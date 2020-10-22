https://ria.ru/20201022/zaderzhanie-1581015376.html

На Ставрополье инспектор ДПС бросил раненую попутчицу после аварии

Следователи задержали водителя, оказавшегося инспектором ДПС, который оставил в машине раненую попутчицу после аварии, а сам скрылся с места происшествия,... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T15:28

2020-10-22T15:28

2020-10-22T15:28

следственный комитет россии (ск рф)

ставропольский край

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/154771/80/1547718003_66:0:1856:1007_1400x0_80_0_0_18c9e0b96d959288e7c0cf08803d28b3.jpg

<strong>ПЯТИГОРСК, 22 окт - РИА Новости.</strong> Следователи задержали водителя, оказавшегося инспектором ДПС, который оставил в машине раненую попутчицу после аварии, а сам скрылся с места происшествия, сообщает следственное управление <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> по региону.По этому факту было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, отмечает СК. Следователь и оперативники установили, что за рулем автомобиля находился инспектор ДПС ГИБДД ОМВД по Предгорному району, находившийся не при исполнении служебных обязанностей.Как сообщили в главном управлении МВД по <a href="http://ria.ru/location_Stavropolskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Ставропольскому краю</a>, в отношении инспектора ДПС проводится служебная проверка. "В случае подтверждения его вины он понесет наказание в соответствии с действующим законодательством, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности за упущение в профилактической и воспитательной работе с личным составом", - отметили в краевой полиции.

https://ria.ru/20201022/zamglavy-1580921257.html

https://ria.ru/20201021/tabak-1580767656.html

ставропольский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), ставропольский край, происшествия