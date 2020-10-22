https://ria.ru/20201022/vooruzheniya-1581106502.html

МИД пригрозил США повышением "цены за проезд" в случае непродления ДСНВ

Если США не откажутся от своих невыполнимых требований по продлению ДСНВ-3, то в дальнейшем "цена за проезд" для них повысится, заявил в четверг замглавы МИД РФ РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T23:43

2020-10-22T23:43

2020-10-22T23:43

россия

договор снв-3

сергей рябков

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Если <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> не откажутся от своих невыполнимых требований по продлению ДСНВ-3, то в дальнейшем "цена за проезд" для них повысится, заявил в четверг замглавы МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Rjabkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рябков</a>."Мы призываем администрацию США... отказаться от своих невыполнимых требований и каких-то избыточных ожиданий. В любом случае, в дальнейшем "цена за проезд" для <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтона</a> в плане достижения тех или иных договоренностей будет нами повышена", - сказал Рябков."Мы несомненно исходим из того, что не может быть и речи, чтобы то или иное нынешнее наше предложение оставалось автоматически на столе в дальнейшем. И что независимо от хода переговоров и обсуждений, мы не будем иметь возможности по-новому взглянуть на те или иные элементы нашего подхода с точки зрения их коррекции в зависимости от наших собственных интересов. Сейчас у Вашингтона уникальный шанс договориться на предлагаемых ему условиях. Но это должно быть только и исключительно продление ДСНВ и возможность согласиться с концепцией заморозки ядерных боезарядов без довесков, без каких-то дополнительных придатков и требований к России", - отметил Рябков в интервью "<a href="https://www.kommersant.ru/?from=logo" target="_blank" rel="nofollow noopener">Коммерсанту</a>".По его словам, отклонение российского предложения "сразу же разрушит возможность достижения такой договоренности".

https://ria.ru/20201022/snv-3-1580954879.html

https://ria.ru/20201021/vooruzheniya-1580918219.html

россия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, договор снв-3, сергей рябков, сша, в мире