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ЦБ отозвал лицензию у Росбизнесбанка
ЦБ РФ с 23 октября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Росбизнесбанка, говорится в сообщении регулятора. РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T08:49
2020-10-23T08:49
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF" target="_blank">ЦБ РФ</a> с 23 октября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Росбизнесбанка, говорится в сообщении регулятора.По данным рейтинга РИА Новости, Росбизнесбанк на 1 сентября занимал 333-е место в российской банковской системе по размеру активов.
https://ria.ru/20201009/banki-1578955944.html
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центральный банк рф (цб рф), экономика

ЦБ отозвал лицензию у Росбизнесбанка

08:49 23.10.2020
 
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. ЦБ РФ с 23 октября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Росбизнесбанка, говорится в сообщении регулятора.
По данным рейтинга РИА Новости, Росбизнесбанк на 1 сентября занимал 333-е место в российской банковской системе по размеру активов.
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
9 октября, 09:26
ЦБ отозвал лицензии у двух банков
 
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
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