1578955944.html
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
центральный банк рф (цб рф), экономика