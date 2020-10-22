https://ria.ru/20201022/zalozhniki-1580926363.html
В МВД Грузии сообщили об освобождении всех заложников в Зугдиди
Из захваченного филиала банка Грузии в Зугдиди освободили всех заложников. РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T04:23
2020-10-22T04:23
2020-10-22T10:29
тбилиси
захват заложников в грузинском банке
зугдиди
мвд грузии
грузия
в мире
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<strong>ТБИЛИСИ, 22 окт — РИА Новости.</strong> Из захваченного филиала банка <a href="http://ria.ru/location_Georgia/" target="_blank" data-auto="true">Грузии</a> в Зугдиди освободили всех заложников.Накануне вооруженный человек ворвался в здание кредитной организации и блокировал там сотрудников и посетителей, требуя 500 тысяч долларов. После многочасовой спецоперации к вечеру среды преступник отпустил большинство людей в обмен на чиновника МВД — Автантила Галдаву. По информации полиции, недавно Галдава, еще три человека и злоумышленник покинули здание банка. Последнему удалось скрыться, сейчас его разыскивают.
тбилиси
зугдиди
грузия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Спецоперация в грузинском Зугдиди
Видеокадры спецоперации в грузинском Зугдиди публикует @SputnikGeorgia. Операция продолжается.
2020-10-22T04:23
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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