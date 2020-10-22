На Ставрополье инспектор ДПС бросил раненую попутчицу после аварии
ПЯТИГОРСК, 22 окт - РИА Новости. Следователи задержали водителя, оказавшегося инспектором ДПС, который оставил в машине раненую попутчицу после аварии, а сам скрылся с места происшествия, сообщает следственное управление СК по региону.
"Около 5 часов утра 18 октября на федеральной автодороге "Георгиевск-Новопавловск" с участием автомобиля Ford Focus серебристого цвета произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого произошло его опрокидывание в кювет. Женщина, находившаяся на пассажирском сиденье автомобиля, получила телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью, а водитель скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении.
По этому факту было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, отмечает СК. Следователь и оперативники установили, что за рулем автомобиля находился инспектор ДПС ГИБДД ОМВД по Предгорному району, находившийся не при исполнении служебных обязанностей.
"СКР задержал его и готовит в суд ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается", - отметили в ведомстве. В сообщении добавляется, что после ДТП из поврежденного автомобиля женщине помогали выбраться проезжавшие мимо водители.
Как сообщили в главном управлении МВД по Ставропольскому краю, в отношении инспектора ДПС проводится служебная проверка. "В случае подтверждения его вины он понесет наказание в соответствии с действующим законодательством, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности за упущение в профилактической и воспитательной работе с личным составом", - отметили в краевой полиции.