https://ria.ru/20201022/zalozhniki-1580926363.html

В МВД Грузии сообщили об освобождении всех заложников в Зугдиди

Из захваченного филиала банка Грузии в Зугдиди освободили всех заложников. РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T04:23

2020-10-22T04:23

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тбилиси

захват заложников в грузинском банке

зугдиди

мвд грузии

грузия

в мире

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<strong>ТБИЛИСИ, 22 окт — РИА Новости.</strong> Из захваченного филиала банка <a href="http://ria.ru/location_Georgia/" target="_blank" data-auto="true">Грузии</a> в Зугдиди освободили всех заложников.Накануне вооруженный человек ворвался в здание кредитной организации и блокировал там сотрудников и посетителей, требуя 500 тысяч долларов. После многочасовой спецоперации к вечеру среды преступник отпустил большинство людей в обмен на чиновника МВД — Автантила Галдаву. По информации полиции, недавно Галдава, еще три человека и злоумышленник покинули здание банка. Последнему удалось скрыться, сейчас его разыскивают.

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зугдиди

грузия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Спецоперация в грузинском Зугдиди Видеокадры спецоперации в грузинском Зугдиди публикует @SputnikGeorgia. Операция продолжается. 2020-10-22T04:23 true PT0M49S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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