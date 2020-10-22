https://ria.ru/20201022/vooruzheniya-1581102824.html

В Кремле прокомментировали ситуацию с продлением ДСНВ

Россия, США и весь мир получили шанс на реанимацию договорённостей по СНВ, появилась надежда, что договор будет продлен на год и удастся преодолеть чудовищные... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T22:56

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россия

договор снв-3

дмитрий песков

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Россия, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и весь мир получили шанс на реанимацию договорённостей по СНВ, появилась надежда, что договор будет продлен на год и удастся преодолеть чудовищные разногласия, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."По крайней мере, у нас появилась надежда, что удастся поговорить. Нашим дипломатам и американским дипломатам. И будем надеяться, что они все-таки достигнут договоренностей о том, что договор будет продлён на один год. И в течение этого года нам предстоят очень сложные, очень сложные по содержанию, очень сложные по попыткам преодолеть чудовищные разногласия, которые есть между двумя странами, путь этих переговоров нам предстоит пройти", - сказал Песков в эфире "<a href="https://www.1tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Первого канала</a>".Песков уточнил, что "скорее это не надежда на то, что договор будет жить и дальше, это надежда на то, что нам удастся попробовать обсудить его дальнейшую жизнеспособность"."Если сейчас мы договоримся и выйдем на окончательную договоренность о продлении. Сейчас эта надежда появилась", - добавил Песков.

https://ria.ru/20201021/vooruzheniya-1580918219.html

россия

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, договор снв-3, дмитрий песков, сша, в мире