https://ria.ru/20201022/zdravookhranenie-1581049383.html

Путин отметил важность доступности массовой системы здравоохранения

Пандемия показала, что важны не только развитие науки, но и доступность массовой системы здравоохранения, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T17:44

2020-10-22T17:44

2020-10-22T19:38

распространение нового коронавируса

выступление путина на заседании валдайского клуба

коронавирус covid-19

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1581077661_0:0:2872:1616_1400x0_80_0_0_ccfed06e84cd1d5fdcba8534c44dd851.jpg

<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Пандемия показала, что важны не только развитие науки, но и доступность массовой системы здравоохранения, заявил в четверг президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>."Жизнь показала, что дело не только в уровне развития медицинской науки, ее подчас фантастических достижениях, оказалось, что не менее, а, может, и гораздо важнее другое - организация и доступность системы массового здравоохранения. Ценности взаимопомощи, служения и самопожертвования, объединяющие мир, очень важны оказались", - сказал Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай". <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200208/1564431261.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выступление путина на заседании валдайского клуба, коронавирус covid-19, владимир путин, общество