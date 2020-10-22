https://ria.ru/20201022/zalozhniki-1580926709.html

Грузинская полиция допрашивает освобожденных в Зугдиди заложников

Состояние здоровья всех освобожденных заложников, захваченных ранее в филиале банка Грузии в Зугдиди, стабильное, их допрашивают в рамках следственных... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T04:50

2020-10-22T04:50

2020-10-22T10:29

захват заложников в грузинском банке

зугдиди

мвд грузии

тбилиси

грузия

в мире

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<strong>ТБИЛИСИ, 22 окт - РИА Новости.</strong> Состояние здоровья всех освобожденных заложников, захваченных ранее в филиале банка <a href="http://ria.ru/location_Georgia/" target="_blank" data-auto="true">Грузии</a> в <a href="http://ria.ru/location_Zugdidi/" target="_blank" data-auto="true">Зугдиди</a>, стабильное, их допрашивают в рамках следственных мероприятий, заявил журналистам заместитель главы <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Gruzii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Грузии</a> Владимир Борцвадзе.Вооруженный автоматом и гранатой захватчик в среду ворвался в здание филиала банка Грузии в Зугдиди и захватил заложников, он требовал 500 тысяч долларов. Спецоперация длилась в течение всего дня. Позже МВД сообщило, что 43 заложника освобождены, которых захватчик поэтапно выпустил в обмен на чиновника МВД Автандила Галдава и вместе с ним и еще тремя заложниками покинул здание банка и уехал на полицейском автомобиле. На данный момент ведутся поиски преступника.

https://ria.ru/20201021/zalozhniki-1580872863.html

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тбилиси

грузия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

захват заложников в грузинском банке, зугдиди, мвд грузии, тбилиси, грузия, в мире