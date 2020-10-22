https://ria.ru/20201022/zdravookhranenie-1581049383.html
Путин отметил важность доступности массовой системы здравоохранения
Пандемия показала, что важны не только развитие науки, но и доступность массовой системы здравоохранения, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T17:44
2020-10-22T17:44
2020-10-22T19:38
распространение нового коронавируса
выступление путина на заседании валдайского клуба
коронавирус covid-19
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Пандемия показала, что важны не только развитие науки, но и доступность массовой системы здравоохранения, заявил в четверг президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>."Жизнь показала, что дело не только в уровне развития медицинской науки, ее подчас фантастических достижениях, оказалось, что не менее, а, может, и гораздо важнее другое - организация и доступность системы массового здравоохранения. Ценности взаимопомощи, служения и самопожертвования, объединяющие мир, очень важны оказались", - сказал Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай". <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200208/1564431261.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
выступление путина на заседании валдайского клуба, коронавирус covid-19, владимир путин, общество