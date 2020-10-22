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В Кремле прокомментировали ситуацию с продлением ДСНВ
Россия, США и весь мир получили шанс на реанимацию договорённостей по СНВ, появилась надежда, что договор будет продлен на год и удастся преодолеть чудовищные... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T22:56
2020-10-22T23:16
россия
договор снв-3
дмитрий песков
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Россия, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и весь мир получили шанс на реанимацию договорённостей по СНВ, появилась надежда, что договор будет продлен на год и удастся преодолеть чудовищные разногласия, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."По крайней мере, у нас появилась надежда, что удастся поговорить. Нашим дипломатам и американским дипломатам. И будем надеяться, что они все-таки достигнут договоренностей о том, что договор будет продлён на один год. И в течение этого года нам предстоят очень сложные, очень сложные по содержанию, очень сложные по попыткам преодолеть чудовищные разногласия, которые есть между двумя странами, путь этих переговоров нам предстоит пройти", - сказал Песков в эфире "<a href="https://www.1tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Первого канала</a>".Песков уточнил, что "скорее это не надежда на то, что договор будет жить и дальше, это надежда на то, что нам удастся попробовать обсудить его дальнейшую жизнеспособность"."Если сейчас мы договоримся и выйдем на окончательную договоренность о продлении. Сейчас эта надежда появилась", - добавил Песков.
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россия, договор снв-3, дмитрий песков, сша, в мире

В Кремле прокомментировали ситуацию с продлением ДСНВ

22:56 22.10.2020 (обновлено: 23:16 22.10.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с президентом Турции Р. Эрдоганом
Президент РФ В. Путин встретился с президентом Турции Р. Эрдоганом - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Россия, США и весь мир получили шанс на реанимацию договорённостей по СНВ, появилась надежда, что договор будет продлен на год и удастся преодолеть чудовищные разногласия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"По крайней мере, у нас появилась надежда, что удастся поговорить. Нашим дипломатам и американским дипломатам. И будем надеяться, что они все-таки достигнут договоренностей о том, что договор будет продлён на один год. И в течение этого года нам предстоят очень сложные, очень сложные по содержанию, очень сложные по попыткам преодолеть чудовищные разногласия, которые есть между двумя странами, путь этих переговоров нам предстоит пройти", - сказал Песков в эфире "Первого канала".
Песков уточнил, что "скорее это не надежда на то, что договор будет жить и дальше, это надежда на то, что нам удастся попробовать обсудить его дальнейшую жизнеспособность".
"Если сейчас мы договоримся и выйдем на окончательную договоренность о продлении. Сейчас эта надежда появилась", - добавил Песков.
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