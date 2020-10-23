https://ria.ru/20201023/adygeya-1581273189.html

ДОМ.РФ предложил Адыгее запустить в регионе льготную ипотеку

Власти Адыгеи рассмотрят предложение ДОМ.РФ о запуске в регионе льготной ипотеки для отдельных категорий граждан, отработке схемы проектного финансирования и... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T20:24

2020-10-23T20:24

2020-10-23T20:24

республика адыгея

виталий мутко

мурат кумпилов

республика адыгея

экономика

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<strong>КРАСНОДАР, 23 окт - РИА Новости.</strong> Власти Адыгеи рассмотрят предложение ДОМ.РФ о запуске в регионе льготной ипотеки для отдельных категорий граждан, отработке схемы проектного финансирования и вовлечения в оборот неэффективно используемых федеральных земель, сообщает пресс-служба республиканского правительства.Глава Адыгеи <a href="http://ria.ru/person_Murat_Kumpilov/" target="_blank" data-auto="true">Мурат Кумпилов</a> и гендиректор оператора государственных программ в жилищной сфере ДОМ.PФ <a href="http://ria.ru/person_VitalijjMutko/" target="_blank" data-auto="true">Виталий Мутко</a> обсудили в пятницу сотрудничество в целях развития жилищного строительства в республике, говорится в сообщении. Отмечается, что с января по август 2020 года в республике выдано ипотечных кредитов на 3,1 миллиарда рублей, что на треть больше аналогичного периода прошлого года, по словам Мутко, такому активному росту способствовали меры государственной поддержки."В Адыгее мы предлагаем запустить льготную ипотеку с субсидированием ставки для отдельных категорий жителей региона, наладить сотрудничество по проектному финансированию", - приводятся слова главы ДОМ.РФ. Мутко также сообщил, что специалисты Банка ДОМ.РФ готовы помогать застройщикам Адыгеи."Руководитель ДОМ.РФ также предложили региону рассмотреть программу по вовлечению неэффективно используемых федеральных земель в оборот, что помогает развитию жилищного строительства.Глава Адыгеи на это отметил, что для достижения целевых показателей необходимо эффективное использование всех возможностей, в том числе и возможностей ДОМ.РФ, говорится в сообщении."Мы видим, что и в переходе на новый механизм финансирования строительных проектов, и в ипотечном кредитовании, и в освоении неиспользуемых земель у нас есть хорошие возможности для дальнейшего развития. Считаю крайне важным расширять сотрудничество с ДОМ.РФ. Программы компании, ее опыт помогут решить жилищный вопрос многим жителям Республики Адыгея", – сказал в ходе переговоров Кумпилов, слова которого приводит пресс-служба.

https://ria.ru/20201021/adygeya-1580832613.html

https://ria.ru/20201001/podderzhka-1578061681.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виталий мутко, мурат кумпилов, республика адыгея, экономика