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В МВД Грузии сообщили об освобождении всех заложников в Зугдиди
Из захваченного филиала банка Грузии в Зугдиди освободили всех заложников. РИА Новости, 22.10.2020
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тбилиси
захват заложников в грузинском банке
зугдиди
мвд грузии
грузия
в мире
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<strong>ТБИЛИСИ, 22 окт — РИА Новости.</strong> Из захваченного филиала банка <a href="http://ria.ru/location_Georgia/" target="_blank" data-auto="true">Грузии</a> в Зугдиди освободили всех заложников.Накануне вооруженный человек ворвался в здание кредитной организации и блокировал там сотрудников и посетителей, требуя 500 тысяч долларов. После многочасовой спецоперации к вечеру среды преступник отпустил большинство людей в обмен на чиновника МВД — Автантила Галдаву. По информации полиции, недавно Галдава, еще три человека и злоумышленник покинули здание банка. Последнему удалось скрыться, сейчас его разыскивают.
тбилиси
зугдиди
грузия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
Спецоперация в грузинском Зугдиди
Видеокадры спецоперации в грузинском Зугдиди публикует @SputnikGeorgia. Операция продолжается.
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видео, тбилиси, захват заложников в грузинском банке, зугдиди, мвд грузии, грузия, в мире
В МВД Грузии сообщили об освобождении всех заложников в Зугдиди
ТБИЛИСИ, 22 окт — РИА Новости. Из захваченного филиала банка Грузии в Зугдиди освободили всех заложников.
2020-10-22T04:23
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PT0M49S

В МВД Грузии сообщили об освобождении всех заложников в Зугдиди

04:23 22.10.2020 (обновлено: 10:29 22.10.2020)
 
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкВооруженный мужчина вместе с тремя заложниками покидает отделение Банка Грузии в Зугдиди
Вооруженный мужчина вместе с тремя заложниками покидает отделение Банка Грузии в Зугдиди - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© Sputnik / Стрингер
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ТБИЛИСИ, 22 окт — РИА Новости. Из захваченного филиала банка Грузии в Зугдиди освободили всех заложников.
Накануне вооруженный человек ворвался в здание кредитной организации и блокировал там сотрудников и посетителей, требуя 500 тысяч долларов.
После многочасовой спецоперации к вечеру среды преступник отпустил большинство людей в обмен на чиновника МВД — Автантила Галдаву. По информации полиции, недавно Галдава, еще три человека и злоумышленник покинули здание банка.
Последнему удалось скрыться, сейчас его разыскивают.
 
ТбилисиЗахват заложников в грузинском банкеЗугдидиМВД ГрузииГрузияВ мире
 
Политика
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