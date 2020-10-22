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https://ria.ru/20201022/zdravookhranenie-1581049383.html
Путин отметил важность доступности массовой системы здравоохранения
Пандемия показала, что важны не только развитие науки, но и доступность массовой системы здравоохранения, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T17:44
2020-10-22T19:38
распространение нового коронавируса
выступление путина на заседании валдайского клуба
коронавирус covid-19
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Пандемия показала, что важны не только развитие науки, но и доступность массовой системы здравоохранения, заявил в четверг президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>."Жизнь показала, что дело не только в уровне развития медицинской науки, ее подчас фантастических достижениях, оказалось, что не менее, а, может, и гораздо важнее другое - организация и доступность системы массового здравоохранения. Ценности взаимопомощи, служения и самопожертвования, объединяющие мир, очень важны оказались", - сказал Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай". <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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выступление путина на заседании валдайского клуба, коронавирус covid-19, владимир путин, общество

Путин отметил важность доступности массовой системы здравоохранения

17:44 22.10.2020 (обновлено: 19:38 22.10.2020)
 
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай" в режиме видеосвязи
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании дискуссионного клуба Валдай в режиме видеосвязи - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / РИА Новости
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Пандемия показала, что важны не только развитие науки, но и доступность массовой системы здравоохранения, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин.
"Жизнь показала, что дело не только в уровне развития медицинской науки, ее подчас фантастических достижениях, оказалось, что не менее, а, может, и гораздо важнее другое - организация и доступность системы массового здравоохранения. Ценности взаимопомощи, служения и самопожертвования, объединяющие мир, очень важны оказались", - сказал Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВыступление Путина на заседании Валдайского клубаКоронавирус COVID-19Владимир ПутинОбщество
 
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