Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201022/zalozhniki-1580926709.html
Грузинская полиция допрашивает освобожденных в Зугдиди заложников
Состояние здоровья всех освобожденных заложников, захваченных ранее в филиале банка Грузии в Зугдиди, стабильное, их допрашивают в рамках следственных... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T04:50
2020-10-22T10:29
захват заложников в грузинском банке
зугдиди
мвд грузии
тбилиси
грузия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580946179_0:0:1280:720_1400x0_80_0_0_8391f903e5fe751788c7d0822bec5cb0.jpg
<strong>ТБИЛИСИ, 22 окт - РИА Новости.</strong> Состояние здоровья всех освобожденных заложников, захваченных ранее в филиале банка <a href="http://ria.ru/location_Georgia/" target="_blank" data-auto="true">Грузии</a> в <a href="http://ria.ru/location_Zugdidi/" target="_blank" data-auto="true">Зугдиди</a>, стабильное, их допрашивают в рамках следственных мероприятий, заявил журналистам заместитель главы <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Gruzii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Грузии</a> Владимир Борцвадзе.Вооруженный автоматом и гранатой захватчик в среду ворвался в здание филиала банка Грузии в Зугдиди и захватил заложников, он требовал 500 тысяч долларов. Спецоперация длилась в течение всего дня. Позже МВД сообщило, что 43 заложника освобождены, которых захватчик поэтапно выпустил в обмен на чиновника МВД Автандила Галдава и вместе с ним и еще тремя заложниками покинул здание банка и уехал на полицейском автомобиле. На данный момент ведутся поиски преступника.
https://ria.ru/20201021/zalozhniki-1580872863.html
зугдиди
тбилиси
грузия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580946179_0:0:1280:960_1400x0_80_0_0_f7a3eb3bf68b80136fce4047c68d795d.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
захват заложников в грузинском банке, зугдиди, мвд грузии, тбилиси, грузия, в мире

Грузинская полиция допрашивает освобожденных в Зугдиди заложников

04:50 22.10.2020 (обновлено: 10:29 22.10.2020)
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкОсвобожденные заложники покидают отделение Банка Грузии в Зугдиди
Освобожденные заложники покидают отделение Банка Грузии в Зугдиди - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 22 окт - РИА Новости. Состояние здоровья всех освобожденных заложников, захваченных ранее в филиале банка Грузии в Зугдиди, стабильное, их допрашивают в рамках следственных мероприятий, заявил журналистам заместитель главы МВД Грузии Владимир Борцвадзе.
Полицейский возле филиала Банка Грузии в центре Зугдиди, где вооруженный мужчина захватил заложников - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
21 октября, 18:08
"Он вооружен, снял чеку с гранаты": захват заложников в Зугдиди
Вооруженный автоматом и гранатой захватчик в среду ворвался в здание филиала банка Грузии в Зугдиди и захватил заложников, он требовал 500 тысяч долларов. Спецоперация длилась в течение всего дня. Позже МВД сообщило, что 43 заложника освобождены, которых захватчик поэтапно выпустил в обмен на чиновника МВД Автандила Галдава и вместе с ним и еще тремя заложниками покинул здание банка и уехал на полицейском автомобиле. На данный момент ведутся поиски преступника.
"Часть из них уже допрошены, в отношении остальных ведутся следственные мероприятия. Все заложники освобождены, состояние их здоровья стабильное, повреждений нет ни у кого. Говорить о деталях дел мы не можем", - заявил Борцвадзе.
 
Захват заложников в грузинском банкеЗугдидиМВД ГрузииТбилисиГрузияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:10Мусульмане работают над единой концепцией международной деятельности
01:55Познер оценил место Сталина в мировой истории
01:40Эксперт назвал препятствия усилиям России по прекращению боев в НКР
01:37Матвиенко оценила перспективы реформирования ООН
01:34Эксперт прокомментировал заявление Путина по Карабаху на "Валдае"
01:29США расширили список санкций по "Хезболлах" и Ирану
01:26"Сбой матрицы": Песков высказался о позиции Запада по Белоруссии
01:15В сенате США выступили за санкции против России из-за дела Навального
01:15В Сети появились первые отзывы о фильме "Борат 2"
01:03Мосгорсуд проверит законность приговора Серебренникову
01:00Эксперт: эпидемию COVID -19 в мире используют для притеснения верующих
00:54Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова уходит в отставку
00:39Песков призвал страны сообща бороться с глобальным потеплением
00:29В Москве представят итоги расследования экологического ЧП на Камчатке
00:28Протоиерея Дмитрия Смирнова отпоют в пятницу в храме Христа Спасителя
00:23Власти Карабаха обвинили Баку в обстреле городов Аскеран и Мартуни
00:15В России стартуют продажи iPhone 12 и iPhone 12 Pro
00:15Закон о защите прав верующих мог бы помочь избежать теракта во Франции
00:03Песков заявил, что Путин заинтересован в "реанимации" отношений с США
23:58В Кремле рассказали об общих темах для диалога с США
Лента новостейМолния